Россия выполняет цели СВО и уверенно побеждает в конфликте - СМИ
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Град" группировки "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Союзники Украины проигрывают в прокси-войне, в то время как Россия успешно выполняет задачи спецоперации. Об этом сообщает издание Strategic Culture
"Спровоцированная НАТО опосредованная война в Украине идет ужасно для Соединенных Штатов и их европейских партнеров. Россия уверенно побеждает в этой войне, которая вспыхнула в феврале 2022 года, когда Москва начала специальную военную операцию, чтобы прекратить многолетнюю агрессию низкой интенсивности, спонсируемую НАТО с использованием неонацистских террористических бригад", — говорится в материале.
Там же указывается, что на фоне неудач НАТО пытается провернуть открытие второго фронта против России в Сирии с участием украинских подразделений.
В конце ноября Владимир Зеленский в интервью Sky News заявил, что может согласиться на прекращение огня и отказ от некоторых территорий в обмен на членство Украины в НАТО.
В то же время президент России Владимир Путин не раз отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности страны. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала СВО.
Подробнее о вмешательстве западных стран в конфликт - в материале "Это очень, очень опасно": Зеленский высказался об отправке контингента НАТО на Украину на сайте Украина.ру.