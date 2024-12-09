Без предупреждения: Мерц неожиданно посетил Киев
© Getty Images / picture alliance
© Getty Images / picture alliance
Кандидат на должность канцлера Германии, глава Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц прибыл с неанонсированным визитом в Киев, где намерен пообщаться с Владимиром Зеленским. Об этом 9 декабря сообщила немецкая газета Bild
Издание подчеркнуло, что поездка Мерца в Киев стала неожиданностью, так как политик ранее не заявлял о ней. В газете также отметили, что в ходе своего визита лидер германской оппозиции намерен встретиться с Зеленским.
Мерц считается главным оппонентом действующего канцлера Германии Олафа Шольца на предстоящих выборах в Германии. На прошлой неделе Шольц также посетил Киев. Как утверждало немецкого издания ARD, время прибытия политика являлось упреждающим по отношению к визиту Мерца.