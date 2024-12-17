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Представился агентом СБУ: неизвестный сообщил о минировании машины Картаполова - СМИ

Представился агентом СБУ: неизвестный сообщил о минировании машины Картаполова - СМИ - 17.12.2024 Украина.ру

Представился агентом СБУ: неизвестный сообщил о минировании машины Картаполова - СМИ

Неизвестный позвонил в экстренные службы с сообщением, что заминировал машину председателя комитета Госдумы РФ по обороне Андрея Картаполова. Звонивший утверждал, что бомба прикреплена к днищу авто, и взрыв прогремит в ближайшее время. Эту информацию подтвердил сам Картаполов, написало издание РБК

2024-12-17T15:26

2024-12-17T15:26

2024-12-17T15:36

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Уточняется, что аноним представился завербованным Украиной россиянином и заявил, что заложил самодельное взрывное устройство в машину Картаполова в Ружейном переулке.Сейчас авто проверяют взрывотехники.Сам Картаполов отказался отвечать на вопрос, планировал ли он сегодня передвигаться на автомобиле, сказав лишь, что "у них [заложивших устройство] нет логики".Чуть раньше Картаполов написал в своем телеграм-канале, что кто бы ни был организатором и исполнителем убийства начальника генерала Игоря Кириллова, они будут найдены и наказаны."Его государственное служение Отчизне было примером высокой гражданственности, его вклад в укрепление обороноспособности государства трудно переоценить. Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах. Скорбим", - отметил Картаполов.Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов были убиты утром 17 декабря у жилого дома на Рязанском проспекте в Москве. Сообщается, что причиной стало сработавшее взрывное устройство, вмонтированное в припаркованный у подъезда самокат.Более подробно об убийстве Кириллов и реакции общественности на это событие можно прочитать в материале автора издания Украина.ру Павла Котова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова. Что известно о громком теракте в Москве.

https://ukraina.ru/20241217/1059721194.html

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