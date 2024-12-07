Киев получил вторую партию F-16 из Дании - Зеленский - 07.12.2024 Украина.ру
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Киев получил вторую партию F-16 из Дании - Зеленский
Киев получил вторую партию F-16 из Дании - Зеленский - 07.12.2024 Украина.ру
Киев получил вторую партию F-16 из Дании - Зеленский
Дания передала Украине вторую партию истребителей F-16. Об этом заявил Владимир Зеленский в своем телеграм-канале
2024-12-07T12:30
2024-12-07T12:30
новости
украина
владимир зеленский
дания
россия
владимир путин
f-16
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"Вторая партия F-16 для Украины от Дании уже на Украине", - написал Зеленский, не уточнив количество переданных Киеву истребителей.Он добавил, что самолеты из первой партии уже давно задействованы в боях.В ноябре премьер Дании Метте Фредериксен указал, что Копенгаген передал Украине шесть истребителей F-16, ожидается передача еще 13.В МИД РФ отмечали, что эти самолеты не станут "панацеей" для Украины. Президент России Владимир Путин заверял, что истребители F-16 не смогут поменять ситуацию на поле боя. Глава государства подчеркивал, что если эти истребители будут стартовать с территории третьих стран, они станут легитимной целью для России. Кроме того, по словам президента, F-16 ждет такая же судьба, как и другую поставленную Киеву западную технику - Россия будет их уничтожать.Подробнее о проблемах с истребителями - в материале "Через полгода останется 10 инвалидов": политолог объяснил, почему на Украине некому летать на F-16 на сайте Украина.ру.
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новости, украина, владимир зеленский, дания, россия, владимир путин, f-16
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Дания, Россия, Владимир Путин, F-16

Киев получил вторую партию F-16 из Дании - Зеленский

12:30 07.12.2024
 
Самолет F16
Самолет F16
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Дания передала Украине вторую партию истребителей F-16. Об этом заявил Владимир Зеленский в своем телеграм-канале
"Вторая партия F-16 для Украины от Дании уже на Украине", - написал Зеленский, не уточнив количество переданных Киеву истребителей.
Он добавил, что самолеты из первой партии уже давно задействованы в боях.
В ноябре премьер Дании Метте Фредериксен указал, что Копенгаген передал Украине шесть истребителей F-16, ожидается передача еще 13.
В МИД РФ отмечали, что эти самолеты не станут "панацеей" для Украины.
Президент России Владимир Путин заверял, что истребители F-16 не смогут поменять ситуацию на поле боя. Глава государства подчеркивал, что если эти истребители будут стартовать с территории третьих стран, они станут легитимной целью для России. Кроме того, по словам президента, F-16 ждет такая же судьба, как и другую поставленную Киеву западную технику - Россия будет их уничтожать.
Подробнее о проблемах с истребителями - в материале "Через полгода останется 10 инвалидов": политолог объяснил, почему на Украине некому летать на F-16 на сайте Украина.ру.
 
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