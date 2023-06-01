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Ни о каком олимпийском принципе и речи быть не может: Украина превратила спорт в часть своей политики

Ни о каком олимпийском принципе и речи быть не может: Украина превратила спорт в часть своей политики - 01.06.2023 Украина.ру

Ни о каком олимпийском принципе и речи быть не может: Украина превратила спорт в часть своей политики

Последнюю неделю на слуху новости об украинских спортсменах, но вовсе не из-за их выдающихся результатов и даже не из-за сенсационных трансферах — всё дело так или иначе в политике

2023-06-01T07:12

2023-06-01T07:12

2023-06-01T11:49

эксклюзив

россия

украина

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сво

политика

теннис

иран

мобилизация

военное положение

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Билет в один конец или железный занавес26 мая Министерство молодёжи и спорта Украины опубликовало список спортсменов, которые не вернулись из-за границы в установленные сроки после соревнований.В нём 236 имён, в том числе игроки сборной Украины по хоккею Дмитрий Нименко, Филипп Пангелов-Юлдашев, Евгений Фадеев, участвовавшие в чемпионате мира в Дивизионе IB, который проходил 23–29 апреля в Таллине; серебряный призёр чемпионата мира по баскетболу 3×3 среди молодёжи Евгений Балабан; бронзовый призёр молодёжного чемпионата мира по гиревому спорту Егор Бабак; бывший полузащитник сборной Украины по футболу Артём Громов; бывший игрок клубов «Динамо» и «Шахтёр» Владислав Кулач, гроссмейстер, международный мастер Александр Арещенко, сразу 22 баскетболиста: Сергей Алферов, Тимур Арабаджи, Евгений Балабан, Вадим Быков, Олег Гончаров, Антон Давидюк, Дмитрий Журавлёв, Илья Заец, Руслан Ивашов, Александр Кобец, Александр Кодола, Андрей Кожемякин, Михаил Митирич, Владислав Мустяца, Илья Немцу, Даниил Соколенко, Серафим Новиков, Денис Носков, Ростислав Парнак, Яков Титов, Владислав Фролов, Андрей Харчинский.Все 236 — мужчины, что наталкивает на мысль, что на Украину они решили не возвращаться, чтобы избежать всеобщей мобилизации, закон о проведении которой президент Владимир Зеленский подписал 25 февраля 2022 года, запретив военнообязанным мужчинам (в возрасте 18−60 лет) покидать пределы страны.Спортсменам же выдаётся разрешение на выезд только на время проведения спортивных мероприятий.Самой скандальной, пожалуй, можно назвать историю чемпион Украины по силовой атлетике 34-летнего Дениса Бережника. 5 ноября 2022 года он уехал на этап Кубка мира в Дайтон-Бич и остался в США, хотя перед отъездом написал расписку, что обязуется вернуться на родину до 17 ноября. Однако, судя по всему, спортсмен продумал побег заранее, поскольку перед поездкой распродал всё своё имущество в городе Хуст Закарпатской области.Федерация стронгмена Украины гневно отреагировала на его поступок: «Пользуясь доверием товарищей и руководства федерации, Денис умышленно соврал о планах вернуться. Таким образом, гражданин нарушил правила пересечения государственной границы Украины в военное время. Мы не собираемся покрывать позорные преступления, поэтому официально обратились в СБУ и Госпогранслужбу для реагирования и наказания Бережника».В списке Министерства молодёжи и спорта Украины также известные киберспортсмены Виктор Оруджев, Владимир Велетнюк, Сергей Демченко из команды Monte, Арсений Деревинский, Денис Ляшенко, Михаил Лымарь, Алексей Ярмощук из B8 Esports.После завершения RMR-турнира они не вернулись в страну, чтобы получить разрешение для выезда на следующие соревнования, а его, вполне возможно, могли и не выдать, поскольку на BLAST.tv Paris Major 2023 — одном из самых престижных турниров в мире киберспорта — было заявлено 9 участников из России и Белоруссии, а выступать вместе с ними на одной площадке своим спортсменам Министерство молодёжи и спорта Украины запретило.В итоге команда Monte заняла на BLAST.tv Paris Major 2023, проходившем в Париже 8–21 мая, 5–8 место и заработала $ 45 000 призовых.