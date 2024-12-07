https://ukraina.ru/20241207/1059485100.html

Какой ответ Лаврова шокировал Карлсона и что ждет ВСУ в 2025 году – полковник Киселёв

Какой ответ Лаврова шокировал Карлсона и что ждет ВСУ в 2025 году – полковник Киселёв - 07.12.2024 Украина.ру

Какой ответ Лаврова шокировал Карлсона и что ждет ВСУ в 2025 году – полковник Киселёв

Военный эксперт, полковник запаса из ЛНР Виталий Киселёв в эфире Украина.ру рассказал о ситуации на северском направлении фронта, о продвижении ВС России, о мобилизационном потенциале, о потерях в ВСУ, а также затронул кадровый вопрос в правоохранительных органах РФ

2024-12-07T14:14

2024-12-07T14:14

2024-12-07T14:14

видео

россия

лнр

северск

сергей лавров

киселев

такер карлсон

вооруженные силы украины

мид

краматорск

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00:28 - Обстановка на северском направлении.08:55 - Ситуация после освобождения местности в районе Северского Донца. 11:33 - О выбивании противника с промышленных предприятий. 12:58 - О сложностях в работе с дронами из-за погодных условий. 16:09 - О случаях героизма на фронте.18:37 - О мобилизации и потерях противника.21:19 - О кадрах в правоохранительных органах России.24:29 - О ядерном противостоянии.

россия

лнр

северск

краматорск

купянск

донбасс

сша

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2024

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