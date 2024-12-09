https://ukraina.ru/20241209/1059509074.html

Без предупреждения: Мерц неожиданно посетил Киев

Без предупреждения: Мерц неожиданно посетил Киев - 09.12.2024 Украина.ру

Без предупреждения: Мерц неожиданно посетил Киев

Кандидат на должность канцлера Германии, глава Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц прибыл с неанонсированным визитом в Киев, где намерен пообщаться с Владимиром Зеленским. Об этом 9 декабря сообщила немецкая газета Bild

2024-12-09T14:03

2024-12-09T14:03

2024-12-09T14:03

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Издание подчеркнуло, что поездка Мерца в Киев стала неожиданностью, так как политик ранее не заявлял о ней. В газете также отметили, что в ходе своего визита лидер германской оппозиции намерен встретиться с Зеленским.Мерц считается главным оппонентом действующего канцлера Германии Олафа Шольца на предстоящих выборах в Германии. На прошлой неделе Шольц также посетил Киев. Как утверждало немецкого издания ARD, время прибытия политика являлось упреждающим по отношению к визиту Мерца.Другие темы: Россия удивлена не меньше остальных: в Кремле отреагировали на произошедшее в Сирии

https://ukraina.ru/20241202/1059351950.html

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новости, киев, германия, россия, владимир зеленский, олаф шольц, украина