Что станет последним рубежом ВСУ: о причинах уныния Зеленского и Фермопилах на Украине - Анпилогов - 10.12.2024 Украина.ру
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Что станет последним рубежом ВСУ: о причинах уныния Зеленского и Фермопилах на Украине - Анпилогов
Что станет последним рубежом ВСУ: о причинах уныния Зеленского и Фермопилах на Украине - Анпилогов - 10.12.2024 Украина.ру
Что станет последним рубежом ВСУ: о причинах уныния Зеленского и Фермопилах на Украине - Анпилогов
Военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов в студии Украина.ру рассказал об истоках сирийских... Украина.ру, 10.12.2024
2024-12-10T09:35
2024-12-10T09:35
россия
сирия
париж
дональд трамп
владимир зеленский
алексей анпилогов
аль-каида
израиль
биньямин нетаньяху
украина
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Военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов в студии Украина.ру рассказал об истоках сирийских группировок, о ситуации в регионе, о последствиях для России и о перспективах наших баз в Сирии, а также о ситуации в зоне СВО и прокомментировал встречу Зеленского с Трампом в Париже. 00:25 – Сирия: что меняется в регионе; 10:41 – О появлении украинских инструкторов; 13:52 – О базах России; 17:11 – Предсказание провала; 21:46 – О встрече в Париже; 24:36 – Об инаугурации Трампа; 29:05 – О ситуации в зоне СВО. *В интервью упоминаются Исламское государство (ИГ), Хайят Тахрир аш-Шам (ХТШ), Аль-Каида, Джебхат ан-Нусра, признанные террористическими и запрещённые в РФ Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru
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россия, сирия, париж, дональд трамп, владимир зеленский, алексей анпилогов, аль-каида, израиль, биньямин нетаньяху, украина, сво, нато, молдавия, турция, курды, франция, видео, видео
Россия, Сирия, Париж, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Алексей Анпилогов, Аль-Каида, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Украина, СВО, НАТО, Молдавия, Турция, курды, Франция, Видео

Что станет последним рубежом ВСУ: о причинах уныния Зеленского и Фермопилах на Украине - Анпилогов

09:35 10.12.2024
 
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Военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов в студии Украина.ру рассказал об истоках сирийских группировок, о ситуации в регионе, о последствиях для России и о перспективах наших баз в Сирии, а также о ситуации в зоне СВО и прокомментировал встречу Зеленского с Трампом в Париже.
00:25 – Сирия: что меняется в регионе;
10:41 – О появлении украинских инструкторов;
13:52 – О базах России;
17:11 – Предсказание провала;
21:46 – О встрече в Париже;
24:36 – Об инаугурации Трампа;
29:05 – О ситуации в зоне СВО.
*В интервью упоминаются Исламское государство (ИГ), Хайят Тахрир аш-Шам (ХТШ), Аль-Каида, Джебхат ан-Нусра, признанные террористическими и запрещённые в РФ
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РоссияСирияПарижДональд ТрампВладимир ЗеленскийАлексей АнпилоговАль-КаидаИзраильБиньямин НетаньяхуУкраинаСВОНАТОМолдавияТурциякурдыФранцияВидео
 
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