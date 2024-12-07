https://ukraina.ru/20241207/1059484205.html

Предатель в Судже, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 7 декабря

Предатель в Судже, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 7 декабря - 07.12.2024 Украина.ру

Предатель в Судже, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 7 декабря

Бывший футболист сборной Украины и бывший игрок московского "Локомотива" Александр Алиев* выложил в соцсети видеоролик из Суджи. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2024-12-07T13:02

2024-12-07T13:02

2024-12-07T13:08

эксклюзив

хроники

украина

россия

шебекино

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

пятерочка (сеть магазинов)

фсб

суджа

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Экс-футболист сборной Украины Александр Алиев* выложил видео, снятое около магазина "Пятёрочка" в Судже."Ну что, ФСБ, пожалуйста, не надо меня искать. Я сам к вам приехал. Вот она — ваша "Пятёрочка", пожалуйста. Я в Курске. Давай, приезжайте, и вяжите меня, вы же хотели. Вон она — Украина. Украина — это сила!" - заявил Алиев.На видео он был в военной форме. На другом видео он покрикивает на военнопленных.Примечательно, что в Курске живёт мать этого уроженца России. При этом в другой записи Алиев* назвал Курскую область, где проживает его мать, "п****рской". Известно, что Алиев был в составе подразделения ВСУ, в котором также находился президент Всеукраинской федерации К-1 Ахмад Ахмедов - бывший главный тренер сборной Дагестана по кикбоксингу, объявленный в России в розыск за госизмену.Ранее Алиев призывал ВСУ к расправами над мирными жителями."Хочу попросить пацанов, которые находятся на передовой, которые продвигаются дальше в Курской области: пацаны, самое главное — берегите себя, продвигайтесь дальше, убивайте эту нечисть, убивайте, эээ, мирное население", - заявил Алиев в августе.После этого его внесли в базу розыска МВД России.Алиев* известен как крайне неумный и скандальный футболист. В 2011 году он обматерил журналистку программы "Інший спорт" ("Другой спорт" - Ред.) Анну Тесленко, известную как "Ахава" - сторонницу футбольных фанатов. Та увидела, что тогда ещё полузащитник киевского "Динамо" Алиев* выбросил пластиковый стаканчик себе под ноги и сделала тому замечание, в ответ тот заявил, что "Ахава", если ей нужно, пусть сама поднимет мусор. Когда журналистка указала, что это его тренировочная база, Алиев* послал её матом.В 2016 году бывшая жена футболиста Татьяна заявила, что тот избивал её и их детей."За последние три года он пустился во все тяжкие: алкоголь, женщины, наркотики...", - рассказывала та.После того, как Алиев* избил жену и сына в том же году в отношении него в Единый реестр досудебных расследований было внесено производство по признакам преступления, предусмотренного частью 1-й статьи 125 УК Украины - "Умышленное легкое телесное повреждение".Обстрелы и налётыУтром 7 декабря Минобороны РФ рассказало об отражённых за ночь атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области и по одному над территориями Астраханской и Воронежской областей", - отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 4 удара.Все обстрелы были совершены на горловском направлении. Всего ВСУ выпустили 13 единиц различных боеприпасов.Сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали. Повреждений жилых домостроений и объектов гражданской инфраструктуры не зафиксировано.В следующие сутки обстрелы продолжились. В полдень ВСУ выпустили по Никитовскому району Горловки 3 снаряда калибром 155 мм.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 25 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 25 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Каховка — 4; Любимовка — 4; Каиры — 3; Новая Каховка — 4; Алёшки — 5; Великая Лепетиха — 5. В результате обстрела ВСУ в Алёшках погибли три человека, ещё четверо получили тяжёлые ранения", - указывалось в сообщении.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 21 снаряд из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Песчановка, Алёшки, Каховка, Коханы и Корсунка.Кроме того, как сообщили каналу в администрации Великолепетихского округа, за минувшие сутки ВСУ нанесли по территории округа 18 ударов."Обстрелам подверглись Малая Лепетиха, Князе-Григоровка и Великая Лепетиха", — рассказали в администрации округа.Информация по разрушениям и пострадавшим не поступала.Утром 7 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России."Над Белгородом системой ПВО сбит БПЛА самолётного типа. Без последствий. В Белгородском районе посёлок Разумное, сёла Беловское, Беломестное, Журавлёвка, Наумовка и Устинка подверглись 2 артиллерийским обстрелам, в ходе которых выпущено 15 боеприпасов, и атакам 4 БПЛА, из которых 3 сбиты системой ПВО. Повреждён автомобиль", - отмечалось в сводке..В Грайворонском муниципальном округе по сёлам Безымено, Глотово и Дроновка выпущены 11 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и нанесены удары с помощью 4 FPV-дронов. Без последствий.В Краснояружском районе поселок Задорожный атакован одним беспилотником. Последствий нет."В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино и селу Муром в ходе одного обстрела выпущен один снаряд, а также совершены атаки с помощью 4 беспилотников, два из которых были сбиты. В городе Шебекино в результате атаки БПЛА на легковой автомобиль ранена женщина. Пострадавшая госпитализирована в областную клиническую больницу. Врачи оценивают её состояние как средней степени тяжести. Повреждены частный дом, газовая труба, грузовой и четыре легковых автомобиля", - написал Гладков.В 12:22 он сообщил об атаке на Шебекино."В Шебекино дрон ВСУ атаковал многоквартирный дом. Предварительно, никто не пострадал. В доме повреждены остекление в нескольких квартирах и фасад. В одной из квартир повреждён потолок. Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на месте", - отметил губернатор и опубликовал фото с места событий.В Курской области продолжаются бои с вторгшимися в регион украинскими формированиями.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.* - внесён в список экстремистов и террористовО ходе боевых действий — в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. Киев ждёт новых ракетных ударов, ВС РФ уверенно продвигаются вперёд".

https://ukraina.ru/20241207/1059481282.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, украина, россия, шебекино, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, пятерочка (сеть магазинов), фсб, суджа