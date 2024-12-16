Лобода в Латвии и теневая война. Как Прибалтика стала самым зависимым регионом Европы - 16.12.2024 Украина.ру
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Лобода в Латвии и теневая война. Как Прибалтика стала самым зависимым регионом Европы
Лобода в Латвии и теневая война. Как Прибалтика стала самым зависимым регионом Европы - 16.12.2024 Украина.ру
Лобода в Латвии и теневая война. Как Прибалтика стала самым зависимым регионом Европы
Украинская певица Светлана Лобода провела встречу с премьер-министром Латвии Эвикой Силиней
2024-12-16T16:59
2024-12-16T17:13
украина
эксклюзив
прибалтика
россия
европа
лобода
нато
сейм
мид
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Встретились они в здании латвийского Сейма, на фоне рождественской елочки, под обязательные слова о поддержке киевского режима, которые не преминула вставить русофобка Силиня.Новости про Лободу в Прибалтике разошлись в некоторых профильных соцсетях, но оставили за собой ощущение пустого, надутого на ровном месте пиара.В самом деле – зачем Прибалтике Лобода?Ее репертуар не очень интересен даже старшему поколению латвийцев, а местная молодежь вообще не знает эту приехавшую с Украины женщину: ее песни никак не сочетаются с их музыкальными предпочтениями.В июле Светлана со второй попытки дала концерт на Дне города в латвийском Даугавпилсе. Получилось это со второго раза потому, что в первый раз ей не дали выступать с украинским флагом, чтобы не превращать развлекательное мероприятие в политшоу.Во второй раз украинская националистка Лобода выступала без флага, но пела плохо, что было отмечено местной аудиторией. И это при том, что в Даугавпилсе – наряду с Ригой – проживает самое большое количество русскоязычных слушателей.Соседняя Литва вообще поначалу включила Светлану Лободу в список персон нон грата – за "непонятную позицию" по отношению к украинским событиям, как сообщила пресс-секретарь литовского МИДа Паулина Левицкайте. Запланированный концерт в Шауляе и несколько других выступлений были отменены. А в Эстонии она пела нынешним летом на пивном фестивале, который проходит на Певческом поле в Таллине – куда, в принципе, допускают практически всех, кто способен стоять на ногах и петь ртом.Но дело не в Лободе, которая сама несет ответственность за то, что плюнула в лицо своей бывшей аудитории на огромных просторах России, и теперь вынуждена перебиваться чем бог пошлет. Ведь ясно, что за эту минутную рождественскую сессию с Силиней ей никто не заплатит, это не более, чем попытка напомнить о себе через социальные сети.Шоу-бизнес прибалтийских стран, в принципе, тоже находится в очевидном упадке. Каких-то прорывных проектов давно нет.Хотя можно вспомнить, что в советское время те же эстонские или латвийские певцы никогда не уезжали со всесоюзных фестивалей в Москве без премий. А Юрмала вообще служила в то время одним из основных культурных центров, где развивалась советская эстрадная музыка.Это время прошло. Место какой-либо среднестатистической прибалтийской группы в Европе – это сцена в каком-то пабе, не больше.Если, конечно, вынести за скобки полностью политизированное "Евровидение", которое изрядно дискредитировало себя в последние годы. Там прибалтов все еще слушают – опять-таки, потому что слушают почти всех, кроме исполнителей из России.Исключением можно назвать латвийскую группу Brainstorm. Но неприятная для русофобов правда состоит в том, что эта группа, у которой имеется немало поклонников, тоже была основана в советские времена, на излете восьмидесятых.Такую прискорбную ситуацию в культуре можно по-своему экстраполировать и на военно-политическую ситуацию.Газета The Wall Street Journal, ссылаясь на некие анонимные источники, пишет, что "столкновения с Россией в Прибалтике указывают на новую горячую точку в теневой войне НАТО и Москвы".По словам неназванных западных чиновников, после начала украинского конфликта российские корабли на Балтике якобы якобы совершают предупредительные выстрелы по кораблям Североатлантического альянса.Кроме того, источники американского издания обвинили Россию в создании помех для воздушного движения в этом регионе и неких "опасных маневрах" с использованием истребителей ВКС РФ.Никаких фактических доказательств этих утверждений, конечно же, не приводится. Хотя любая стрельба по натовским кораблям в Балтийском море, или даже рискованные сближения самолетов, сразу же стали бы основной темой мировых новостей.