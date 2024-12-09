https://ukraina.ru/20241209/1059509834.html
При каких условиях Россия проведёт мобилизацию и дойдёт до Днепра уже в 2025 году - Скоробогатый
При каких условиях Россия проведёт мобилизацию и дойдёт до Днепра уже в 2025 году - Скоробогатый - 09.12.2024 Украина.ру
При каких условиях Россия проведёт мобилизацию и дойдёт до Днепра уже в 2025 году - Скоробогатый
Заместитель главного редактора, редактор отдела политики журнала "Монокль" Пётр Скоробогатый в эфире Украина.ру оценил козыри в переговорах между Россией и США... Украина.ру, 09.12.2024
2024-12-09T14:06
2024-12-09T14:06
2024-12-09T14:06
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украина
ес
вооруженные силы украины
пётр скоробогатый
владимир зеленский
дональд трамп
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Заместитель главного редактора, редактор отдела политики журнала "Монокль" Пётр Скоробогатый в эфире Украина.ру оценил козыри в переговорах между Россией и США в условиях подготовки к большой войне, варианты развития событий на Украине, а также проанализировал ресурсы, которых потребует дальнейшее расширение зоны СВО. 00:28 – О козырях на руках России и США; 05:26 – О подготовке к большой войне; 08:36 – О договорённостях и переговорах; 13:07 – О капитуляции Украины; 17:12 – О переходе на военные рельсы; 20:58 – Будет ли разговор на условиях России? 25:06 – И снова о козырях. #Скоробогатый #РФ #Россия #США #противостояние #переговоры #СВО #спецоперация #конфликт #война #президент #Трамп #Путин #Зеленский #Украина #Минск #гарантии #олигархи #ЕС #Европа #Байден #безопасность #Шольц #Макрон #ВСУ #мобилизация #МВД #преступность #элиты #Вьетнам #Залужный #Днепропетровск #Харьков #ДНР #Франция #ЛНР #Донбасс #Запорожье #Херсон #инновации #ВПК #экономика #Евросоюз #Днепр ТГ-Канал Петра Скоробогатого - https://t.me/sowa_expert Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
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видео, россия, сша, украина, ес, вооруженные силы украины, пётр скоробогатый, владимир зеленский, дональд трамп
Видео, Россия, США, Украина, ЕС, Вооруженные силы Украины, Пётр Скоробогатый, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
Заместитель главного редактора, редактор отдела политики журнала "Монокль" Пётр Скоробогатый в эфире Украина.ру оценил козыри в переговорах между Россией и США в условиях подготовки к большой войне, варианты развития событий на Украине, а также проанализировал ресурсы, которых потребует дальнейшее расширение зоны СВО.
00:28 – О козырях на руках России и США;
05:26 – О подготовке к большой войне;
08:36 – О договорённостях и переговорах;
13:07 – О капитуляции Украины;
17:12 – О переходе на военные рельсы;
20:58 – Будет ли разговор на условиях России?
25:06 – И снова о козырях.
#Скоробогатый #РФ #Россия #США #противостояние #переговоры #СВО #спецоперация #конфликт #война #президент #Трамп #Путин #Зеленский #Украина #Минск #гарантии #олигархи #ЕС #Европа #Байден #безопасность #Шольц #Макрон #ВСУ #мобилизация #МВД #преступность #элиты #Вьетнам #Залужный #Днепропетровск #Харьков #ДНР #Франция #ЛНР #Донбасс #Запорожье #Херсон #инновации #ВПК #экономика #Евросоюз #Днепр
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