https://ukraina.ru/20241210/1059546266.html

Швейцарский Сенат выступил против увеличения гуманитарной помощи Украине

Швейцарский Сенат выступил против увеличения гуманитарной помощи Украине - 10.12.2024 Украина.ру

Швейцарский Сенат выступил против увеличения гуманитарной помощи Украине

Швейцарский Сенат выступил против предложения увеличить гуманитарную помощь Украине, говорится в заявлении на сайте парламента страны

2024-12-10T15:12

2024-12-10T15:12

2024-12-10T15:14

новости

швейцария

украина

россия

сергей лавров

мид

сенат

ес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101894/59/1018945923_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_38f8b90aede5ec00391c2aa10d8e43d4.jpg.webp

"Объем гуманитарной помощи Украине увеличен не будет. Совет кантонов (Сенат - ред.) во вторник похоронил предложение в этом направлении", - сказано в документе.Как сообщает пресс-служба парламента, глава комитета Сената по внешней политике Марко Кьеза выступил против этого предложения, посчитав, что помощи Швейцарии в размере 1,5 миллиарда франков на 2025-2028 годы достаточно. Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис также выразил мнение, что страна делает достаточно в отношении дипломатических инициатив.Швейцария не входит в состав ЕС и НАТО, однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. На встрече в ООН министр указал коллеге из Швейцарии Иньяцио Кассису, что Москва не намерена оставлять без внимания враждебные шаги Берна, учтет их при выстраивании взаимодействия.Подробнее об отношении Швейцарии к Киеву - материале "Поигрались в Украину, сломали и бросили" - Захарова об экстрадиции украинцев из Швейцарии на сайте Украина.ру.

швейцария

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, швейцария, украина, россия, сергей лавров, мид, сенат, ес