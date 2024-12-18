Окружение близко: российская армия сжимает Кураховский котел с севера и юга
11:48 18.12.2024 (обновлено: 11:49 18.12.2024)
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Град" группировки "Центр" на Красноармейском направлении СВО
ВС РФ продолжают наступление на Кураховском направлении, охватывая город в кольцо с севера и юга. Об этом 18 декабря сообщил аналитический ресурс Deep State, работающий на Главное управление разведки (ГУР) Украины
"Захватили Сонцовку на северном фланге, а на южном заняли участок в поле северо-западнее Зеленовки, примерно в двух километрах от трассы на Курахово", — добавило украинское издание "Страна.ua".
В среду, 18 декабря, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что ВС РФ зачистили котел, в который попала украинская армия к югу от Курахово. Часть солдат ВСУ сдалась в плен, остальные пытались отстреливаться и были ликвидированы.
Также Рогов рассказал, что ВСУ утратили шанс покинуть Курахово без потерь из-за приказа Владимира Зеленского.
10:23К чему привела гордыня: Рогов о том, почему ВСУ потеряли шанс выйти из Курахово Украинские военные, которых кинули в Курахово Донецкой Народной Республики (ДНР), утратили шанс выйти из города без потерь. Об этом 18 декабря заявил агентству РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов