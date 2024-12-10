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Швейцарский Сенат выступил против увеличения гуманитарной помощи Украине
Швейцарский Сенат выступил против увеличения гуманитарной помощи Украине - 10.12.2024 Украина.ру
Швейцарский Сенат выступил против увеличения гуманитарной помощи Украине
Швейцарский Сенат выступил против предложения увеличить гуманитарную помощь Украине, говорится в заявлении на сайте парламента страны
2024-12-10T15:12
2024-12-10T15:12
2024-12-10T15:14
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"Объем гуманитарной помощи Украине увеличен не будет. Совет кантонов (Сенат - ред.) во вторник похоронил предложение в этом направлении", - сказано в документе.Как сообщает пресс-служба парламента, глава комитета Сената по внешней политике Марко Кьеза выступил против этого предложения, посчитав, что помощи Швейцарии в размере 1,5 миллиарда франков на 2025-2028 годы достаточно. Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис также выразил мнение, что страна делает достаточно в отношении дипломатических инициатив.Швейцария не входит в состав ЕС и НАТО, однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. На встрече в ООН министр указал коллеге из Швейцарии Иньяцио Кассису, что Москва не намерена оставлять без внимания враждебные шаги Берна, учтет их при выстраивании взаимодействия.Подробнее об отношении Швейцарии к Киеву - материале "Поигрались в Украину, сломали и бросили" - Захарова об экстрадиции украинцев из Швейцарии на сайте Украина.ру.
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Новости, Швейцария, Украина, Россия, Сергей Лавров, МИД, сенат, ЕС
Швейцарский Сенат выступил против увеличения гуманитарной помощи Украине
15:12 10.12.2024 (обновлено: 15:14 10.12.2024)
Швейцарский Сенат выступил против предложения увеличить гуманитарную помощь Украине, говорится в заявлении на сайте парламента страны