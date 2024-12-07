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Чиновники Египта и Иордании призвали президента Сирии покинуть страну – Wall Street Journal
Чиновники Египта и Иордании призвали президента Сирии покинуть страну – Wall Street Journal - 07.12.2024 Украина.ру
Чиновники Египта и Иордании призвали президента Сирии покинуть страну – Wall Street Journal
Чиновники Египта и Иордании посоветовали президенту Сирии Башару Асаду покинуть страну на фоне активных боевых действий. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на сирийские источники в сфере безопасности и арабских чиновников
2024-12-07T13:01
2024-12-07T13:01
2024-12-07T13:15
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"Асад оставался в Сирии в пятницу. На прошлой неделе его дети и жена уехали… Египетские и иорданские чиновники призвали Асада покинуть страну и сформировать временный совет, включающий оппозицию", - говорится в материале.По информации газеты, Асад в свою очередь призвал Турцию вмешаться в ситуацию с повстанцами, а также запросил оружие и разведпомощь у других стран, включая ОАЭ, Египет, Иорданию и Ирак, однако пока получает отказы.В конце ноября террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ.После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Сирийская армия на протяжении нескольких дней отражала массированные атаки террористов в провинции Хама с трех разных направлений, заявляя о подготовке к контрнаступлению. Однако, 5 декабря командование армии САР официально заявило о передислокации своих подразделений за пределы города Хама.Подробнее о ситуации на Ближнем Востоке — в интервью Каринэ Геворгян: У России есть три уязвимые точки — Крым, Сирия и 102-я база в Армении.* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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новости, сирия, египет, алеппо, вкс, башар асад
Новости, Сирия, Египет, Алеппо, ВКС, Башар Асад
Чиновники Египта и Иордании призвали президента Сирии покинуть страну – Wall Street Journal
13:01 07.12.2024 (обновлено: 13:15 07.12.2024)
Чиновники Египта и Иордании посоветовали президенту Сирии Башару Асаду покинуть страну на фоне активных боевых действий. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на сирийские источники в сфере безопасности и арабских чиновников
"Асад оставался в Сирии в пятницу. На прошлой неделе его дети и жена уехали… Египетские и иорданские чиновники призвали Асада покинуть страну и сформировать временный совет, включающий оппозицию", - говорится в материале.
По информации газеты, Асад в свою очередь призвал Турцию
вмешаться в ситуацию с повстанцами, а также запросил оружие и разведпомощь у других стран, включая ОАЭ
, Египет, Иорданию и Ирак
, однако пока получает отказы.
В конце ноября террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо
и Хама.
Спустя сутки второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.
Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ
.
После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман.
Сирийская армия на протяжении нескольких дней отражала массированные атаки террористов в провинции Хама с трех разных направлений, заявляя о подготовке к контрнаступлению. Однако, 5 декабря командование армии САР официально заявило о передислокации своих подразделений за пределы города Хама.
* Запрещенная в РФ террористическая организация.