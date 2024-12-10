https://ukraina.ru/20241210/1059531106.html

Что станет последним рубежом ВСУ: о причинах уныния Зеленского и Фермопилах на Украине - Анпилогов

Что станет последним рубежом ВСУ: о причинах уныния Зеленского и Фермопилах на Украине - Анпилогов - 10.12.2024 Украина.ру

Что станет последним рубежом ВСУ: о причинах уныния Зеленского и Фермопилах на Украине - Анпилогов

Военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов в студии Украина.ру рассказал об истоках сирийских... Украина.ру, 10.12.2024

2024-12-10T09:35

2024-12-10T09:35

2024-12-10T09:35

россия

сирия

париж

дональд трамп

владимир зеленский

алексей анпилогов

аль-каида

израиль

биньямин нетаньяху

украина

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Военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов в студии Украина.ру рассказал об истоках сирийских группировок, о ситуации в регионе, о последствиях для России и о перспективах наших баз в Сирии, а также о ситуации в зоне СВО и прокомментировал встречу Зеленского с Трампом в Париже. 00:25 – Сирия: что меняется в регионе; 10:41 – О появлении украинских инструкторов; 13:52 – О базах России; 17:11 – Предсказание провала; 21:46 – О встрече в Париже; 24:36 – Об инаугурации Трампа; 29:05 – О ситуации в зоне СВО. *В интервью упоминаются Исламское государство (ИГ), Хайят Тахрир аш-Шам (ХТШ), Аль-Каида, Джебхат ан-Нусра, признанные террористическими и запрещённые в РФ Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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