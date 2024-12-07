Дубинский анонсировал отставку главы Нацбанка и замглавы Офиса Зеленского - 07.12.2024 Украина.ру
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Дубинский анонсировал отставку главы Нацбанка и замглавы Офиса Зеленского
Дубинский анонсировал отставку главы Нацбанка и замглавы Офиса Зеленского - 07.12.2024 Украина.ру
Дубинский анонсировал отставку главы Нацбанка и замглавы Офиса Зеленского
Депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем телеграм-канале сообщил, что в течение двух недель на Украине планируют уволить Андрея Пышного с должности главы Нацбанка и Олега Татарова с поста замглавы Офиса Владимира Зеленского
2024-12-07T11:59
2024-12-07T11:59
новости
украина
александр дубинский
владимир зеленский
сша
денис малюська
нацбанк
верховная рада
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"В течение двух недель будет снят с должности… Татаров. Также стоит вопрос об увольнении офисного главбуха Пышного… Все это должно случиться до 20 декабря", - написал Дубинский.В начале сентября на Украине прошли массовые кадровые перестановки. Зеленский уволил замглавы своего Офиса Ростислава Шурму. В отставку подали также министр юстиции Украины Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, глава министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.О подаче заявления об отставке заявила вице-премьер, министр реинтеграции Ирина Верещук. Подробнее об увольнениях - в материале Анастасии Градинаровой Начали оправдываться. Политолог объяснил, как в США сглаживают углы шквала украинских отставок на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, александр дубинский, владимир зеленский, сша, денис малюська, нацбанк, верховная рада
Новости, Украина, Александр Дубинский, Владимир Зеленский, США, Денис Малюська, Нацбанк, Верховная Рада

Дубинский анонсировал отставку главы Нацбанка и замглавы Офиса Зеленского

11:59 07.12.2024
 
Фото: РБК-Украина, Александр Дубинский
Фото: РБК-Украина, Александр Дубинский
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Депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем телеграм-канале сообщил, что в течение двух недель на Украине планируют уволить Андрея Пышного с должности главы Нацбанка и Олега Татарова с поста замглавы Офиса Владимира Зеленского
"В течение двух недель будет снят с должности… Татаров. Также стоит вопрос об увольнении офисного главбуха Пышного… Все это должно случиться до 20 декабря", - написал Дубинский.
В начале сентября на Украине прошли массовые кадровые перестановки.
Зеленский уволил замглавы своего Офиса Ростислава Шурму. В отставку подали также министр юстиции Украины Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, глава министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
О подаче заявления об отставке заявила вице-премьер, министр реинтеграции Ирина Верещук.
Подробнее об увольнениях - в материале Анастасии Градинаровой Начали оправдываться. Политолог объяснил, как в США сглаживают углы шквала украинских отставок на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаАлександр ДубинскийВладимир ЗеленскийСШАДенис МалюськаНацбанкВерховная Рада
 
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11:59Дубинский анонсировал отставку главы Нацбанка и замглавы Офиса Зеленского
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