"Ушел добровольно, получил бессрочно": киевляне требуют у властей обеспечить процесс демобилизации ВСУ - 07.12.2024 Украина.ру
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"Ушел добровольно, получил бессрочно": киевляне требуют у властей обеспечить процесс демобилизации ВСУ
"Ушел добровольно, получил бессрочно": киевляне требуют у властей обеспечить процесс демобилизации ВСУ - 07.12.2024 Украина.ру
"Ушел добровольно, получил бессрочно": киевляне требуют у властей обеспечить процесс демобилизации ВСУ
Митинг с требованием обеспечить процесс демобилизации военнослужащих проходит в центре Киева. Об этом сообщает в телеграм-канале местный телеканал Еspreso
2024-12-07T18:02
2024-12-07T18:02
новости
киев
украина
владимир зеленский
алексей гончаренко
вооруженные силы украины
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"Сегодня в Киеве в очередной раз семьи военных пикетируют за установление четких сроков военной службы. Участники собрались в центре столицы, чтобы напомнить о необходимости установления предельных сроков пребывания мобилизованных в армии", - говорится в материале.На опубликованной видеозаписи можно заметить, что участники акции держат в руках плакаты с соответствующими призывами: "Четкие сроки службы", "Ушел добровольно, получил бессрочно", "Предоставьте право вернутся домой",В мае на Украине вступил в силу закон об усилении мобилизации. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.Подробнее о проблеме - в материале "Яйца Зеленского нашлись": Гончаренко* рассказал, чем привлечет внимание к проблеме демобилизации на сайте Украина.ру. * Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
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новости, киев, украина, владимир зеленский, алексей гончаренко, вооруженные силы украины
Новости, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Алексей Гончаренко, Вооруженные силы Украины

"Ушел добровольно, получил бессрочно": киевляне требуют у властей обеспечить процесс демобилизации ВСУ

18:02 07.12.2024
 
© dan-news.infoВСУ военнослужащий боеприпасы патроны герб Украины флаг оружие
ВСУ военнослужащий боеприпасы патроны герб Украины флаг оружие
© dan-news.info
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Митинг с требованием обеспечить процесс демобилизации военнослужащих проходит в центре Киева. Об этом сообщает в телеграм-канале местный телеканал Еspreso
"Сегодня в Киеве в очередной раз семьи военных пикетируют за установление четких сроков военной службы. Участники собрались в центре столицы, чтобы напомнить о необходимости установления предельных сроков пребывания мобилизованных в армии", - говорится в материале.
На опубликованной видеозаписи можно заметить, что участники акции держат в руках плакаты с соответствующими призывами: "Четкие сроки службы", "Ушел добровольно, получил бессрочно", "Предоставьте право вернутся домой",
В мае на Украине вступил в силу закон об усилении мобилизации. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
Подробнее о проблеме - в материале "Яйца Зеленского нашлись": Гончаренко* рассказал, чем привлечет внимание к проблеме демобилизации на сайте Украина.ру.
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
 
НовостиКиевУкраинаВладимир ЗеленскийАлексей ГончаренкоВооруженные силы Украины
 
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Заголовок открываемого материала
18:21Хоть тушкой, хоть чучелом. Итоги 7 декабря на Украине
18:02"Ушел добровольно, получил бессрочно": киевляне требуют у властей обеспечить процесс демобилизации ВСУ
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