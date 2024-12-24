https://ukraina.ru/20241224/1059902512.html

Байден утвердил оборонный бюджет США на $895 млрд и озаботился гендерной идентичностью

Байден утвердил оборонный бюджет США на $895 млрд и озаботился гендерной идентичностью - 24.12.2024 Украина.ру

Байден утвердил оборонный бюджет США на $895 млрд и озаботился гендерной идентичностью

Президент США Джозеф Байден подписал закон об оборонном бюджете на 2025 финансовый год. Об этом 23 декабря сообщила пресс-служба Белого дома Украина.ру, 24.12.2024

2024-12-24T10:05

2024-12-24T10:05

2024-12-24T10:05

новости

сша

украина

джо байден

вооруженные силы украины

всу

антироссийские санкции

сво

оборонный бюджет

пентагон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/1c/1059287847_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_ace96ed473f85c866ca91026cd377f5b.jpg

Президент США Джозеф Байден подписал закон об оборонном бюджете на 2025 финансовый год. Об этом 23 декабря сообщила пресс-служба Белого дома"Закон об улучшении качества жизни военнослужащих и ассигнованиях на национальную оборону на 2025 финансовый год" предусматривает выделение $895 млрд против $886,3 млрд в нынешнем финансовом году.Он также сообщил, что поддержал закон, хотя и обеспокоен некоторыми его положениями. Комментируя документ, в котором упомянуты и антироссийские санкции, и способность украинской армии сопротивляться в ходе СВО, уходящий президент США также обратился к теме сексуальных отношений.По его мнению, это положение этот раздел закона подрывает способность армии США "набирать и удерживать лучшие боевые силы, которые когда-либо знал мир, отказывая в медицинском страховании тысячам детей наших военнослужащих".Больше новостей на начало дня представлено в обзоре План по количеству мобилизованных, провалы ВСУ, разработка ракеты. Главное на Украине на утро 24 декабря

сша

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, украина, джо байден, вооруженные силы украины, всу, антироссийские санкции, сво, оборонный бюджет, пентагон, национальная безопасность, социальные расходы, гендерная идеология, лгбт, минобороны, армия сша, президент сша