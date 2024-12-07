https://ukraina.ru/20241207/1059486115.html
Будет ли повальное дезертирство из ВСУ? Ищенко о бегстве из армии Украины и угрозах для Зеленского
Будет ли повальное дезертирство из ВСУ? Ищенко о бегстве из армии Украины и угрозах для Зеленского - 07.12.2024 Украина.ру
Будет ли повальное дезертирство из ВСУ? Ищенко о бегстве из армии Украины и угрозах для Зеленского
Почему западная пресса всё чаще пишет о бегстве солдат из ВСУ и какова эффективность украинской мобилизации
2024-12-07T17:11
2024-12-07T17:11
2024-12-07T17:11
видео
украина
россия
германия
ростислав ищенко
владимир зеленский
вооруженные силы украины
ес
франция
фрг
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Об этом и не только в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко.
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Украина.ру
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/07/1059485994_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4be2caee5a9c1c6f43af3ea20245dcef.jpg
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, украина, россия, германия, ростислав ищенко, владимир зеленский, вооруженные силы украины, ес, франция, фрг, мобилизация, повестка, евросоюз, видео
Видео, Украина, Россия, Германия, Ростислав Ищенко, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, ЕС, Франция, ФРГ, мобилизация, повестка, Евросоюз
Будет ли повальное дезертирство из ВСУ? Ищенко о бегстве из армии Украины и угрозах для Зеленского
Почему западная пресса всё чаще пишет о бегстве солдат из ВСУ и какова эффективность украинской мобилизации
Об этом и не только в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко.