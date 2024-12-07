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Новые антироссийские санкции ЕС заблокировали Латвия и Литва - Politico

Новые антироссийские санкции ЕС заблокировали Латвия и Литва - Politico - 07.12.2024 Украина.ру

Новые антироссийские санкции ЕС заблокировали Латвия и Литва - Politico

Европейский союз не принял 15-й пакет антироссийских санкций из-за противодействия Латвии и Литвы. Об этом сообщает издание Politico

2024-12-07T13:54

2024-12-07T13:54

2024-12-07T13:54

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Рига и Вильнюс выступили против продления срока действия положения, разрешающего юридическим лицам продолжать работу на российском рынке.Этот пункт изначально предназначался для предприятий, которые выражают желание уйти из России, но не могут этого сделать по разным причинам.Накануне стало известно, что новый пакет антироссийских рестрикций не удалось согласовать уже в третий раз.Ранее СМИ сообщали, что он может быть принят Брюсселем до конца 2024 года, в него включат ограничения против более чем 45 российских нефтяных танкеров, под санкции также могут попасть свыше 50 физических лиц и около 30 организаций.В рамках очередного пакета санкций планируется ввести ограничения в основном против российских военных производителей, а также против ряда китайских фирм, которые якобы снабжают их некоторыми деталями для производства дронов. Кроме того, ЕС предлагает ввести ограничения против организаций, которые якобы помогают РФ получать военные технологии, они базируются в Сербии, Иране, Индии, Таиланде и ОАЭ. Наконец, предлагается ввести санкции против военных чиновников из КНДР, которые якобы причастны к отправке на территорию России своих военных.Подробнее о спорах по санкциям - в материале ЕС не смог утвердить новый пакет антироссийских санкций из-за разногласий по нефти - Reuters на сайте Украина.ру.

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