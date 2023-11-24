https://ukraina.ru/20231124/1051304933.html

Россияне одобрили деятельность Путина — опрос

Россияне одобрили деятельность Путина — опрос - 24.11.2023 Украина.ру

Россияне одобрили деятельность Путина — опрос

Президенту России Владимиру Путину доверяет большинство россиян, показал опрос ФОМ

2023-11-24T10:48

2023-11-24T10:48

2023-11-24T10:48

владимир путин

новости

россияне

одобрение

россия

президент

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Согласно результатам исследования, на вопрос о доверии российскому лидеру положительно ответили 76% респондентов, тогда как 14% придерживаются противоположного мнения.Деятельность главы государства одобряют 78% опрошенных, в то время как доля тех, кто не доволен действиями президента, составляет 10%.Опрос был проведен с 17 по 19 ноября среди 1.5 тысячи респондентов в 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ.

https://ukraina.ru/20230804/1048470604.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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владимир путин, новости, россияне, одобрение, россия, президент