Вы забыли, как Украина оставила нас без света и воды? В Симферополе прошел большой съезд крымских татар - 17.12.2024 Украина.ру
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Вы забыли, как Украина оставила нас без света и воды? В Симферополе прошел большой съезд крымских татар
Вы забыли, как Украина оставила нас без света и воды? В Симферополе прошел большой съезд крымских татар - 17.12.2024 Украина.ру
Вы забыли, как Украина оставила нас без света и воды? В Симферополе прошел большой съезд крымских татар
В Симферополе, во вторник 17 декабря прошел съезд депутатов всех уровней из числа крымских татар в поддержку курса президента России Владимира Путина. Как указали организаторы, цель мероприятия – декларирование единой позиции крымских татар по вопросам внутриполитической и международной повестки
2024-12-17T17:45
2024-12-17T17:45
эксклюзив
россия
украина
крым
владимир путин
меджлис
оон
турция
крымские татары
сво
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В съезде приняли участие около 400 человек, в том числе 250 депутатов всех уровней Республики Крым, представители МИД РФ, Федерального агентства по делам национальностей, депутаты Госдумы, руководство Духовного управления мусульман Крыма, а также делегаты от крымско-татарских общин Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Белоруссии и Турции.Участники съезда подчеркнули, что никто не может говорить от имени крымскотатарского народа, кроме самого народа, а представительская функция есть только у законно избранных депутатов из числа крымских татар всех уровней, наделенных правом представлять интересы избирателей.В частности, крымские татары призвали не отождествлять их с экстремистской организацией "Меджлис крымскотатарского народа"*, лидеры которой покинули полуостров после 2014 года, переехали на Украину и теперь выступают от их имени на различных международных площадках и официальных мероприятиях."Лидеры запрещенной в Российской Федерации террористической организации "Меджлис"* не имеют ничего общего с крымскими татарами, которые сегодня проживают на своей родной земле, в российском Крыму. Все их провокационные заявления, высказывания воспринимаются крымскими татарами и крымчанами негативно", - сказано в заявлении.Делегаты также отметили, что мусульмане Крыма выступают против деструктивных течений и не имеют ничего общего с членами и последователями запрещенных в России террористических организаций.Участники съезда также выступили с обращением к генсеку ООН Антониу Гутерришу и членам Совбеза, напомнив им, что за десять лет крымчане десятки раз подвергались различным санкциям за выбор в пользу России: в частности, энергетической и водной блокадах полуострова, организованных киевским режимом и его приспешниками из числа беглых "меджлисовцев"*."Поймите раз и навсегда – мы у себя дома, здесь мы живем и развиваемся, и здесь будут расти наши дети. И сколько бы вы ни пытались загнать нас в мнимые рамки, мы не отступим от своего решения: наше будущее только с Россией, и мы настоятельно просим вас признать этот факт и прекратить агрессию в отношении россиян", - говорится в документе.Делегаты выразили уверенность, что рано или поздно весь мир признает Крым российским.С отдельным обращением участники съезда выступили к руководству Турции во главе с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Они призвали Анкару уважать результаты крымского референдума и подчеркнули, что провокационные заявления "меджлисовцев"* не имеют ничего общего с действительностью."С вхождением в состав РФ наш полуостров получил мощнейший импульс и кардинально преобразился. Под патронатом президента в Симферополе построена Соборная мечеть, о которой, в период Украины, мы могли только мечтать. Приглашаем Вас посетить полуостров и увидеть жизнь крымчан на родной земле, их развитие и процветание", - сказано в обращении.Делегаты подчеркнули, что указ Владимира Путина "О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития" позволил им обрести не только духовное возрождение, но и социальную, политическую, экономическую поддержку.Наконец, участники съезда напомнили, что проведение СВО направлено на демилитаризацию и денацификацию Украины, где на протяжении последних лет киевский режим способствовал развитию агрессии против России и всего русскоязычного населения."Целиком и полностью поддерживаем наших защитников, которые сегодня освобождают Украину от неонацистов, восстанавливают историческую справедливость, обеспечивая защиту интересов нашего государства и мирных граждан", – говорится в документе.Делегаты уверены, что сейчас необходимо сплотиться и поддержать все решения президента, направленные на защиту людей всех национальностей.Присутствовавшие на съезде крымские татары призвали своих соотечественников за рубежом, объединиться и поддерживать развитие народа на своей родной земле, в Крыму – вместе с Россией.Больше информации по этой теме - в материале Юрия Глушакова: Крымские татары - рождение нации* Организация признана экстремистской и запрещена на территории России
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Сергей Зуев
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Украина.ру
1
5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, россия, украина, крым, владимир путин, меджлис, оон, турция, крымские татары, сво, мусульмане, нацизм
Эксклюзив, Россия, Украина, Крым, Владимир Путин, Меджлис, ООН, Турция, крымские татары, СВО, мусульмане, нацизм

