Закрученный сюжет и неожиданная развязка: в Чернигове обыскали горсовет - 05.09.2024 Украина.ру
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Закрученный сюжет и неожиданная развязка: в Чернигове обыскали горсовет
Закрученный сюжет и неожиданная развязка: в Чернигове обыскали горсовет - 05.09.2024 Украина.ру
Закрученный сюжет и неожиданная развязка: в Чернигове обыскали горсовет
У исполняющего обязанности мэра Чернигова Александра Ломако прошли обыски по делу о незаконном выделении земли под автозаправку. Сам градоначальник отреагировал на случившееся у себя в телеграм-канале
2024-09-05T16:43
2024-09-05T16:43
новости
чернигов
украина
михаил подоляк
горсовет
обыски
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Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что одна из главных проблем страны - это коррупция и рано или поздно эту тему "придется переосмыслить.
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новости, чернигов, украина, михаил подоляк, горсовет, обыски
Новости, Чернигов, Украина, Михаил Подоляк, горсовет, обыски

Закрученный сюжет и неожиданная развязка: в Чернигове обыскали горсовет

16:43 05.09.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости . Стрингер
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У исполняющего обязанности мэра Чернигова Александра Ломако прошли обыски по делу о незаконном выделении земли под автозаправку. Сам градоначальник отреагировал на случившееся у себя в телеграм-канале

"Как силовики брали штурмом сотрудниц горсовета и документы за 2017 год. Вооруженные пришли по решению сессии и исполнительного комитета, которые размещены на официальном сайте городского совета (!!!). Для этого устроили штурм с автоматами. Расставили охрану в коридорах и зашли зачитывать определение. Документов в кабинете, конечно, не нашли. Но изъяли личный мобильный телефон. Это уже четвертый за год. И пятый обыск у меня за это время. "Герои", нечего сказать", - написал Ломако.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что одна из главных проблем страны - это коррупция и рано или поздно эту тему "придется переосмыслить.
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НовостиЧерниговУкраинаМихаил Подолякгорсоветобыски
 
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