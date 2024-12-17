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Вы забыли, как Украина оставила нас без света и воды? В Симферополе прошел большой съезд крымских татар

Вы забыли, как Украина оставила нас без света и воды? В Симферополе прошел большой съезд крымских татар - 17.12.2024 Украина.ру

Вы забыли, как Украина оставила нас без света и воды? В Симферополе прошел большой съезд крымских татар

В Симферополе, во вторник 17 декабря прошел съезд депутатов всех уровней из числа крымских татар в поддержку курса президента России Владимира Путина. Как указали организаторы, цель мероприятия – декларирование единой позиции крымских татар по вопросам внутриполитической и международной повестки

2024-12-17T17:45

2024-12-17T17:45

2024-12-17T17:45

эксклюзив

россия

украина

крым

владимир путин

меджлис

оон

турция

крымские татары

сво

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В съезде приняли участие около 400 человек, в том числе 250 депутатов всех уровней Республики Крым, представители МИД РФ, Федерального агентства по делам национальностей, депутаты Госдумы, руководство Духовного управления мусульман Крыма, а также делегаты от крымско-татарских общин Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Белоруссии и Турции.Участники съезда подчеркнули, что никто не может говорить от имени крымскотатарского народа, кроме самого народа, а представительская функция есть только у законно избранных депутатов из числа крымских татар всех уровней, наделенных правом представлять интересы избирателей.В частности, крымские татары призвали не отождествлять их с экстремистской организацией "Меджлис крымскотатарского народа"*, лидеры которой покинули полуостров после 2014 года, переехали на Украину и теперь выступают от их имени на различных международных площадках и официальных мероприятиях."Лидеры запрещенной в Российской Федерации террористической организации "Меджлис"* не имеют ничего общего с крымскими татарами, которые сегодня проживают на своей родной земле, в российском Крыму. Все их провокационные заявления, высказывания воспринимаются крымскими татарами и крымчанами негативно", - сказано в заявлении.Делегаты также отметили, что мусульмане Крыма выступают против деструктивных течений и не имеют ничего общего с членами и последователями запрещенных в России террористических организаций.Участники съезда также выступили с обращением к генсеку ООН Антониу Гутерришу и членам Совбеза, напомнив им, что за десять лет крымчане десятки раз подвергались различным санкциям за выбор в пользу России: в частности, энергетической и водной блокадах полуострова, организованных киевским режимом и его приспешниками из числа беглых "меджлисовцев"*."Поймите раз и навсегда – мы у себя дома, здесь мы живем и развиваемся, и здесь будут расти наши дети. И сколько бы вы ни пытались загнать нас в мнимые рамки, мы не отступим от своего решения: наше будущее только с Россией, и мы настоятельно просим вас признать этот факт и прекратить агрессию в отношении россиян", - говорится в документе.Делегаты выразили уверенность, что рано или поздно весь мир признает Крым российским.С отдельным обращением участники съезда выступили к руководству Турции во главе с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Они призвали Анкару уважать результаты крымского референдума и подчеркнули, что провокационные заявления "меджлисовцев"* не имеют ничего общего с действительностью."С вхождением в состав РФ наш полуостров получил мощнейший импульс и кардинально преобразился. Под патронатом президента в Симферополе построена Соборная мечеть, о которой, в период Украины, мы могли только мечтать. Приглашаем Вас посетить полуостров и увидеть жизнь крымчан на родной земле, их развитие и процветание", - сказано в обращении.Делегаты подчеркнули, что указ Владимира Путина "О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития" позволил им обрести не только духовное возрождение, но и социальную, политическую, экономическую поддержку.Наконец, участники съезда напомнили, что проведение СВО направлено на демилитаризацию и денацификацию Украины, где на протяжении последних лет киевский режим способствовал развитию агрессии против России и всего русскоязычного населения."Целиком и полностью поддерживаем наших защитников, которые сегодня освобождают Украину от неонацистов, восстанавливают историческую справедливость, обеспечивая защиту интересов нашего государства и мирных граждан", – говорится в документе.Делегаты уверены, что сейчас необходимо сплотиться и поддержать все решения президента, направленные на защиту людей всех национальностей.Присутствовавшие на съезде крымские татары призвали своих соотечественников за рубежом, объединиться и поддерживать развитие народа на своей родной земле, в Крыму – вместе с Россией.Больше информации по этой теме - в материале Юрия Глушакова: Крымские татары - рождение нации* Организация признана экстремистской и запрещена на территории России

https://ukraina.ru/20220729/1036995296.html

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эксклюзив, россия, украина, крым, владимир путин, меджлис, оон, турция, крымские татары, сво, мусульмане, нацизм