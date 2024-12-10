Швейцарский Сенат выступил против увеличения гуманитарной помощи Украине - 10.12.2024 Украина.ру
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Швейцарский Сенат выступил против увеличения гуманитарной помощи Украине
Швейцарский Сенат выступил против увеличения гуманитарной помощи Украине - 10.12.2024 Украина.ру
Швейцарский Сенат выступил против увеличения гуманитарной помощи Украине
Швейцарский Сенат выступил против предложения увеличить гуманитарную помощь Украине, говорится в заявлении на сайте парламента страны
2024-12-10T15:12
2024-12-10T15:14
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"Объем гуманитарной помощи Украине увеличен не будет. Совет кантонов (Сенат - ред.) во вторник похоронил предложение в этом направлении", - сказано в документе.Как сообщает пресс-служба парламента, глава комитета Сената по внешней политике Марко Кьеза выступил против этого предложения, посчитав, что помощи Швейцарии в размере 1,5 миллиарда франков на 2025-2028 годы достаточно. Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис также выразил мнение, что страна делает достаточно в отношении дипломатических инициатив.Швейцария не входит в состав ЕС и НАТО, однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. На встрече в ООН министр указал коллеге из Швейцарии Иньяцио Кассису, что Москва не намерена оставлять без внимания враждебные шаги Берна, учтет их при выстраивании взаимодействия.Подробнее об отношении Швейцарии к Киеву - материале "Поигрались в Украину, сломали и бросили" - Захарова об экстрадиции украинцев из Швейцарии на сайте Украина.ру.
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, швейцария, украина, россия, сергей лавров, мид, сенат, ес
Новости, Швейцария, Украина, Россия, Сергей Лавров, МИД, сенат, ЕС

Швейцарский Сенат выступил против увеличения гуманитарной помощи Украине

15:12 10.12.2024 (обновлено: 15:14 10.12.2024)
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПосольство Швейцарии
Посольство Швейцарии - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости . Валерий Мельников
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Швейцарский Сенат выступил против предложения увеличить гуманитарную помощь Украине, говорится в заявлении на сайте парламента страны
"Объем гуманитарной помощи Украине увеличен не будет. Совет кантонов (Сенат - ред.) во вторник похоронил предложение в этом направлении", - сказано в документе.
Как сообщает пресс-служба парламента, глава комитета Сената по внешней политике Марко Кьеза выступил против этого предложения, посчитав, что помощи Швейцарии в размере 1,5 миллиарда франков на 2025-2028 годы достаточно.
Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис также выразил мнение, что страна делает достаточно в отношении дипломатических инициатив.
Швейцария не входит в состав ЕС и НАТО, однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. На встрече в ООН министр указал коллеге из Швейцарии Иньяцио Кассису, что Москва не намерена оставлять без внимания враждебные шаги Берна, учтет их при выстраивании взаимодействия.
Подробнее об отношении Швейцарии к Киеву - материале "Поигрались в Украину, сломали и бросили" - Захарова об экстрадиции украинцев из Швейцарии на сайте Украина.ру.
 
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