Капитан Monte Оруджев отреагировал на включение в список невозвращенцев: «Коротко говоря, 2 месяца не будучи дома, я хочу уже сдохнуть. Министерство молодёжи и спорта сделало очень некрасиво, но это не изменит нашей любви к Украине никак. При любой возможности будем прославлять наш народ и нашу страну. Доиграю этот сраный челленджер и наконец увижу родных. Если мы недостаточно делаем как организация и игроки, тогда не знаю, кто делает достаточно (хотя этого никогда не достаточно, пока мы не победим). Мейджор пропускать было нельзя. Всем спасибо за поддержку. Слава Украине».Тренер Monte Сергей Бежанов — единственный из команды, кто вернулся на Украину, и поэтому не смог поехать на BLAST.tv Paris Major 2023.«Некоторые люди пишут гневные комментарии. Во-первых, разрешение можно продлевать. Во-вторых, в нём написана условная дата возвращения, потому что есть такие форс-мажорные обстоятельства, как было у нас, например то, что нужно поехать на мейджор. Ещё во время RMR я рассказывал обо всех этих вещах. Когда я уехал домой, мы все прекрасно понимали, и это была как проверка — а что же будет с игроками. Ну вы видите, что было бы. Я не думаю, что это справедливо. Вторая история: в киберспорте нет регулятивного органа. FIFA обещала, что будет разводить сборную Украины и Беларуси на Евро, поэтому нашей сборной можно там играть. В киберспорте такого нет. Ребята всё равно вернулись домой после указанного срока. Условного, повторюсь. Что будет дальше, мне неизвестно, но в целом рушатся карьеры и киберспортсменов, и спортсменов, которые идут к некоторым вещам всю жизнь», — заявил он.Однако вину за происходящее Бежанов возложил не на министерство, а на Россию, из-за спецоперации которой, Украине пришлось ввести военное положение и ограничение на выезд мужчин за границу.Министерство молодёжи и спорта Украины подтвердило, что действительно могут продлить сроки пребывания за границей спортсменам в случае болезни либо когда между соревнованиями, например, в Европе, считаные дни, и чтобы не ездить туда-сюда, разрешают не возвращаться на Украину, но всё должно быть официально, по документам.А нападающий кипрского клуба АЕК Артём Громов считает своё нахождение в списке неправомерным и признаётся, что очень удивлён.«Знал ли я, что должен вернуться на Украину по спецпропуску? Я расторг контракт со СК "Днепр-1" в одностороннем порядке, в моём соглашении была такая опция. В это время мы находились в словацком Кошице, где базировалась команда. После осенней части чемпионата у меня появилось предложение от АЕКа (Ларнака), я сообщил клубу о расторжении контракта и переехал на Кипр. Я подписывал в СК "Днепр-1" много бумаг, возможно, там был документ, согласно которому я должен был вернуться на Украину с командой, но я в это не вникал, и клуб ни в чём не обвиняю. Футбол — это моя работа, и я не сделал ничего плохого. Как и вся наша страна, я поддерживаю ВСУ и жду скорейшей победы над оккупантами», — заявил футболист в комментарии FanDay.При этом он обращает на тот факт, что в списке не вернувшихся на родину спортсменов почему-то нет игроков, перешедших зимой в клубы Английской премьер-лиги, добавив, что это сразу наводит на мысль о какой-то избирательности, и хотел бы услышать комментарий Министерства молодёжи и спорта Украины по этому поводу.И хотя законодательство страны не предусматривает штрафные санкции или ответственность за нарушение обязательств по выезду за границу, если спортсмены вернутся на Украину после того, как их имена попали в список министерства, то в дальнейшем либо совсем не смогут посещать турниры за пределами страны, либо получить разрешение на участие в них будет гораздо сложнее. На фоне происходящего власти собираются ужесточить меры для нарушителей режима выезда за границу.«Относительно санкций к таким спортсменам, есть несколько десятков человек, которых мы исключили из состава сборных, потому что такое поведение недостойно национальной сборной. Часть этих спортсменов была на контрактах, это штатная команда, работники — с ними контракты расторгнуты. Мы можем говорить даже о дисквалификации, есть крайний срок. Мы думаем о лишении спортивных званий как возможных санкциях», — заявил заместитель министра молодёжи и спорта Украины Матвей Бедный в эфире марафона «Суспільне. Спротив» 29 мая.Из Героя Украины в предателиОтношение к таким «героям», которые в понимании многих просто взяли и бросили страну в сложное время, конечно, не из разряда позитивных, но страшнее может быть только одно — переезд в Россию.