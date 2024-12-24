https://ukraina.ru/20241224/1059902512.html
Байден утвердил оборонный бюджет США на $895 млрд и озаботился гендерной идентичностью
Байден утвердил оборонный бюджет США на $895 млрд и озаботился гендерной идентичностью - 24.12.2024 Украина.ру
Байден утвердил оборонный бюджет США на $895 млрд и озаботился гендерной идентичностью
Президент США Джозеф Байден подписал закон об оборонном бюджете на 2025 финансовый год. Об этом 23 декабря сообщила пресс-служба Белого дома Украина.ру, 24.12.2024
2024-12-24T10:05
2024-12-24T10:05
2024-12-24T10:05
новости
сша
украина
джо байден
вооруженные силы украины
всу
антироссийские санкции
сво
оборонный бюджет
пентагон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/1c/1059287847_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_ace96ed473f85c866ca91026cd377f5b.jpg
Президент США Джозеф Байден подписал закон об оборонном бюджете на 2025 финансовый год. Об этом 23 декабря сообщила пресс-служба Белого дома"Закон об улучшении качества жизни военнослужащих и ассигнованиях на национальную оборону на 2025 финансовый год" предусматривает выделение $895 млрд против $886,3 млрд в нынешнем финансовом году.Он также сообщил, что поддержал закон, хотя и обеспокоен некоторыми его положениями. Комментируя документ, в котором упомянуты и антироссийские санкции, и способность украинской армии сопротивляться в ходе СВО, уходящий президент США также обратился к теме сексуальных отношений.По его мнению, это положение этот раздел закона подрывает способность армии США "набирать и удерживать лучшие боевые силы, которые когда-либо знал мир, отказывая в медицинском страховании тысячам детей наших военнослужащих".Больше новостей на начало дня представлено в обзоре План по количеству мобилизованных, провалы ВСУ, разработка ракеты. Главное на Украине на утро 24 декабря
сша
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/1c/1059287847_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_73cb8f6e96f16b99eec74473421508d0.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, украина, джо байден, вооруженные силы украины, всу, антироссийские санкции, сво, оборонный бюджет, пентагон, национальная безопасность, социальные расходы, гендерная идеология, лгбт, минобороны, армия сша, президент сша
Новости, США, Украина, Джо Байден, Вооруженные силы Украины, ВСУ, антироссийские санкции, СВО, оборонный бюджет, Пентагон, национальная безопасность, социальные расходы, гендерная идеология, ЛГБТ, Минобороны, Армия США, президент США
Президент США Джозеф Байден подписал закон об оборонном бюджете на 2025 финансовый год. Об этом 23 декабря сообщила пресс-служба
Белого дома
"Закон об улучшении качества жизни военнослужащих и ассигнованиях на национальную оборону на 2025 финансовый год" предусматривает выделение $895 млрд против $886,3 млрд в нынешнем финансовом году.
"Этот закон санкционирует ассигнования на финансовый год в основном для Министерства обороны, программ национальной безопасности Министерства энергетики, Государственного департамента, Министерства внутренней безопасности и разведывательного сообщества. Этот законопроект предоставляет жизненно важные льготы военнослужащим и их семьям и включает в себя критически важные полномочия по поддержке национальной обороны, иностранных дел и внутренней безопасности нашей страны", - отметил
Байден.
Он также сообщил, что поддержал закон, хотя и обеспокоен некоторыми его положениями. Комментируя документ, в котором упомянуты и антироссийские санкции, и способность украинской армии сопротивляться в ходе СВО, уходящий президент США также обратился к теме сексуальных отношений.
"Моя администрация решительно выступает против раздела A, титула VII, подзаголовка A, раздела 708 Закона, который препятствует способности Министерства обороны относиться ко всем лицам одинаково в соответствии с законом, независимо от их гендерной идентичности", - отметил Байден.
По его мнению, это положение этот раздел закона подрывает способность армии США "набирать и удерживать лучшие боевые силы, которые когда-либо знал мир, отказывая в медицинском страховании тысячам детей наших военнослужащих".