Какой ответ Лаврова шокировал Карлсона и что ждет ВСУ в 2025 году – полковник Киселёв - 07.12.2024 Украина.ру
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Какой ответ Лаврова шокировал Карлсона и что ждет ВСУ в 2025 году – полковник Киселёв
Какой ответ Лаврова шокировал Карлсона и что ждет ВСУ в 2025 году – полковник Киселёв - 07.12.2024 Украина.ру
Какой ответ Лаврова шокировал Карлсона и что ждет ВСУ в 2025 году – полковник Киселёв
Военный эксперт, полковник запаса из ЛНР Виталий Киселёв в эфире Украина.ру рассказал о ситуации на северском направлении фронта, о продвижении ВС России, о мобилизационном потенциале, о потерях в ВСУ, а также затронул кадровый вопрос в правоохранительных органах РФ
2024-12-07T14:14
2024-12-07T14:14
видео
россия
лнр
северск
сергей лавров
киселев
такер карлсон
вооруженные силы украины
мид
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00:28 - Обстановка на северском направлении.08:55 - Ситуация после освобождения местности в районе Северского Донца. 11:33 - О выбивании противника с промышленных предприятий. 12:58 - О сложностях в работе с дронами из-за погодных условий. 16:09 - О случаях героизма на фронте.18:37 - О мобилизации и потерях противника.21:19 - О кадрах в правоохранительных органах России.24:29 - О ядерном противостоянии.
россия
лнр
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видео, россия, лнр, северск, сергей лавров, киселев, такер карлсон, вооруженные силы украины, мид, краматорск, купянск, донбасс, сша, дональд трамп, дроны, ядерный, видео
Видео, Россия, ЛНР, Северск, Сергей Лавров, Киселев, Такер Карлсон, Вооруженные силы Украины, МИД, Краматорск, Купянск, Донбасс, США, Дональд Трамп, дроны, ядерный

Какой ответ Лаврова шокировал Карлсона и что ждет ВСУ в 2025 году – полковник Киселёв

14:14 07.12.2024
 
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Военный эксперт, полковник запаса из ЛНР Виталий Киселёв в эфире Украина.ру рассказал о ситуации на северском направлении фронта, о продвижении ВС России, о мобилизационном потенциале, о потерях в ВСУ, а также затронул кадровый вопрос в правоохранительных органах РФ
00:28 - Обстановка на северском направлении.
08:55 - Ситуация после освобождения местности в районе Северского Донца.
11:33 - О выбивании противника с промышленных предприятий.
12:58 - О сложностях в работе с дронами из-за погодных условий.
16:09 - О случаях героизма на фронте.
18:37 - О мобилизации и потерях противника.
21:19 - О кадрах в правоохранительных органах России.
24:29 - О ядерном противостоянии.
 
ВидеоРоссияЛНРСеверскСергей ЛавровКиселевТакер КарлсонВооруженные силы УкраиныМИДКраматорскКупянскДонбассСШАДональд Трампдроныядерный
 
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Заголовок открываемого материала
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