Неделю назад, 25 мая, украинский ведущий Слава Демин рассказал, что самая титулованная спортсменка страны, 4-кратная олимпийская чемпионка по плаванию Яна Клочкова живёт с семьёй в Крыму. Когда состоялся переезд, не уточняется, по некоторым сведениям, ещё до начала СВО.Важный момент: Симферополь — родной город Яны, и когда спортсменка родилась (7 августа 1982 года), он входил в состав УССР, когда начала выступать на международных соревнованиях — в состав Украины, а спустя 5 лет после окончания профессиональной карьеры регион, воспользовавшись правом народа на самоопределение, закреплённом в Уставе ООН, присоединился к Российской Федерации.Сама Клочкова никак не комментировала эту информацию (хотя о том, что сын Саша живёт с её родителями и бабушкой в Крыму, говорила ранее), как и не высказывалась о российской спецоперации на Украине, что олимпийской чемпионке не раз ставили в укор.После известия о том, что пловчиха живёт в Крыму, в её адрес от соотечественников посыпались самые нелестные слова. Тот же Демин, например, назвал Клочкову «чмоней недели».«Спортсменка решила пробить дно, потому что до сих пор имеет страницу в прекрасной российской социальной сети "ВКонтакте". Такое впечатление, что она живёт в какой-то другой реальности. Хотя не будем забывать, с кем в своё время она дружила. Напомню, что в 2006-м Яна была близка к украинскому президенту-беглецу Виктору Януковичу. И даже была избрана депутатом харьковского городского совета от Партии регионов. Мама пловчихи Елена Синявская ещё в 2021 году у себя в Facebook* продолжала постить георгиевскую ленту», — заявил ведущий.Украинские СМИ пестрились заголовками в духе «предательница Украины», и это о Клочковой — человеке, прославившем страну на весь мир, Герое Украины и некогда «гордости Незалежной», как её называли.Меж тем вызывает много вопросов отношение государства к самой титулованной спортсменке. На торжественные мероприятия в честь 30-летия независимости Украины её не пригласили.«Я не могла уснуть, настолько для меня это было больно. Не так много у нас в стране 4-кратных олимпийских чемпионов, чтобы забыть об этом. Спортсмены оказываются ненужными в нашей стране. Много людей мне писали и звонили, спрашивая о том, почему меня не пригласили. Я тоже задаю этот вопрос, почему так относятся. У меня нет ответа. Из-за того, что мои родители живут в Крыму? Я не знаю, не задумывалась. Но, конечно, часто пишут, что я с Крыма, разговариваю на русском, бываю там часто. Честно, после этой ситуации с празднованием Дня независимости Украины у меня опускаются руки», — поделилась Клочкова в 2021 году в эфире телеканала «1+1».Спортсменка считает, что при предыдущих президентах ситуация в стране была лучше, нынешние власти, по её мнению, приглашают на торжества только приближённых к ним спортсменов по принципу «всё для своих».Спорт перестал быть спортом и стал частью политикиВпрочем, есть атлеты, которые всесторонне поддерживают позицию государства и, более того, переносят её на спортивные площадки, что уже вызывает откровенное раздражение у мировой общественности. Ярким подтверждением тому стала ситуация на «Ролан Гаррос».28 мая по окончании матча первого круга Открытого чемпионата Франции по теннису украинка Марта Костюк отказалась обменяться рукопожатием с белоруской Ариной Соболенко, одержавшей победу, и в тот момент трибуны засвистели. Арина подумала, что зрители выражают недовольство в её адрес, и не растерялась — она изобразила ироничный поклон в сторону трибун.Позже белорусская теннисистка поняла, что публика освистывала её соперницу за неспортивное поведение, в интервью на корте сказала: «Это был очень тяжёлый матч, я имею в виду в эмоциональном плане. Простите, ребята, сначала я не поняла — думала, что это "бу-у-у" адресовано мне, и была немного удивлена. Но потом я почувствовала вашу поддержку, так что большое спасибо. Это действительно важно».Поступку Костюк Соболенко нисколько не удивилась, более того, заранее была к этому готова. В предстартовом интервью она говорила: «Я не хочу тратить свою энергию на такие вещи. То есть это не моё дело. Если она меня ненавидит, хорошо, я ничего не могу с этим сделать. Я к ней ничего подобного не испытываю».Украинская теннисистка с прошлого года демонстративно не жмёт руку тем соперницам, которые не осудили СВО: белорускам Александре Соснович и Виктории Азаренко, а также россиянкам Варваре Грачёвой и Анастасии Потаповой.