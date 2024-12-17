https://ukraina.ru/20241217/1059729746.html

В доме, где проживал генерал Кириллов, можно снять квартиру инкогнито - СМИ

В доме, где проживал генерал Кириллов, можно снять квартиру инкогнито - СМИ - 17.12.2024 Украина.ру

В доме, где проживал генерал Кириллов, можно снять квартиру инкогнито - СМИ

В доме, рядом которым были убиты начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов, можно было снять квартиру по схеме "бесконтактного заселения". Об этом 17 декабря написало издание "Регнум" со ссылкой на слова одного из арендодателей

2024-12-17T15:33

2024-12-17T15:33

2024-12-17T15:33

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Также издание отмечает, что, судя по словам местных жителей и арендодателей, за генералом могли следить также из соседнего дома, большинство квартир в котором пустуют, и снять их также можно без документов."Дом напротив только сдался. Он стоит полупустой, люди еще не заехали в квартиры. Окна этого дома выходят на подъезд, рядом с которым произошел взрыв, убивший генерала и его помощника. Подъездные двери в дом всегда открыты, так как на многих этажах работают строители, поэтому ключ от домофона не требуется. Вход свободный", - рассказал журналистам арендодатель.Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов были убиты утром 17 декабря у жилого дома на Рязанском проспекте в Москве. Сообщается, что причиной стало сработавшее взрывное устройство, вмонтированное в припаркованный у подъезда самокат.Генерал-лейтенант Игорь Кириллов командовал войсками радиационной, химической и биологической защиты России с мая 2017 года. В начале СВО генерал выступал с докладами об украинских лабораториях, проводивших исследования в интересах Минобороны США.В одном из последних своих выступлений Кириллов информировал общественность о подготовке на Украине провокации с целью обвинить Россию в применении отравляющих веществ.За сутки до убийства Кириллова Служба безопасности Украины объявила его подозреваемым в приказе на "применение химического оружия против Сил обороны Украины".Более подробно об убийстве Кириллов и реакции общественности на это событие можно прочитать в материале автора издания Украина.ру Павла Котова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова. Что известно о громком теракте в Москве.

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