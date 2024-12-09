Без предупреждения: Мерц неожиданно посетил Киев - 09.12.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241209/1059509074.html
Без предупреждения: Мерц неожиданно посетил Киев
Без предупреждения: Мерц неожиданно посетил Киев - 09.12.2024 Украина.ру
Без предупреждения: Мерц неожиданно посетил Киев
Кандидат на должность канцлера Германии, глава Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц прибыл с неанонсированным визитом в Киев, где намерен пообщаться с Владимиром Зеленским. Об этом 9 декабря сообщила немецкая газета Bild
2024-12-09T14:03
2024-12-09T14:03
новости
киев
германия
россия
владимир зеленский
олаф шольц
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/09/1059508865_0:0:2875:1617_1920x0_80_0_0_1d93cfe78b118c63eef94c8c8fba00e1.jpg.webp
Издание подчеркнуло, что поездка Мерца в Киев стала неожиданностью, так как политик ранее не заявлял о ней. В газете также отметили, что в ходе своего визита лидер германской оппозиции намерен встретиться с Зеленским.Мерц считается главным оппонентом действующего канцлера Германии Олафа Шольца на предстоящих выборах в Германии. На прошлой неделе Шольц также посетил Киев. Как утверждало немецкого издания ARD, время прибытия политика являлось упреждающим по отношению к визиту Мерца.Другие темы: Россия удивлена не меньше остальных: в Кремле отреагировали на произошедшее в Сирии
https://ukraina.ru/20241202/1059351950.html
киев
германия
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/09/1059508865_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_78432ec5a475bb7330a1bcc6554f03f5.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, киев, германия, россия, владимир зеленский, олаф шольц, украина
Новости, Киев, Германия, Россия, Владимир Зеленский, Олаф Шольц, Украина

Без предупреждения: Мерц неожиданно посетил Киев

14:03 09.12.2024
 
© Getty Images / picture alliance
- РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© Getty Images / picture alliance
Читать в
ДзенTelegram
Кандидат на должность канцлера Германии, глава Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц прибыл с неанонсированным визитом в Киев, где намерен пообщаться с Владимиром Зеленским. Об этом 9 декабря сообщила немецкая газета Bild
Издание подчеркнуло, что поездка Мерца в Киев стала неожиданностью, так как политик ранее не заявлял о ней. В газете также отметили, что в ходе своего визита лидер германской оппозиции намерен встретиться с Зеленским.
Мерц считается главным оппонентом действующего канцлера Германии Олафа Шольца на предстоящих выборах в Германии. На прошлой неделе Шольц также посетил Киев. Как утверждало немецкого издания ARD, время прибытия политика являлось упреждающим по отношению к визиту Мерца.
78-я сессия Генассамблеи ООН
2 декабря, 10:10
Шольц прибыл в Киев переговорить с ЗеленскимКанцлер ФРГ Олаф Шольц 2 декабря прибыл с визитом в Киев для переговоров с Владимиром Зеленским. Об этом сообщают СМИ Германии.
Другие темы: Россия удивлена не меньше остальных: в Кремле отреагировали на произошедшее в Сирии
 
НовостиКиевГерманияРоссияВладимир ЗеленскийОлаф ШольцУкраина
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:29Подлинная элита страны: Путин о тех, кто принесет России победу
14:28"Советский рудимент": правительство Украины продвигает ликвидацию медицинских вузов
14:06При каких условиях Россия проведёт мобилизацию и дойдёт до Днепра уже в 2025 году - Скоробогатый
14:03Депутат Рады назвал Зеленского бомжом после заявлений экс-советника Трампа
14:03Без предупреждения: Мерц неожиданно посетил Киев
13:54МВД Украины разрешило "бусификацию" без привлечения полиции
13:21ФСБ разоблачила сеть колл-центров, работавших на экс-главу Минобороны Грузии
13:19Россия удивлена не меньше остальных: в Кремле отреагировали на произошедшее в Сирии
13:07Крымчанин приговорён к 15 годам за госизмену
13:02Теракт в Донецке, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 9 декабря
12:57Подняли флаг сирийских мятежников: что творится у здания посольства Сирии в Москве
12:54"Не спугнуть бы тишину": как Донецк готовится к Новому году
12:49Теракт в центре Донецка: погиб начальник Еленовской колонии — СМИ
12:47Россия предала на Украину тела военнопленных, погибших при крушении Ил-76
12:36Михаил Поликарпов: Произошедшее с режимом Асада спасло Россию от долгой и неудобной войны на два фронта
12:28Хинштейн отправил в отставку правительство Курской области
12:16Командир "Кавказского легиона" Гамсахурдия заочно осужден в России
11:51Минобороны Румынии опровергло сообщения о мобилизации резервистов для отправки на Украину
11:30Положение ВСУ под Курахово ухудшается, и это сказывается на сокращении обстрелов Донецка
11:06Глава ДНР рассказал, что имеет очень серьезное значение для освобождения Красноармейска
Лента новостейМолния