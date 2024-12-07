Будет ли повальное дезертирство из ВСУ? Ищенко о бегстве из армии Украины и угрозах для Зеленского - 07.12.2024 Украина.ру
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Будет ли повальное дезертирство из ВСУ? Ищенко о бегстве из армии Украины и угрозах для Зеленского
Будет ли повальное дезертирство из ВСУ? Ищенко о бегстве из армии Украины и угрозах для Зеленского - 07.12.2024 Украина.ру
Будет ли повальное дезертирство из ВСУ? Ищенко о бегстве из армии Украины и угрозах для Зеленского
Почему западная пресса всё чаще пишет о бегстве солдат из ВСУ и какова эффективность украинской мобилизации
2024-12-07T17:11
2024-12-07T17:11
видео
украина
россия
германия
ростислав ищенко
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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франция
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Об этом и не только в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко.
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видео, украина, россия, германия, ростислав ищенко, владимир зеленский, вооруженные силы украины, ес, франция, фрг, мобилизация, повестка, евросоюз, видео
Видео, Украина, Россия, Германия, Ростислав Ищенко, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, ЕС, Франция, ФРГ, мобилизация, повестка, Евросоюз

Будет ли повальное дезертирство из ВСУ? Ищенко о бегстве из армии Украины и угрозах для Зеленского

17:11 07.12.2024
 
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Почему западная пресса всё чаще пишет о бегстве солдат из ВСУ и какова эффективность украинской мобилизации
Об этом и не только в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко.
 
ВидеоУкраинаРоссияГерманияРостислав ИщенкоВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныЕСФранцияФРГмобилизацияповесткаЕвросоюз
 
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