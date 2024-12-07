https://ukraina.ru/20241207/1059486115.html

Будет ли повальное дезертирство из ВСУ? Ищенко о бегстве из армии Украины и угрозах для Зеленского

Будет ли повальное дезертирство из ВСУ? Ищенко о бегстве из армии Украины и угрозах для Зеленского - 07.12.2024 Украина.ру

Будет ли повальное дезертирство из ВСУ? Ищенко о бегстве из армии Украины и угрозах для Зеленского

Почему западная пресса всё чаще пишет о бегстве солдат из ВСУ и какова эффективность украинской мобилизации

2024-12-07T17:11

2024-12-07T17:11

2024-12-07T17:11

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ростислав ищенко

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Об этом и не только в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко.

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видео, украина, россия, германия, ростислав ищенко, владимир зеленский, вооруженные силы украины, ес, франция, фрг, мобилизация, повестка, евросоюз, видео