Впрочем, суть дела в том, что основные военные силы НАТО в Прибалтике давно уже составляют иностранные вооруженные контингенты альянса.Прибалтийские вооруженные силы тоже ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетов. Но тем не менее они в основном играют роль статистов – как и прибалтийские музыкальные группы, которые не делают погоды на европейской сцене.Участь Прибалтики печальна. Эти три бывшие советские республики рассматриваются стратегами НАТО как поле будущих сражений с российской армией, а мнение местных жителей никого не волнует.Марионеточным прибалтийским политикам оставляют право фотографироваться с давно вышедшей в тираж украинской поп-звездой. Но все хорошо знают, что центры принятия решений, определяющие историческую судьбу Латвии, Литвы и Эстонии, находятся далеко на западе.Дело не в малом размере их территорий. Такие сравнительно небольшие государства, как Венгрия и Словакия, не без успеха пытаются защищать свои национальные интересы на мировой арене – несмотря на ожесточенное сопротивление Брюсселя и Вашингтона.Трагедия республик Прибалтики – которую теперь гордо именуют Балтией – состоит в том, что под лозунгами освобождения от мифического гнета Москвы они в итоге стали самым зависимым регионом современной Европы.И сопротивляться этому, в общем-то, некому – в силу депопуляции и массовой миграции местного населения.О пересечениях в политической ситуации в Прибалтике, Украине и Финляндии – в материале Павла Котова Обыкновенный нацизм. Финляндия пошла по пути Украины, Польши и Прибалтики на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20241027/1058392050.html
https://ukraina.ru/20240909/1057326771.html
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Игорь Сердюков
Игорь Сердюков
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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украина, эксклюзив, прибалтика, россия, европа, лобода, нато, сейм, мид
Украина, Эксклюзив, Прибалтика, Россия, Европа, Лобода, НАТО, сейм, МИД

Лобода в Латвии и теневая война. Как Прибалтика стала самым зависимым регионом Европы

16:59 16.12.2024 (обновлено: 17:13 16.12.2024)
 
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- РИА Новости, 1920, 16.12.2024
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / lobodaofficial
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Игорь Сердюков
автор издания Украина.ру
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Украинская певица Светлана Лобода провела встречу с премьер-министром Латвии Эвикой Силиней
Встретились они в здании латвийского Сейма, на фоне рождественской елочки, под обязательные слова о поддержке киевского режима, которые не преминула вставить русофобка Силиня.
Новости про Лободу в Прибалтике разошлись в некоторых профильных соцсетях, но оставили за собой ощущение пустого, надутого на ровном месте пиара.
В самом деле – зачем Прибалтике Лобода?
Ее репертуар не очень интересен даже старшему поколению латвийцев, а местная молодежь вообще не знает эту приехавшую с Украины женщину: ее песни никак не сочетаются с их музыкальными предпочтениями.
В июле Светлана со второй попытки дала концерт на Дне города в латвийском Даугавпилсе. Получилось это со второго раза потому, что в первый раз ей не дали выступать с украинским флагом, чтобы не превращать развлекательное мероприятие в политшоу.
Во второй раз украинская националистка Лобода выступала без флага, но пела плохо, что было отмечено местной аудиторией. И это при том, что в Даугавпилсе – наряду с Ригой – проживает самое большое количество русскоязычных слушателей.
Соседняя Литва вообще поначалу включила Светлану Лободу в список персон нон грата – за "непонятную позицию" по отношению к украинским событиям, как сообщила пресс-секретарь литовского МИДа Паулина Левицкайте. Запланированный концерт в Шауляе и несколько других выступлений были отменены.
А в Эстонии она пела нынешним летом на пивном фестивале, который проходит на Певческом поле в Таллине – куда, в принципе, допускают практически всех, кто способен стоять на ногах и петь ртом.
Виагра
27 октября, 07:15
Где прошлая "Виагра"? И как Вера Брежнева и Светлана Лобода поменялись ролями с иноагентом ГалкинымКак живут - поживают недавно столь популярные в России украинские артисты? Где сейчас, например, Светлана Лобода и Вера Брежнева (бывшие участницы группы "Виагра"), которые не сходили с экранов российского телевидения, их приглашали на самые рейтинговые передачи, они зарабатывали здесь баснословные суммы?
