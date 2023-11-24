Россияне одобрили деятельность Путина — опрос - 24.11.2023 Украина.ру
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Россияне одобрили деятельность Путина — опрос
Россияне одобрили деятельность Путина — опрос - 24.11.2023 Украина.ру
Россияне одобрили деятельность Путина — опрос
Президенту России Владимиру Путину доверяет большинство россиян, показал опрос ФОМ
2023-11-24T10:48
2023-11-24T10:48
владимир путин
новости
россияне
одобрение
россия
президент
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Согласно результатам исследования, на вопрос о доверии российскому лидеру положительно ответили 76% респондентов, тогда как 14% придерживаются противоположного мнения.Деятельность главы государства одобряют 78% опрошенных, в то время как доля тех, кто не доволен действиями президента, составляет 10%.Опрос был проведен с 17 по 19 ноября среди 1.5 тысячи респондентов в 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ.
https://ukraina.ru/20230804/1048470604.html
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владимир путин, новости, россияне, одобрение, россия, президент
Владимир Путин, Новости, россияне, одобрение, Россия, президент

Россияне одобрили деятельность Путина — опрос

10:48 24.11.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с новым составом Общественной палаты РФ
Президент РФ В. Путин встретился с новым составом Общественной палаты РФ - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Президенту России Владимиру Путину доверяет большинство россиян, показал опрос ФОМ
Согласно результатам исследования, на вопрос о доверии российскому лидеру положительно ответили 76% респондентов, тогда как 14% придерживаются противоположного мнения.
Деятельность главы государства одобряют 78% опрошенных, в то время как доля тех, кто не доволен действиями президента, составляет 10%.
Опрос был проведен с 17 по 19 ноября среди 1.5 тысячи респондентов в 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ.
Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
4 августа, 09:50
Опрос показал отношение россиян к ПутинуБольшинство россиян (75%) доверяют президенту России Владимиру Путину. Об этом свидетельствуют результаты опубликованного 4 августа опроса Фонда "Общественное мнение"
 
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