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"Погрузят город в хаос": и.о. мэра Чернигова подал в отставку из-за угроз военной администрации
"Погрузят город в хаос": и.о. мэра Чернигова подал в отставку из-за угроз военной администрации - 07.12.2024 Украина.ру
"Погрузят город в хаос": и.о. мэра Чернигова подал в отставку из-за угроз военной администрации
Исполняющий обязанности мэра Чернигова, секретарь горсовета Александр Ломако заявил в своем телеграм-канале, что подал в отставку из-за давления и угроз со стороны руководства городской военной администрации
2024-12-07T15:21
2024-12-07T15:21
2024-12-07T15:21
новости
чернигов
обыски
должность
мэр
отставка
угроза
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"Чиновники из военных администраций по указанию Офиса… взяли город в заложники. Их условие – Ломако должен уйти с должности. Мне передали простыми словами: если я этого не сделаю, они погрузят город в хаос", - написал Ломако.По его словам, из-за действий военной администрации в Чернигове был остановлен общественный транспорт, город стоял перед угрозой срыва отопительного сезона, блокировалось сооружение оборонительных сооружений возле Чернигова.Должность главы Черниговского горсовета Ломако занимает с 2020 года. С февраля 2023 года исполняет обязанности мэра.В сентябре СМИ писали об обысках у Ломако по делу о незаконном выделении земли. Он подтвердил проведение у него обысков и заявил, что считает их продолжением политического давления и попыткой парализовать работу горсовета. Также украинские СМИ информировали о конфликте между городской и военной администрацией Чернигова вокруг плачевного состояния фортификаций вокруг города, стороны перекладывали вину за это друг на друга.Подробнее - в материале Закрученный сюжет и неожиданная развязка: в Чернигове обыскали горсовет на сайте Украина.ру.
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новости, чернигов, обыски, должность, мэр, отставка, угроза
Новости, Чернигов, обыски, должность, мэр, отставка, угроза
"Погрузят город в хаос": и.о. мэра Чернигова подал в отставку из-за угроз военной администрации
Исполняющий обязанности мэра Чернигова, секретарь горсовета Александр Ломако заявил в своем телеграм-канале, что подал в отставку из-за давления и угроз со стороны руководства городской военной администрации
"Чиновники из военных администраций по указанию Офиса… взяли город в заложники. Их условие – Ломако должен уйти с должности. Мне передали простыми словами: если я этого не сделаю, они погрузят город в хаос", - написал Ломако.
По его словам, из-за действий военной администрации в Чернигове был остановлен общественный транспорт, город стоял перед угрозой срыва отопительного сезона, блокировалось сооружение оборонительных сооружений возле Чернигова.
"Они осадили город. Я эту осаду должен снять. Если цена — моя должность, я эту цену заплачу. Чтобы освободить из заложников Чернигов, я подаю заявление об освобождении от должности секретаря горсовета и прошу его рассмотреть на ближайшей сессии. Для меня жизнь города важнее любых должностей", - добавил Ломако.
Должность главы Черниговского горсовета Ломако занимает с 2020 года. С февраля 2023 года исполняет обязанности мэра.
В сентябре СМИ писали об обысках у Ломако по делу о незаконном выделении земли. Он подтвердил проведение у него обысков и заявил, что считает их продолжением политического давления и попыткой парализовать работу горсовета.
Также украинские СМИ информировали о конфликте между городской и военной администрацией Чернигова вокруг плачевного состояния фортификаций вокруг города, стороны перекладывали вину за это друг на друга.