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"Погрузят город в хаос": и.о. мэра Чернигова подал в отставку из-за угроз военной администрации

"Погрузят город в хаос": и.о. мэра Чернигова подал в отставку из-за угроз военной администрации - 07.12.2024 Украина.ру

"Погрузят город в хаос": и.о. мэра Чернигова подал в отставку из-за угроз военной администрации

Исполняющий обязанности мэра Чернигова, секретарь горсовета Александр Ломако заявил в своем телеграм-канале, что подал в отставку из-за давления и угроз со стороны руководства городской военной администрации

2024-12-07T15:21

2024-12-07T15:21

2024-12-07T15:21

новости

чернигов

обыски

должность

мэр

отставка

угроза

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"Чиновники из военных администраций по указанию Офиса… взяли город в заложники. Их условие – Ломако должен уйти с должности. Мне передали простыми словами: если я этого не сделаю, они погрузят город в хаос", - написал Ломако.По его словам, из-за действий военной администрации в Чернигове был остановлен общественный транспорт, город стоял перед угрозой срыва отопительного сезона, блокировалось сооружение оборонительных сооружений возле Чернигова.Должность главы Черниговского горсовета Ломако занимает с 2020 года. С февраля 2023 года исполняет обязанности мэра.В сентябре СМИ писали об обысках у Ломако по делу о незаконном выделении земли. Он подтвердил проведение у него обысков и заявил, что считает их продолжением политического давления и попыткой парализовать работу горсовета. Также украинские СМИ информировали о конфликте между городской и военной администрацией Чернигова вокруг плачевного состояния фортификаций вокруг города, стороны перекладывали вину за это друг на друга.Подробнее - в материале Закрученный сюжет и неожиданная развязка: в Чернигове обыскали горсовет на сайте Украина.ру.

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новости, чернигов, обыски, должность, мэр, отставка, угроза