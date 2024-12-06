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МИД Ирана призвал Киев прекратить поставки оружия террористам в Сирии
МИД Ирана призвал Киев прекратить поставки оружия террористам в Сирии - 06.12.2024 Украина.ру
МИД Ирана призвал Киев прекратить поставки оружия террористам в Сирии
Украина должна незамедлительно прервать поставки американского оружия террористам в Сирии. Об этом заявил советник министра и руководитель Евразийского департамента МИД Ирана Моджтаба Дамирчилу, передает агентство IRNA
2024-12-06T13:43
2024-12-06T13:43
2024-12-06T13:43
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Ссылаясь на доклады о поддержке Киевом террористических группировок в Сирии и о незаконной продаже руководством Украины переданного ей США оружия этим группировкам, он подчеркнул, что эти действия явно нарушают международное право в сфере борьбы с терроризмом.Дамирчилу потребовал незамедлительно прервать эти действия.Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам* "совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ.После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Сирийская армия на протяжении нескольких дней отражала массированные атаки террористов в провинции Хама с трех разных направлений, заявляя о подготовке к контрнаступлению. Однако, 5 декабря командование армии САР официально заявило о передислокации своих подразделений за пределы города Хама.В среду постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя подтвердил, что главное управление разведки Украины вооружает и занимается военной подготовкой террористов в Сирии, в том числе боевиков "Хайят Тахрир аш-Шам"*.Подробнее о помощи Киева террористам - в материале Бывший боевик "Хайят Тахрир аш-Шама"* рассказал, как Киев помогает террористам на сайте Украина.ру. * Запрещенная в РФ террористическая группировка.
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новости, сирия, украина, василий небензя, алеппо, мид, вкс
Новости, Сирия, Украина, Василий Небензя, Алеппо, МИД, ВКС
МИД Ирана призвал Киев прекратить поставки оружия террористам в Сирии
Украина должна незамедлительно прервать поставки американского оружия террористам в Сирии. Об этом заявил советник министра и руководитель Евразийского департамента МИД Ирана Моджтаба Дамирчилу, передает агентство IRNA
Ссылаясь на доклады о поддержке Киевом террористических группировок в Сирии и о незаконной продаже руководством Украины переданного ей США оружия этим группировкам, он подчеркнул, что эти действия явно нарушают международное право в сфере борьбы с терроризмом.
Дамирчилу потребовал незамедлительно прервать эти действия.
Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам* "совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо
и Хама.
Спустя сутки второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.
Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ
.
После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман.
Сирийская армия на протяжении нескольких дней отражала массированные атаки террористов в провинции Хама с трех разных направлений, заявляя о подготовке к контрнаступлению. Однако, 5 декабря командование армии САР официально заявило о передислокации своих подразделений за пределы города Хама.
В среду постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
подтвердил, что главное управление разведки Украины вооружает и занимается военной подготовкой террористов в Сирии, в том числе боевиков "Хайят Тахрир аш-Шам"*.
* Запрещенная в РФ террористическая группировка.