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Россия выполняет цели СВО и уверенно побеждает в конфликте - СМИ

Россия выполняет цели СВО и уверенно побеждает в конфликте - СМИ - 07.12.2024 Украина.ру

Россия выполняет цели СВО и уверенно побеждает в конфликте - СМИ

Союзники Украины проигрывают в прокси-войне, в то время как Россия успешно выполняет задачи спецоперации. Об этом сообщает издание Strategic Culture

2024-12-07T14:56

2024-12-07T14:56

2024-12-07T14:56

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"Спровоцированная НАТО опосредованная война в Украине идет ужасно для Соединенных Штатов и их европейских партнеров. Россия уверенно побеждает в этой войне, которая вспыхнула в феврале 2022 года, когда Москва начала специальную военную операцию, чтобы прекратить многолетнюю агрессию низкой интенсивности, спонсируемую НАТО с использованием неонацистских террористических бригад", — говорится в материале.Там же указывается, что на фоне неудач НАТО пытается провернуть открытие второго фронта против России в Сирии с участием украинских подразделений.В конце ноября Владимир Зеленский в интервью Sky News заявил, что может согласиться на прекращение огня и отказ от некоторых территорий в обмен на членство Украины в НАТО.В то же время президент России Владимир Путин не раз отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности страны. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала СВО.Подробнее о вмешательстве западных стран в конфликт - в материале "Это очень, очень опасно": Зеленский высказался об отправке контингента НАТО на Украину на сайте Украина.ру.

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новости, россия, владимир путин, владимир зеленский, украина, москва, нато