Окружение близко: российская армия сжимает Кураховский котел с севера и юга - 18.12.2024 Украина.ру
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Окружение близко: российская армия сжимает Кураховский котел с севера и юга
Окружение близко: российская армия сжимает Кураховский котел с севера и юга - 18.12.2024 Украина.ру
Окружение близко: российская армия сжимает Кураховский котел с севера и юга
ВС РФ продолжают наступление на Кураховском направлении, охватывая город в кольцо с севера и юга. Об этом 18 декабря сообщил аналитический ресурс Deep State, работающий на Главное управление разведки (ГУР) Украины
2024-12-18T11:48
2024-12-18T11:49
новости
курахово
россия
донецкая народная республика
владимир зеленский
владимир рогов
вооруженные силы украины
вс рф
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В среду, 18 декабря, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что ВС РФ зачистили котел, в который попала украинская армия к югу от Курахово. Часть солдат ВСУ сдалась в плен, остальные пытались отстреливаться и были ликвидированы.Также Рогов рассказал, что ВСУ утратили шанс покинуть Курахово без потерь из-за приказа Владимира Зеленского. Другие темы: Минировали колодцы и скидывали взрывчатку с дронов: жители Курской области и Курахово о зверствах ВСУ
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курахово
россия
донецкая народная республика
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новости, курахово, россия, донецкая народная республика, владимир зеленский, владимир рогов, вооруженные силы украины, вс рф
Новости, Курахово, Россия, Донецкая Народная Республика, Владимир Зеленский, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, ВС РФ

Окружение близко: российская армия сжимает Кураховский котел с севера и юга

11:48 18.12.2024 (обновлено: 11:49 18.12.2024)
 
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© РИА Новости . Станислав Красильников
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ВС РФ продолжают наступление на Кураховском направлении, охватывая город в кольцо с севера и юга. Об этом 18 декабря сообщил аналитический ресурс Deep State, работающий на Главное управление разведки (ГУР) Украины
"Захватили Сонцовку на северном фланге, а на южном заняли участок в поле северо-западнее Зеленовки, примерно в двух километрах от трассы на Курахово", — добавило украинское издание "Страна.ua".
В среду, 18 декабря, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что ВС РФ зачистили котел, в который попала украинская армия к югу от Курахово. Часть солдат ВСУ сдалась в плен, остальные пытались отстреливаться и были ликвидированы.
Также Рогов рассказал, что ВСУ утратили шанс покинуть Курахово без потерь из-за приказа Владимира Зеленского.
Фото: facebook(запрещен в РФ), JointForcesCommandAFU, иностранные наемники в ВСУ
10:23
К чему привела гордыня: Рогов о том, почему ВСУ потеряли шанс выйти из Курахово Украинские военные, которых кинули в Курахово Донецкой Народной Республики (ДНР), утратили шанс выйти из города без потерь. Об этом 18 декабря заявил агентству РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов
Другие темы: Минировали колодцы и скидывали взрывчатку с дронов: жители Курской области и Курахово о зверствах ВСУ
 
НовостиКураховоРоссияДонецкая Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийВладимир РоговВооруженные силы УкраиныВС РФ
 
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