Но дело не в Лободе, которая сама несет ответственность за то, что плюнула в лицо своей бывшей аудитории на огромных просторах России, и теперь вынуждена перебиваться чем бог пошлет.
Ведь ясно, что за эту минутную рождественскую сессию с Силиней ей никто не заплатит, это не более, чем попытка напомнить о себе через социальные сети.
Шоу-бизнес прибалтийских стран, в принципе, тоже находится в очевидном упадке. Каких-то прорывных проектов давно нет.
Хотя можно вспомнить, что в советское время те же эстонские или латвийские певцы никогда не уезжали со всесоюзных фестивалей в Москве без премий. А Юрмала вообще служила в то время одним из основных культурных центров, где развивалась советская эстрадная музыка.
Это время прошло. Место какой-либо среднестатистической прибалтийской группы в Европе – это сцена в каком-то пабе, не больше.
Если, конечно, вынести за скобки полностью политизированное "Евровидение", которое изрядно дискредитировало себя в последние годы. Там прибалтов все еще слушают – опять-таки, потому что слушают почти всех, кроме исполнителей из России.
Исключением можно назвать латвийскую группу Brainstorm. Но неприятная для русофобов правда состоит в том, что эта группа, у которой имеется немало поклонников, тоже была основана в советские времена, на излете восьмидесятых.
9 сентября, 17:05
Хочу жить в России! Мы уехали из Литвы, когда слово "Россия" начали произносить шепотомУроженка литовской Клайпеды Анна Пошкуте и ее муж Роман Ищенко переехали в Калининград всего несколько месяцев назад, став участниками программы по добровольному переселению соотечественников и репатриантов
Такую прискорбную ситуацию в культуре можно по-своему экстраполировать и на военно-политическую ситуацию.
Газета The Wall Street Journal, ссылаясь на некие анонимные источники, пишет, что "столкновения с Россией в Прибалтике указывают на новую горячую точку в теневой войне НАТО и Москвы".
По словам неназванных западных чиновников, после начала украинского конфликта российские корабли на Балтике якобы якобы совершают предупредительные выстрелы по кораблям Североатлантического альянса.
Кроме того, источники американского издания обвинили Россию в создании помех для воздушного движения в этом регионе и неких "опасных маневрах" с использованием истребителей ВКС РФ.
Никаких фактических доказательств этих утверждений, конечно же, не приводится. Хотя любая стрельба по натовским кораблям в Балтийском море, или даже рискованные сближения самолетов, сразу же стали бы основной темой мировых новостей.
Впрочем, суть дела в том, что основные военные силы НАТО в Прибалтике давно уже составляют иностранные вооруженные контингенты альянса.
Прибалтийские вооруженные силы тоже ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетов. Но тем не менее они в основном играют роль статистов – как и прибалтийские музыкальные группы, которые не делают погоды на европейской сцене.
Участь Прибалтики печальна. Эти три бывшие советские республики рассматриваются стратегами НАТО как поле будущих сражений с российской армией, а мнение местных жителей никого не волнует.
Марионеточным прибалтийским политикам оставляют право фотографироваться с давно вышедшей в тираж украинской поп-звездой. Но все хорошо знают, что центры принятия решений, определяющие историческую судьбу Латвии, Литвы и Эстонии, находятся далеко на западе.
Дело не в малом размере их территорий. Такие сравнительно небольшие государства, как Венгрия и Словакия, не без успеха пытаются защищать свои национальные интересы на мировой арене – несмотря на ожесточенное сопротивление Брюсселя и Вашингтона.
Трагедия республик Прибалтики – которую теперь гордо именуют Балтией – состоит в том, что под лозунгами освобождения от мифического гнета Москвы они в итоге стали самым зависимым регионом современной Европы.
И сопротивляться этому, в общем-то, некому – в силу депопуляции и массовой миграции местного населения.
О пересечениях в политической ситуации в Прибалтике, Украине и Финляндии – в материале Павла Котова Обыкновенный нацизм. Финляндия пошла по пути Украины, Польши и Прибалтики на сайте Украина.ру.
 
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