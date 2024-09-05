Закрученный сюжет и неожиданная развязка: в Чернигове обыскали горсовет

"Как силовики брали штурмом сотрудниц горсовета и документы за 2017 год. Вооруженные пришли по решению сессии и исполнительного комитета, которые размещены на официальном сайте городского совета (!!!). Для этого устроили штурм с автоматами. Расставили охрану в коридорах и зашли зачитывать определение. Документов в кабинете, конечно, не нашли. Но изъяли личный мобильный телефон. Это уже четвертый за год. И пятый обыск у меня за это время. "Герои", нечего сказать", - написал Ломако.