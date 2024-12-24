Байден утвердил оборонный бюджет США на $895 млрд и озаботился гендерной идентичностью - 24.12.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241224/1059902512.html
Байден утвердил оборонный бюджет США на $895 млрд и озаботился гендерной идентичностью
Байден утвердил оборонный бюджет США на $895 млрд и озаботился гендерной идентичностью - 24.12.2024 Украина.ру
Байден утвердил оборонный бюджет США на $895 млрд и озаботился гендерной идентичностью
Президент США Джозеф Байден подписал закон об оборонном бюджете на 2025 финансовый год. Об этом 23 декабря сообщила пресс-служба Белого дома Украина.ру, 24.12.2024
2024-12-24T10:05
2024-12-24T10:05
новости
сша
украина
джо байден
вооруженные силы украины
всу
антироссийские санкции
сво
оборонный бюджет
пентагон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/1c/1059287847_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_ace96ed473f85c866ca91026cd377f5b.jpg
Президент США Джозеф Байден подписал закон об оборонном бюджете на 2025 финансовый год. Об этом 23 декабря сообщила пресс-служба Белого дома"Закон об улучшении качества жизни военнослужащих и ассигнованиях на национальную оборону на 2025 финансовый год" предусматривает выделение $895 млрд против $886,3 млрд в нынешнем финансовом году.Он также сообщил, что поддержал закон, хотя и обеспокоен некоторыми его положениями. Комментируя документ, в котором упомянуты и антироссийские санкции, и способность украинской армии сопротивляться в ходе СВО, уходящий президент США также обратился к теме сексуальных отношений.По его мнению, это положение этот раздел закона подрывает способность армии США "набирать и удерживать лучшие боевые силы, которые когда-либо знал мир, отказывая в медицинском страховании тысячам детей наших военнослужащих".Больше новостей на начало дня представлено в обзоре План по количеству мобилизованных, провалы ВСУ, разработка ракеты. Главное на Украине на утро 24 декабря
сша
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/1c/1059287847_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_73cb8f6e96f16b99eec74473421508d0.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, украина, джо байден, вооруженные силы украины, всу, антироссийские санкции, сво, оборонный бюджет, пентагон, национальная безопасность, социальные расходы, гендерная идеология, лгбт, минобороны, армия сша, президент сша
Новости, США, Украина, Джо Байден, Вооруженные силы Украины, ВСУ, антироссийские санкции, СВО, оборонный бюджет, Пентагон, национальная безопасность, социальные расходы, гендерная идеология, ЛГБТ, Минобороны, Армия США, президент США

Байден утвердил оборонный бюджет США на $895 млрд и озаботился гендерной идентичностью

10:05 24.12.2024
 
Байден Ок
Байден Ок
Читать в
ДзенTelegram
Президент США Джозеф Байден подписал закон об оборонном бюджете на 2025 финансовый год. Об этом 23 декабря сообщила пресс-служба Белого дома
"Закон об улучшении качества жизни военнослужащих и ассигнованиях на национальную оборону на 2025 финансовый год" предусматривает выделение $895 млрд против $886,3 млрд в нынешнем финансовом году.
"Этот закон санкционирует ассигнования на финансовый год в основном для Министерства обороны, программ национальной безопасности Министерства энергетики, Государственного департамента, Министерства внутренней безопасности и разведывательного сообщества. Этот законопроект предоставляет жизненно важные льготы военнослужащим и их семьям и включает в себя критически важные полномочия по поддержке национальной обороны, иностранных дел и внутренней безопасности нашей страны", - отметил Байден.
Он также сообщил, что поддержал закон, хотя и обеспокоен некоторыми его положениями. Комментируя документ, в котором упомянуты и антироссийские санкции, и способность украинской армии сопротивляться в ходе СВО, уходящий президент США также обратился к теме сексуальных отношений.
"Моя администрация решительно выступает против раздела A, титула VII, подзаголовка A, раздела 708 Закона, который препятствует способности Министерства обороны относиться ко всем лицам одинаково в соответствии с законом, независимо от их гендерной идентичности", - отметил Байден.
По его мнению, это положение этот раздел закона подрывает способность армии США "набирать и удерживать лучшие боевые силы, которые когда-либо знал мир, отказывая в медицинском страховании тысячам детей наших военнослужащих".
Больше новостей на начало дня представлено в обзоре План по количеству мобилизованных, провалы ВСУ, разработка ракеты. Главное на Украине на утро 24 декабря
 
НовостиСШАУкраинаДжо БайденВооруженные силы УкраиныВСУантироссийские санкцииСВОоборонный бюджетПентагоннациональная безопасностьсоциальные расходыгендерная идеологияЛГБТМинобороныАрмия СШАпрезидент США
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:27Челябинский облсуд приговорил отставного майора полиции за диверсию по заданию СБУ
11:18Путин и Трамп хотят поговорить. Но договорятся ли?
11:16"Ложь нас всех погубит": Deep State ответил на угрозу Сырского
10:55В сети появилось видео с флагом РФ над Харьковской областью
10:48Медведчук предложил прокуратуре Бельгии начать уголовное преследование Зеленского
10:44Сийярто выразил надежду на переговоры РФ и США по стратегической стабильности
10:31У границ России пролетел шпионский беспилотник США, наводящий ракеты ATACMS - СМИ
10:15Доллар рухнет, ЕС развалится, а Зеленского убьют? Чем и когда закончится СВО — Драбкин
10:05Байден утвердил оборонный бюджет США на $895 млрд и озаботился гендерной идентичностью
09:55Балицкий рассказал о ночной атаке на Мелитополь
09:44Украинский депутат рассказал, кого Зеленский оскорбит вслед за Фицо
09:00План по количеству мобилизованных, провалы ВСУ, разработка ракеты. Главное на Украине на утро 24 декабря
08:11Главное за ночь 24 декабря
08:00Иван Инзов: начальник Пушкина, покровитель болгар и гагаузов, создатель русскоязычной Бессарабии
06:27Станислав Крапивник: Если США заставят Европу воевать с Россией на Украине, "Орешник" сожжет Маунт-Уэзер
06:15Падает село за селом: Ищенко раскрыл, почему у Киева не будет времени заткнуть огромную дыру на фронте
06:05Лицемеры Украины: Зеленский, боксёр Усик с "саблей Мазепы" и "отаман Залужный" в роли бьюти-блогера
06:00"Не хочет, чтобы его повесили": Пинчук о том, как Зеленский "накроет медным тазом" заморозку на Украине
05:45"Когда-нибудь мы победим": Ищенко объяснил, почему европейские политики рвутся "спасать" Украину
05:32"Убийства стали нормой", страну ждёт крах. Украинские эксперты и политики о жизни и смерти в своей стране
Лента новостейМолния