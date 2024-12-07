https://ukraina.ru/20241207/1059482858.html
Дубинский анонсировал отставку главы Нацбанка и замглавы Офиса Зеленского
Дубинский анонсировал отставку главы Нацбанка и замглавы Офиса Зеленского - 07.12.2024 Украина.ру
Дубинский анонсировал отставку главы Нацбанка и замглавы Офиса Зеленского
Депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем телеграм-канале сообщил, что в течение двух недель на Украине планируют уволить Андрея Пышного с должности главы Нацбанка и Олега Татарова с поста замглавы Офиса Владимира Зеленского
2024-12-07T11:59
2024-12-07T11:59
2024-12-07T11:59
новости
украина
александр дубинский
владимир зеленский
сша
денис малюська
нацбанк
верховная рада
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0e/1058895016_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_12059f36918ef20190fdca3a16db9ff9.jpg.webp
"В течение двух недель будет снят с должности… Татаров. Также стоит вопрос об увольнении офисного главбуха Пышного… Все это должно случиться до 20 декабря", - написал Дубинский.В начале сентября на Украине прошли массовые кадровые перестановки. Зеленский уволил замглавы своего Офиса Ростислава Шурму. В отставку подали также министр юстиции Украины Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, глава министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.О подаче заявления об отставке заявила вице-премьер, министр реинтеграции Ирина Верещук. Подробнее об увольнениях - в материале Анастасии Градинаровой Начали оправдываться. Политолог объяснил, как в США сглаживают углы шквала украинских отставок на сайте Украина.ру.
украина
сша
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0e/1058895016_149:0:1049:675_1920x0_80_0_0_0fa58539748a9d2e3b1240e7a1c18a8d.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, александр дубинский, владимир зеленский, сша, денис малюська, нацбанк, верховная рада
Новости, Украина, Александр Дубинский, Владимир Зеленский, США, Денис Малюська, Нацбанк, Верховная Рада
Дубинский анонсировал отставку главы Нацбанка и замглавы Офиса Зеленского
Депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем телеграм-канале сообщил, что в течение двух недель на Украине планируют уволить Андрея Пышного с должности главы Нацбанка и Олега Татарова с поста замглавы Офиса Владимира Зеленского
"В течение двух недель будет снят с должности… Татаров. Также стоит вопрос об увольнении офисного главбуха Пышного… Все это должно случиться до 20 декабря", - написал Дубинский.
В начале сентября на Украине прошли массовые кадровые перестановки.
Зеленский уволил замглавы своего Офиса Ростислава Шурму. В отставку подали также министр юстиции Украины Денис Малюська
, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, глава министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба
, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина
.
О подаче заявления об отставке заявила вице-премьер, министр реинтеграции Ирина Верещук
.