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"Ушел добровольно, получил бессрочно": киевляне требуют у властей обеспечить процесс демобилизации ВСУ

"Ушел добровольно, получил бессрочно": киевляне требуют у властей обеспечить процесс демобилизации ВСУ - 07.12.2024 Украина.ру

"Ушел добровольно, получил бессрочно": киевляне требуют у властей обеспечить процесс демобилизации ВСУ

Митинг с требованием обеспечить процесс демобилизации военнослужащих проходит в центре Киева. Об этом сообщает в телеграм-канале местный телеканал Еspreso

2024-12-07T18:02

2024-12-07T18:02

2024-12-07T18:02

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киев

украина

владимир зеленский

алексей гончаренко

вооруженные силы украины

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"Сегодня в Киеве в очередной раз семьи военных пикетируют за установление четких сроков военной службы. Участники собрались в центре столицы, чтобы напомнить о необходимости установления предельных сроков пребывания мобилизованных в армии", - говорится в материале.На опубликованной видеозаписи можно заметить, что участники акции держат в руках плакаты с соответствующими призывами: "Четкие сроки службы", "Ушел добровольно, получил бессрочно", "Предоставьте право вернутся домой",В мае на Украине вступил в силу закон об усилении мобилизации. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.Подробнее о проблеме - в материале "Яйца Зеленского нашлись": Гончаренко* рассказал, чем привлечет внимание к проблеме демобилизации на сайте Украина.ру. * Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

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новости, киев, украина, владимир зеленский, алексей гончаренко, вооруженные силы украины