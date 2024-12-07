"Погрузят город в хаос": и.о. мэра Чернигова подал в отставку из-за угроз военной администрации - 07.12.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241207/1059485443.html
"Погрузят город в хаос": и.о. мэра Чернигова подал в отставку из-за угроз военной администрации
"Погрузят город в хаос": и.о. мэра Чернигова подал в отставку из-за угроз военной администрации - 07.12.2024 Украина.ру
"Погрузят город в хаос": и.о. мэра Чернигова подал в отставку из-за угроз военной администрации
Исполняющий обязанности мэра Чернигова, секретарь горсовета Александр Ломако заявил в своем телеграм-канале, что подал в отставку из-за давления и угроз со стороны руководства городской военной администрации
2024-12-07T15:21
2024-12-07T15:21
новости
чернигов
обыски
должность
мэр
отставка
угроза
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103071/90/1030719035_0:54:1043:641_1920x0_80_0_0_ddc231c008b1a93fdb4f98e27d1fb02c.jpg
"Чиновники из военных администраций по указанию Офиса… взяли город в заложники. Их условие – Ломако должен уйти с должности. Мне передали простыми словами: если я этого не сделаю, они погрузят город в хаос", - написал Ломако.По его словам, из-за действий военной администрации в Чернигове был остановлен общественный транспорт, город стоял перед угрозой срыва отопительного сезона, блокировалось сооружение оборонительных сооружений возле Чернигова.Должность главы Черниговского горсовета Ломако занимает с 2020 года. С февраля 2023 года исполняет обязанности мэра.В сентябре СМИ писали об обысках у Ломако по делу о незаконном выделении земли. Он подтвердил проведение у него обысков и заявил, что считает их продолжением политического давления и попыткой парализовать работу горсовета. Также украинские СМИ информировали о конфликте между городской и военной администрацией Чернигова вокруг плачевного состояния фортификаций вокруг города, стороны перекладывали вину за это друг на друга.Подробнее - в материале Закрученный сюжет и неожиданная развязка: в Чернигове обыскали горсовет на сайте Украина.ру.
чернигов
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103071/90/1030719035_58:0:985:695_1920x0_80_0_0_f2f0b7dcf72c8feccaee07e101675ead.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, чернигов, обыски, должность, мэр, отставка, угроза
Новости, Чернигов, обыски, должность, мэр, отставка, угроза

"Погрузят город в хаос": и.о. мэра Чернигова подал в отставку из-за угроз военной администрации

15:21 07.12.2024
 
© Фото : president.gov.uaУкраина украинский флаг
Украина украинский флаг - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© Фото : president.gov.ua
Читать в
ДзенTelegram
Исполняющий обязанности мэра Чернигова, секретарь горсовета Александр Ломако заявил в своем телеграм-канале, что подал в отставку из-за давления и угроз со стороны руководства городской военной администрации
"Чиновники из военных администраций по указанию Офиса… взяли город в заложники. Их условие – Ломако должен уйти с должности. Мне передали простыми словами: если я этого не сделаю, они погрузят город в хаос", - написал Ломако.
По его словам, из-за действий военной администрации в Чернигове был остановлен общественный транспорт, город стоял перед угрозой срыва отопительного сезона, блокировалось сооружение оборонительных сооружений возле Чернигова.
"Они осадили город. Я эту осаду должен снять. Если цена — моя должность, я эту цену заплачу. Чтобы освободить из заложников Чернигов, я подаю заявление об освобождении от должности секретаря горсовета и прошу его рассмотреть на ближайшей сессии. Для меня жизнь города важнее любых должностей", - добавил Ломако.
Должность главы Черниговского горсовета Ломако занимает с 2020 года. С февраля 2023 года исполняет обязанности мэра.
В сентябре СМИ писали об обысках у Ломако по делу о незаконном выделении земли. Он подтвердил проведение у него обысков и заявил, что считает их продолжением политического давления и попыткой парализовать работу горсовета.
Также украинские СМИ информировали о конфликте между городской и военной администрацией Чернигова вокруг плачевного состояния фортификаций вокруг города, стороны перекладывали вину за это друг на друга.
Подробнее - в материале Закрученный сюжет и неожиданная развязка: в Чернигове обыскали горсовет на сайте Украина.ру.
 
НовостиЧерниговобыскидолжностьмэротставкаугроза
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:47Европейские дипломаты опасаются, что придется удвоить военную помощь Киеву - Guardian
15:21"Погрузят город в хаос": и.о. мэра Чернигова подал в отставку из-за угроз военной администрации
14:56Россия выполняет цели СВО и уверенно побеждает в конфликте - СМИ
14:14Какой ответ Лаврова шокировал Карлсона и что ждет ВСУ в 2025 году – полковник Киселёв
13:54Новые антироссийские санкции ЕС заблокировали Латвия и Литва - Politico
13:04"Королева Евросоюза" скрывает позорные факты, а Байден "отпускает грехи" всем!
13:02Предатель в Судже, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 7 декабря
13:01Чиновники Египта и Иордании призвали президента Сирии покинуть страну – Wall Street Journal
12:30Киев получил вторую партию F-16 из Дании - Зеленский
12:29"Путин смеётся над нами. Мы стали посмешищем", - так говорят в Румынии
11:59Дубинский анонсировал отставку главы Нацбанка и замглавы Офиса Зеленского
11:40“Думал, что Россия решит за него все проблемы”: Шатров назвал участников “спектакля” в Сирии
11:30Для контрнаступа ВСУ в 2025 ничего не осталось: Зеленский уже все бросил в Курскую область — Корнев
11:22ЕС не смог утвердить новый пакет антироссийских санкций из-за разногласий по нефти - Reuters
11:20Конец близок: эксперт выяснил, что повлияет на завершение украинского конфликта
11:10"Подливает масла": Калинчук объяснил акцию Запада по поводу выборов президента Украины
11:00Быстрый или справедливый мир: в 2025 году Россия окажется на распутье — Скоробогатый
10:52Сальдо раскритиковал "корейский сценарий" завершения конфликта на Украине
10:50Вайнер: у Трампа нет выбора — европейцы уже "стонут" от последствий украинского конфликта
10:40Война против России на любом плацдарме: политолог рассказал, чьими руками ВСУ пользуются сейчас
Лента новостейМолния