Однако такой реакции трибун на нынешнем «Ролан Гаррос» Костюк совершенно не ожидала, в прошлом году в Великобритании люди реагировали иначе, отметила она на пресс-конференции.«Не знаю, как реагировать, но люди, должно быть, были в замешательстве. Хочу увидеть, как люди отреагируют на это через 10 лет, когда происходящее на Украине завершится. Думаю, они не будут рады тому, что сделали. Я заранее сказала, что не буду пожимать руки российским и белорусским спортсменкам. Не знаю, почему все вдруг решили, что я внезапно передумаю. Арина никогда не говорит, что она лично не поддерживает происходящее на Украине, и я думаю, что журналисты должны задать ей прямой вопрос. Думаю, вам стоит спросить и белорусских, и российских игроков, кого они хотели бы увидеть победителем в этой ситуации. Я не уверена, что они назовут Украину», — заявила Марта.Французской публике не только не стало стыдно, присутствовавших на матче 28 мая поддержали и другие. Вот, например, комментарии под публикациями в британских СМИ:· «Костюк — самая мерзкая и токсичная теннисистка. Конфликт на Украине закончится, а её противный характер останется с ней навсегда».· «Типичная реакция представителя Украины. Разбрасывают игрушки по полу, когда что-то идет не так, как они хотят. Горжусь, что публика во всем разобралась».· «Надеюсь, в следующий раз её обыграют со счетом 6:0, 6:0».Аудитория недоумевала, почему за такое поведение Костюк не дисквалифицировали.Читатели французского журнала Le Point отреагировали на поведение украинской теннисистки в том же духе:· «Я понимаю тех, кто мог освистать украинского игрока; fair-play в спорте должен соблюдаться, не Украина диктует правила».· «В данном случае мы имеем прискорбный пример, когда спортивное мероприятие, среди прочего, превратилось в политический форум».В поддержку подруги по команде выступили другие украинские теннисистки. Даяна Ястремская сказала, что не ожидала такой реакции людей на поступок Марты, поскольку все прекрасно знают, что это их позиция не пожимать руку российским и белорусским игрокам, и они продолжат делать так же. А Леся Цуренко, в марте не вышедшая на матч с Соболенко после разговора с исполнительным директором WTA (Женской теннисной ассоциации) Стивом Саймоном, не исключившим участие россиян и белорусов на Олимпиаде-2024, посетовала, что «украинцам очень сложно играть против представителей этих двух стран по многим причинам, а WTA и Олимпийский комитет смотрят на теннис только с точки зрения прав русских и белорусов, полностью игнорируя нарушение прав украинцев».Вступиться за украинскую теннисистку попытался и журналист американской газеты The New York Times Кристофер Клэри, заявив, что болельщики имеют право не соглашаться с действиями Костюк, но не имеют права свистеть в её адрес, на что ему сразу ответили читатели: «Если человек показывает неуважение к своему коллеге, то он заслуживает свиста», «Не нормально, когда ты отказываешься жать руку человеку только по причине того, что он из России или Белоруссии».Справедливости ради, стоит отметить, что не все украинские теннисисты поддерживают подобную манеру поведения. Например, россиянка Анастасия Потапова в апреле говорила, что продолжает общаться с коллегами с Украины, но не с Костюк, с которой раньше довольно близко дружила, пояснив, что Марта изменила мнение, причём не только о ней.Подобный бойкот украинские спортсмены устраивают на соревнованиях не только россиянам. На следующий день после того, как Верховная Рада утвердила решение о введении санкций против Ирана сроком на 50 лет, 30 мая, украинский пауэрлифтер Иван Чупрынко, одержавший победу на Чемпионате мира в Сан-Сити (ЮАР), на церемонии награждения, поднявшись на верхнюю ступень пьедестала, пожал руку серебряному призёру южноафриканцу Марселю Ворстеру, но отрицательно покачал головой, когда занявший 3-е место иранец Амир Реза Месфоруш протянул ему руку, причём дважды.Вот так спорт перестаёт быть вне политики, а становится её неотъемлемой частью вместо того, чтобы, наоборот, объединять людей по всему миру в такое непростое время.* Запрещён в РФ.

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Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, россия, украина, спорт, сво, политика, теннис, иран, мобилизация, военное положение