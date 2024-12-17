Представился агентом СБУ: неизвестный сообщил о минировании машины Картаполова - СМИ
15:26 17.12.2024 (обновлено: 15:36 17.12.2024)
© Раньше всех. Ну почти. / Telegram
© Раньше всех. Ну почти. / Telegram
Неизвестный позвонил в экстренные службы с сообщением, что заминировал машину председателя комитета Госдумы РФ по обороне Андрея Картаполова. Звонивший утверждал, что бомба прикреплена к днищу авто, и взрыв прогремит в ближайшее время. Эту информацию подтвердил сам Картаполов, написало издание РБК
Уточняется, что аноним представился завербованным Украиной россиянином и заявил, что заложил самодельное взрывное устройство в машину Картаполова в Ружейном переулке.
Сейчас авто проверяют взрывотехники.
Сам Картаполов отказался отвечать на вопрос, планировал ли он сегодня передвигаться на автомобиле, сказав лишь, что "у них [заложивших устройство] нет логики".
Чуть раньше Картаполов написал в своем телеграм-канале, что кто бы ни был организатором и исполнителем убийства начальника генерала Игоря Кириллова, они будут найдены и наказаны.
"Его государственное служение Отчизне было примером высокой гражданственности, его вклад в укрепление обороноспособности государства трудно переоценить. Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах. Скорбим", - отметил Картаполов.
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