Вы забыли, как Украина оставила нас без света и воды? В Симферополе прошел большой съезд крымских татар

17:45 17.12.2024
 
© РИА Новости . Макс Ветров / Перейти в фотобанкСъезд Крымских татар по ситуации на Украине
Съезд Крымских татар по ситуации на Украине - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости . Макс Ветров
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Сергей Зуев
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В Симферополе, во вторник 17 декабря прошел съезд депутатов всех уровней из числа крымских татар в поддержку курса президента России Владимира Путина. Как указали организаторы, цель мероприятия – декларирование единой позиции крымских татар по вопросам внутриполитической и международной повестки
В съезде приняли участие около 400 человек, в том числе 250 депутатов всех уровней Республики Крым, представители МИД РФ, Федерального агентства по делам национальностей, депутаты Госдумы, руководство Духовного управления мусульман Крыма, а также делегаты от крымско-татарских общин Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Белоруссии и Турции.
День памяти жертв депортации в Крыму - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
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Участники съезда подчеркнули, что никто не может говорить от имени крымскотатарского народа, кроме самого народа, а представительская функция есть только у законно избранных депутатов из числа крымских татар всех уровней, наделенных правом представлять интересы избирателей.
В частности, крымские татары призвали не отождествлять их с экстремистской организацией "Меджлис крымскотатарского народа"*, лидеры которой покинули полуостров после 2014 года, переехали на Украину и теперь выступают от их имени на различных международных площадках и официальных мероприятиях.
"Лидеры запрещенной в Российской Федерации террористической организации "Меджлис"* не имеют ничего общего с крымскими татарами, которые сегодня проживают на своей родной земле, в российском Крыму. Все их провокационные заявления, высказывания воспринимаются крымскими татарами и крымчанами негативно", - сказано в заявлении.
Делегаты также отметили, что мусульмане Крыма выступают против деструктивных течений и не имеют ничего общего с членами и последователями запрещенных в России террористических организаций.
Участники съезда также выступили с обращением к генсеку ООН Антониу Гутерришу и членам Совбеза, напомнив им, что за десять лет крымчане десятки раз подвергались различным санкциям за выбор в пользу России: в частности, энергетической и водной блокадах полуострова, организованных киевским режимом и его приспешниками из числа беглых "меджлисовцев"*.
"Поймите раз и навсегда – мы у себя дома, здесь мы живем и развиваемся, и здесь будут расти наши дети. И сколько бы вы ни пытались загнать нас в мнимые рамки, мы не отступим от своего решения: наше будущее только с Россией, и мы настоятельно просим вас признать этот факт и прекратить агрессию в отношении россиян", - говорится в документе.
Делегаты выразили уверенность, что рано или поздно весь мир признает Крым российским.
С отдельным обращением участники съезда выступили к руководству Турции во главе с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Они призвали Анкару уважать результаты крымского референдума и подчеркнули, что провокационные заявления "меджлисовцев"* не имеют ничего общего с действительностью.
"С вхождением в состав РФ наш полуостров получил мощнейший импульс и кардинально преобразился. Под патронатом президента в Симферополе построена Соборная мечеть, о которой, в период Украины, мы могли только мечтать. Приглашаем Вас посетить полуостров и увидеть жизнь крымчан на родной земле, их развитие и процветание", - сказано в обращении.
Делегаты подчеркнули, что указ Владимира Путина "О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития" позволил им обрести не только духовное возрождение, но и социальную, политическую, экономическую поддержку.
Наконец, участники съезда напомнили, что проведение СВО направлено на демилитаризацию и денацификацию Украины, где на протяжении последних лет киевский режим способствовал развитию агрессии против России и всего русскоязычного населения.
"Целиком и полностью поддерживаем наших защитников, которые сегодня освобождают Украину от неонацистов, восстанавливают историческую справедливость, обеспечивая защиту интересов нашего государства и мирных граждан", – говорится в документе.
Делегаты уверены, что сейчас необходимо сплотиться и поддержать все решения президента, направленные на защиту людей всех национальностей.
Присутствовавшие на съезде крымские татары призвали своих соотечественников за рубежом, объединиться и поддерживать развитие народа на своей родной земле, в Крыму – вместе с Россией.
Больше информации по этой теме - в материале Юрия Глушакова: Крымские татары - рождение нации
* Организация признана экстремистской и запрещена на территории России
 
ЭксклюзивРоссияУкраинаКрымВладимир ПутинМеджлисООНТурциякрымские татарыСВОмусульманенацизм
 
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