"Чтобы не возникло сомнений, кто организовал убийство": что пишут украинские СМИ о смерти Кириллова
10:53 17.12.2024 (обновлено: 11:01 17.12.2024)
Фото: соцсети, кадры с места взрыва на Рязанском проспекте в Москве
В украинской прессе неприкрыто глумятся над смертью в Москве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерала-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Ильи П.
"Вчера СБУ заочно сообщила Кириллову о подозрении, обвинив его в том, что он приказывал применять химическое оружие против ВСУ. Вероятно, это было сделано для того, чтоб ни у кого не возникло сомнений, кто именно организовал убийство Кириллова", - написало издание "Страна.ua".
"РБК-Украина" тоже фактически подтвердила украинский след в смерти Кириллова, написав, что он - не первый российский генерал, который "был ликвидирован". В частности, издание заявило, что ранее, в ночь на 27 сентября, Главное управление разведки (ГУР) якобы убило в Московской области полковника вооруженных сил России Алексея Коломейцева. Правда чуть позже эта информация была опровергнута.
"Из проверенных источников нам известно, что Алексей Коломейцев жив и здоров. Вдобавок он давно находится на пенсии и не является военнослужащим", - написал телеграм-канал Семена Пегова WarGonzo.
Издание "РБК-Украина" проигнорировало этот факт и продолжает настаивать, что Коломейцев был убит, а также привело комментарий неназванного представителя ГУР, заявившего, что "движение сопротивления масштабируется, расширяет свою деятельность по всей России и за ее пределами".
Другие представители украинской прессы не стали делать каких-либо признаний или "логических" заключений, а просто глумились над смертью начальника РХБЗ. В частности, полные желчи сообщения про него опубликовали "УНИАН" и "ТСН".
Не упустил возможности понасмехаться и депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко*. Он написал в своем телеграм-канале, что Кириллов предсказал собственную смерть, когда говорил, что Киев готовит оружие, которое будет работать с помощью птиц.
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья П. были убиты утром 17 декабря у дома в жилом комплексе "Среда" на Рязанском проспекте в Москве. Сообщается, что причиной стало сработавшее взрывное устройство, вмонтированное в припаркованный у подъезда самокат.
10:13Появились кадры с места взрыва, где погиб генерал КирилловВ сети появились кадры с места взрыва в жилом комплексе "Среда" на Рязанском проспекте в Москве, где погибли двое военнослужащих - начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья П. Видео опубликовали очевидцы случившегося
Генерал-лейтенант Игорь Кириллов командовал войсками радиационной, химической и биологической защиты России с мая 2017 года. В начале СВО генерал выступал с докладами об украинских лабораториях, проводивших исследования в интересах Минобороны США.
17 марта 2022, 20:31Стало известно, куда лаборатории Пентагона отправляли генетический материал украинцевМинобороны России представило документы, подтверждающие передачу отобранных финансируемыми Пентагоном украинскими лабораториями биологических проб на территорию третьих стран. Об этом 17 марта сообщил на брифинге для журналистов начальник войск радиационной, химической и биологической защиты России Игорь Кириллов
В одном из последних своих выступлений Кириллов информировал общественность о подготовке на Украине провокации с целью обвинить Россию в применении отравляющих веществ.
За сутки до убийства Кириллова Служба безопасности Украины объявила его подозреваемым в приказе на "применение химического оружия против Сил обороны Украины".
В МИД России назвали Кириллова человеком, который "работал бесстрашно". Военному было 54 года.
Более подробно об убийстве Кириллов и реакции общественности на это событие можно прочитать в материале автора издания Украина.ру Павла Котова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова. Что известно о громком теракте в Москве.
* Признан в РФ террористом и экстремистом.