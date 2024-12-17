https://ukraina.ru/20241217/1059714898.html

"Чтобы не возникло сомнений, кто организовал убийство": что пишут украинские СМИ о смерти Кириллова

"Чтобы не возникло сомнений, кто организовал убийство": что пишут украинские СМИ о смерти Кириллова - 17.12.2024 Украина.ру

"Чтобы не возникло сомнений, кто организовал убийство": что пишут украинские СМИ о смерти Кириллова

В украинской прессе неприкрыто глумятся над смертью в Москве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерала-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Ильи П.

2024-12-17T10:53

2024-12-17T10:53

2024-12-17T11:01

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взрыв

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"РБК-Украина" тоже фактически подтвердила украинский след в смерти Кириллова, написав, что он - не первый российский генерал, который "был ликвидирован". В частности, издание заявило, что ранее, в ночь на 27 сентября, Главное управление разведки (ГУР) якобы убило в Московской области полковника вооруженных сил России Алексея Коломейцева. Правда чуть позже эта информация была опровергнута."Из проверенных источников нам известно, что Алексей Коломейцев жив и здоров. Вдобавок он давно находится на пенсии и не является военнослужащим", - написал телеграм-канал Семена Пегова WarGonzo.Издание "РБК-Украина" проигнорировало этот факт и продолжает настаивать, что Коломейцев был убит, а также привело комментарий неназванного представителя ГУР, заявившего, что "движение сопротивления масштабируется, расширяет свою деятельность по всей России и за ее пределами".Другие представители украинской прессы не стали делать каких-либо признаний или "логических" заключений, а просто глумились над смертью начальника РХБЗ. В частности, полные желчи сообщения про него опубликовали "УНИАН" и "ТСН".Не упустил возможности понасмехаться и депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко*. Он написал в своем телеграм-канале, что Кириллов предсказал собственную смерть, когда говорил, что Киев готовит оружие, которое будет работать с помощью птиц.Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья П. были убиты утром 17 декабря у дома в жилом комплексе "Среда" на Рязанском проспекте в Москве. Сообщается, что причиной стало сработавшее взрывное устройство, вмонтированное в припаркованный у подъезда самокат.Генерал-лейтенант Игорь Кириллов командовал войсками радиационной, химической и биологической защиты России с мая 2017 года. В начале СВО генерал выступал с докладами об украинских лабораториях, проводивших исследования в интересах Минобороны США.В одном из последних своих выступлений Кириллов информировал общественность о подготовке на Украине провокации с целью обвинить Россию в применении отравляющих веществ.За сутки до убийства Кириллова Служба безопасности Украины объявила его подозреваемым в приказе на "применение химического оружия против Сил обороны Украины".В МИД России назвали Кириллова человеком, который "работал бесстрашно". Военному было 54 года.Более подробно об убийстве Кириллов и реакции общественности на это событие можно прочитать в материале автора издания Украина.ру Павла Котова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова. Что известно о громком теракте в Москве.* Признан в РФ террористом и экстремистом.

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игорь кириллов, новости, россия, москва, украина, алексей гончаренко, сбу, вооруженные силы украины, верховная рада, взрыв, убийство