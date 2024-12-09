При каких условиях Россия проведёт мобилизацию и дойдёт до Днепра уже в 2025 году - Скоробогатый - 09.12.2024 Украина.ру
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При каких условиях Россия проведёт мобилизацию и дойдёт до Днепра уже в 2025 году - Скоробогатый
При каких условиях Россия проведёт мобилизацию и дойдёт до Днепра уже в 2025 году - Скоробогатый - 09.12.2024 Украина.ру
При каких условиях Россия проведёт мобилизацию и дойдёт до Днепра уже в 2025 году - Скоробогатый
Заместитель главного редактора, редактор отдела политики журнала "Монокль" Пётр Скоробогатый в эфире Украина.ру оценил козыри в переговорах между Россией и США... Украина.ру, 09.12.2024
2024-12-09T14:06
2024-12-09T14:06
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пётр скоробогатый
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Заместитель главного редактора, редактор отдела политики журнала "Монокль" Пётр Скоробогатый в эфире Украина.ру оценил козыри в переговорах между Россией и США в условиях подготовки к большой войне, варианты развития событий на Украине, а также проанализировал ресурсы, которых потребует дальнейшее расширение зоны СВО. 00:28 – О козырях на руках России и США; 05:26 – О подготовке к большой войне; 08:36 – О договорённостях и переговорах; 13:07 – О капитуляции Украины; 17:12 – О переходе на военные рельсы; 20:58 – Будет ли разговор на условиях России? 25:06 – И снова о козырях. #Скоробогатый #РФ #Россия #США #противостояние #переговоры #СВО #спецоперация #конфликт #война #президент #Трамп #Путин #Зеленский #Украина #Минск #гарантии #олигархи #ЕС #Европа #Байден #безопасность #Шольц #Макрон #ВСУ #мобилизация #МВД #преступность #элиты #Вьетнам #Залужный #Днепропетровск #Харьков #ДНР #Франция #ЛНР #Донбасс #Запорожье #Херсон #инновации #ВПК #экономика #Евросоюз #Днепр ТГ-Канал Петра Скоробогатого - https://t.me/sowa_expert Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
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видео, россия, сша, украина, ес, вооруженные силы украины, пётр скоробогатый, владимир зеленский, дональд трамп
Видео, Россия, США, Украина, ЕС, Вооруженные силы Украины, Пётр Скоробогатый, Владимир Зеленский, Дональд Трамп

При каких условиях Россия проведёт мобилизацию и дойдёт до Днепра уже в 2025 году - Скоробогатый

14:06 09.12.2024
 
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Заместитель главного редактора, редактор отдела политики журнала "Монокль" Пётр Скоробогатый в эфире Украина.ру оценил козыри в переговорах между Россией и США в условиях подготовки к большой войне, варианты развития событий на Украине, а также проанализировал ресурсы, которых потребует дальнейшее расширение зоны СВО.
00:28 – О козырях на руках России и США;
05:26 – О подготовке к большой войне;
08:36 – О договорённостях и переговорах;
13:07 – О капитуляции Украины;
17:12 – О переходе на военные рельсы;
20:58 – Будет ли разговор на условиях России?
25:06 – И снова о козырях.
#Скоробогатый #РФ #Россия #США #противостояние #переговоры #СВО #спецоперация #конфликт #война #президент #Трамп #Путин #Зеленский #Украина #Минск #гарантии #олигархи #ЕС #Европа #Байден #безопасность #Шольц #Макрон #ВСУ #мобилизация #МВД #преступность #элиты #Вьетнам #Залужный #Днепропетровск #Харьков #ДНР #Франция #ЛНР #Донбасс #Запорожье #Херсон #инновации #ВПК #экономика #Евросоюз #Днепр
ТГ-Канал Петра Скоробогатого - https://t.me/sowa_expert
Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official
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- РИА Новости, 1920, 09.12.2024
10:11
"Это что-то новое": Трамп заявил о желании Зеленского заключить мир Владимир Зеленский желает прекращения огня в ходе СВО и заключения мира. Об этом в телефонном интервью американской газете New York Post заявил избранный президент США Дональд Трамп.
 
ВидеоРоссияСШАУкраинаЕСВооруженные силы УкраиныПётр СкоробогатыйВладимир ЗеленскийДональд Трамп
 
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