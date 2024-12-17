В доме, где проживал генерал Кириллов, можно снять квартиру инкогнито - СМИ - 17.12.2024 Украина.ру
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В доме, где проживал генерал Кириллов, можно снять квартиру инкогнито - СМИ
В доме, где проживал генерал Кириллов, можно снять квартиру инкогнито - СМИ - 17.12.2024 Украина.ру
В доме, где проживал генерал Кириллов, можно снять квартиру инкогнито - СМИ
В доме, рядом которым были убиты начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов, можно было снять квартиру по схеме "бесконтактного заселения". Об этом 17 декабря написало издание "Регнум" со ссылкой на слова одного из арендодателей
2024-12-17T15:33
2024-12-17T15:33
новости
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игорь кириллов
украина.ру
взрыв
дом
квартира
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Также издание отмечает, что, судя по словам местных жителей и арендодателей, за генералом могли следить также из соседнего дома, большинство квартир в котором пустуют, и снять их также можно без документов."Дом напротив только сдался. Он стоит полупустой, люди еще не заехали в квартиры. Окна этого дома выходят на подъезд, рядом с которым произошел взрыв, убивший генерала и его помощника. Подъездные двери в дом всегда открыты, так как на многих этажах работают строители, поэтому ключ от домофона не требуется. Вход свободный", - рассказал журналистам арендодатель.Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов были убиты утром 17 декабря у жилого дома на Рязанском проспекте в Москве. Сообщается, что причиной стало сработавшее взрывное устройство, вмонтированное в припаркованный у подъезда самокат.Генерал-лейтенант Игорь Кириллов командовал войсками радиационной, химической и биологической защиты России с мая 2017 года. В начале СВО генерал выступал с докладами об украинских лабораториях, проводивших исследования в интересах Минобороны США.В одном из последних своих выступлений Кириллов информировал общественность о подготовке на Украине провокации с целью обвинить Россию в применении отравляющих веществ.За сутки до убийства Кириллова Служба безопасности Украины объявила его подозреваемым в приказе на "применение химического оружия против Сил обороны Украины".Более подробно об убийстве Кириллов и реакции общественности на это событие можно прочитать в материале автора издания Украина.ру Павла Котова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова. Что известно о громком теракте в Москве.
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новости, россия, москва, украина, игорь кириллов, украина.ру, взрыв, дом, квартира
Новости, Россия, Москва, Украина, Игорь Кириллов, Украина.ру, взрыв, дом, квартира

В доме, где проживал генерал Кириллов, можно снять квартиру инкогнито - СМИ

15:33 17.12.2024
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкВзрыв около жилого дома на Рязанском проспекте
Взрыв около жилого дома на Рязанском проспекте - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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В доме, рядом которым были убиты начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов, можно было снять квартиру по схеме "бесконтактного заселения". Об этом 17 декабря написало издание "Регнум" со ссылкой на слова одного из арендодателей

"Снять квартиру в ЖК Среда можно без паспорта и личных данных. Достаточно войти на сайт объявлений по номеру телефона и написать любое имя. Мы не проверяем паспортные данные людей, просто нет такой функции как таковой. Человек выбирает даты, когда хочет проживать, вносит оплату - все это происходит дистанционно. Никуда звонить не нужно, и тех кто будет проживать мы и в лицо ни разу не видели", - сообщил собеседник "Регнум".

Также издание отмечает, что, судя по словам местных жителей и арендодателей, за генералом могли следить также из соседнего дома, большинство квартир в котором пустуют, и снять их также можно без документов.
"Дом напротив только сдался. Он стоит полупустой, люди еще не заехали в квартиры. Окна этого дома выходят на подъезд, рядом с которым произошел взрыв, убивший генерала и его помощника. Подъездные двери в дом всегда открыты, так как на многих этажах работают строители, поэтому ключ от домофона не требуется. Вход свободный", - рассказал журналистам арендодатель.
© Регнум / Telegram
© Регнум / Telegram
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов были убиты утром 17 декабря у жилого дома на Рязанском проспекте в Москве. Сообщается, что причиной стало сработавшее взрывное устройство, вмонтированное в припаркованный у подъезда самокат.
Начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов погиб при взрыве - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
12:35
Председатель Госдумы: Кириллова убило террористическое государство во главе с нелегитимным нацистомВсе виновные в убийстве начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова должны быть наказаны. Об этом 17 декабря заявил председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.
Генерал-лейтенант Игорь Кириллов командовал войсками радиационной, химической и биологической защиты России с мая 2017 года. В начале СВО генерал выступал с докладами об украинских лабораториях, проводивших исследования в интересах Минобороны США.
В одном из последних своих выступлений Кириллов информировал общественность о подготовке на Украине провокации с целью обвинить Россию в применении отравляющих веществ.
За сутки до убийства Кириллова Служба безопасности Украины объявила его подозреваемым в приказе на "применение химического оружия против Сил обороны Украины".
Более подробно об убийстве Кириллов и реакции общественности на это событие можно прочитать в материале автора издания Украина.ру Павла Котова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова. Что известно о громком теракте в Москве.
 
НовостиРоссияМоскваУкраинаИгорь КирилловУкраина.рувзрывдомквартира
 
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