Представился агентом СБУ: неизвестный сообщил о минировании машины Картаполова - СМИ - 17.12.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241217/1059729590.html
Представился агентом СБУ: неизвестный сообщил о минировании машины Картаполова - СМИ
Представился агентом СБУ: неизвестный сообщил о минировании машины Картаполова - СМИ - 17.12.2024 Украина.ру
Представился агентом СБУ: неизвестный сообщил о минировании машины Картаполова - СМИ
Неизвестный позвонил в экстренные службы с сообщением, что заминировал машину председателя комитета Госдумы РФ по обороне Андрея Картаполова. Звонивший утверждал, что бомба прикреплена к днищу авто, и взрыв прогремит в ближайшее время. Эту информацию подтвердил сам Картаполов, написало издание РБК
2024-12-17T15:26
2024-12-17T15:36
новости
россия
москва
украина
игорь кириллов
сбу
госдума
украина.ру
машина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/11/1059729447_0:0:1264:711_1920x0_80_0_0_70e0db08fa6e009577a1338d84aee80e.jpg
Уточняется, что аноним представился завербованным Украиной россиянином и заявил, что заложил самодельное взрывное устройство в машину Картаполова в Ружейном переулке.Сейчас авто проверяют взрывотехники.Сам Картаполов отказался отвечать на вопрос, планировал ли он сегодня передвигаться на автомобиле, сказав лишь, что "у них [заложивших устройство] нет логики".Чуть раньше Картаполов написал в своем телеграм-канале, что кто бы ни был организатором и исполнителем убийства начальника генерала Игоря Кириллова, они будут найдены и наказаны."Его государственное служение Отчизне было примером высокой гражданственности, его вклад в укрепление обороноспособности государства трудно переоценить. Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах. Скорбим", - отметил Картаполов.Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов были убиты утром 17 декабря у жилого дома на Рязанском проспекте в Москве. Сообщается, что причиной стало сработавшее взрывное устройство, вмонтированное в припаркованный у подъезда самокат.Более подробно об убийстве Кириллов и реакции общественности на это событие можно прочитать в материале автора издания Украина.ру Павла Котова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова. Что известно о громком теракте в Москве.
https://ukraina.ru/20241217/1059721194.html
https://ukraina.ru/20241217/1059717068.html
россия
москва
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/11/1059729447_0:0:948:711_1920x0_80_0_0_53d07b64e903668161bb893a20dec22c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, москва, украина, игорь кириллов, сбу, госдума, украина.ру, машина
Новости, Россия, Москва, Украина, Игорь Кириллов, СБУ, Госдума, Украина.ру, машина

Представился агентом СБУ: неизвестный сообщил о минировании машины Картаполова - СМИ

15:26 17.12.2024 (обновлено: 15:36 17.12.2024)
 
© Раньше всех. Ну почти. / Telegram
© Раньше всех. Ну почти. / Telegram
Читать в
ДзенTelegram
Неизвестный позвонил в экстренные службы с сообщением, что заминировал машину председателя комитета Госдумы РФ по обороне Андрея Картаполова. Звонивший утверждал, что бомба прикреплена к днищу авто, и взрыв прогремит в ближайшее время. Эту информацию подтвердил сам Картаполов, написало издание РБК
Уточняется, что аноним представился завербованным Украиной россиянином и заявил, что заложил самодельное взрывное устройство в машину Картаполова в Ружейном переулке.
Сейчас авто проверяют взрывотехники.
Сам Картаполов отказался отвечать на вопрос, планировал ли он сегодня передвигаться на автомобиле, сказав лишь, что "у них [заложивших устройство] нет логики".
Чуть раньше Картаполов написал в своем телеграм-канале, что кто бы ни был организатором и исполнителем убийства начальника генерала Игоря Кириллова, они будут найдены и наказаны.
"Его государственное служение Отчизне было примером высокой гражданственности, его вклад в укрепление обороноспособности государства трудно переоценить. Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах. Скорбим", - отметил Картаполов.
Начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов погиб при взрыве - РИА Новости, 1920, 17.12.2024
12:35
Председатель Госдумы: Кириллова убило террористическое государство во главе с нелегитимным нацистомВсе виновные в убийстве начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова должны быть наказаны. Об этом 17 декабря заявил председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов были убиты утром 17 декабря у жилого дома на Рязанском проспекте в Москве. Сообщается, что причиной стало сработавшее взрывное устройство, вмонтированное в припаркованный у подъезда самокат.
Родион Мирошник
11:40
"Доказательства Кириллова оказались слишком угрожающими": Мирошник об убийстве начальника войск РХБЗДоказательства, приводимые начальником войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорем Кирилловым, оказались слишком болезненными и угрожающими. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в своем телеграм-канале
Более подробно об убийстве Кириллов и реакции общественности на это событие можно прочитать в материале автора издания Украина.ру Павла Котова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова. Что известно о громком теракте в Москве.
 
НовостиРоссияМоскваУкраинаИгорь КирилловСБУГосдумаУкраина.румашина
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:52Полковник Геннадий Алехин: Россия под Курахово загнала ВСУ в огневые мешки и мчится к трассе на Запорожье
15:39Чем хорош "Орешник" в Белоруссии и что Россия успеет в Курской области до нового года – Хроленко
15:33В доме, где проживал генерал Кириллов, можно снять квартиру инкогнито - СМИ
15:26Представился агентом СБУ: неизвестный сообщил о минировании машины Картаполова - СМИ
15:04Москалькова ответила на вопрос о судьбе большого рождественского обмена пленными с Украиной
14:53Александр Перенджиев: Россия в ответ на убийство Кириллова должна погасить финансовую систему Украины
14:46Христя всё. Канадский министр пополнила список уходящих после победы Трампа политиков
14:34Потери ВСУ в Курской области за сутки составили до 260 военнослужащих - МО РФ
14:09Володин рассказал о законе, который защитит Россию от предателей
14:02Следователи выяснили, как прятал деньги экс-замминистра обороны Иванов
13:59Украинский МИД нахамил Минску в ответ на инициативу по участию в переговорах
13:39Провал Шольца: чудесное превращение из ястреба в голубя
13:32Опубликован доклад о военных преступлениях ВСУ
13:30Теракт в Москве, пытки и избиения в ВСУ, "мрачное Рождество". Главное на Украине на 13:30 17 декабря
13:15Россия и Украина обменяются посылками для пленных
12:56"Россияне ещё ближе": освобождена Анновка, что это значит для группировки ВСУ в Курахово
12:55СБУ допрашивает депутата Рады Бойко после заявлений о сносе памятников — СМИ
12:35Председатель Госдумы: Кириллова убило террористическое государство во главе с нелегитимным нацистом
12:26"Я жила в аду": баскетболист Тимма ушел из жизни в день рождения Седоковой
12:24Под угрозой полного раскулачивания. Как поживает крупнейший украинский олигарх Ринат Ахметов
Лента новостейМолния