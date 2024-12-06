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Русский мир – знак качества

Русский мир – знак качества - 06.12.2024 Украина.ру

Русский мир – знак качества

Действительно, все в мире движется по кругу. Точнее - по спирали. Когда погибал Союз, я заканчивал докторскую, где пытался доказать, что категория "качество жизни" куда как богаче, чем пресловутый "уровень жизни".

2024-12-06T13:11

2024-12-06T13:11

2024-12-06T13:11

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Все эти ВВП, миллионы тонн стали и миллиарды кубов газа и, тем более, количество доходов на душу населения, дело конечно важное. Но они вполне могут сочетаться с пустотой, пусть и бессмертной душой; с главным нашим грехом - унынием; с неблагодарными детьми и забытыми стариками…Короче, это только в абстрактной теории количество всегда переходит в качество. А конкретная жизнь - куда сложнее. Помните из Сент-Экзюпери: "В действительности все совершенно иначе, чем на самом деле"?Поэтому в те годы в социальной теории и родилась доктрина "качества жизни" как ответ на вечный вопрос: а что же человеку-то нужно для счастья? Поэтому возникли солидные научные фигуры, типа Абрахама Маслоу (Маслова), обосновавшие методологическую базу подобных вопросов.Казалось, что даже знаменитая триада главных ценностей человека - деньги, секс и власть не перекрывает все его запросы. Есть нюансы. Закаты и рассветы, мудрые книги и умные фильмы, знание вчерашнего дня и уверенность в будущем, наконец, вера -надежда- любовь, куда все это втиснуть?Так и актуализировалась названная концепция. Как сумма технологий достойного и желанного бытия.Помню, как обратился с этими мыслями в главный тогда журнал "Коммунист". А куда еще? Ведь коммунизм и мыслился как общество абсолютного качества жизни.Был в те времена знаменитый пятиугольник высшего качества, которым маркировали лучшие советские товары. У меня до сих пор отлично пашет тяжеленная мясорубка с этой выпуклой пентаграммой.А построение лучшего в мире общественного устройства, по моему мнению, концептуально должен был окормлять именно этот двадцатимиллионный по тиражу печатный орган.Завотдела науки покрутил в руках мои скромные заметки и не совсем научно сказал: "Какое, нафиг, качество жизни? Главное демократия! А демократия - это власть демократов." И заказал мне статью об основных уловках политтехнологии в избирательном процессе.Статья по этой темке, спасибо Егору Тимуровичу, вышла. Но я к Гайдару больше не обращался. Бесполезно. Хотя часто поминал Егорушку - благодаря ему, я понял различие между патриотами и демократами. Патриот любит Родину при любой власти. А демократ любит Власть при любой родине. Но это отдельная история…Так вот, в свежем указе президента за номером 1014 читаю о главных критериях деятельности высших политических должностных лиц. Всё "очко" отмеченных направлений, в виде двадцати одной конкретной позиции - бесспорные грани именно качества жизни!Провернулось-таки колесо Сансары! Но вот догадываются ли об этом сами статусные сановники?Конечно, логика жизни, неизбежные механизмы ротации и чистки, заставит и научит их работать с этими критериями от образования до воспитания, от гармонии души до прочности семьи…Ясно, что сразу это не случится. Десятки лет что госчиновники, что народные избранники работали в другом режиме. Функциональность, лояльность, сервильность…Тоже нужные для власти, ее представителей, качества. На определенном этапе. Но время изменилось.У России мало шансов обойти в ближайшее время ведущие мировые державы по уровню жизни. Тем более в принятых пока показателях. Но вот высшее качество жизни - задача посильная, достойная, а главное, абсолютно необходимая. Ибо только высокое качество жизни способно сформировать личность с высокими качествами.А тут еще во всей своей силе проявился парадокс: главные критерии качества мирной жизни, можно в полной мере осознать только на войне. Особенно войне миров. Особенно в столкновении цивилизаций.Победит ведь не тот, у кого больше танков или дронов. Победит тот у кого совершеннее личность - от Главнокомандующего до рядового воина, от академика до студента, от генерального конструктора до рабочего, от политика до избирателя…Вот о чем речь. Вот о чем указ. Я уже отмечал, что даже феноменальный "Орешник" - это не сколько про тактико-технические параметры изделия, столько про интеллектуально-психологические качества его создателей…Нам не всегда везет с друзьями, точнее, попутчиками. Но повезло с врагами, точнее, недругами. Они-таки заставят нас стать лучше. Сильно лучше. Другого пути просто нет. Сама история, как глобальный ОТК, примерно раз в полвека тестирует мировые ойкумены на качество. Лучшие - в работу. Худшие - в утиль.Вообще, когда смотришь на мир через призму качества, увлекательнейшая получается картина. Триста спартанцев вдруг становятся равнозначными тремстам тысячам персов.И даже один нормальный человек может противостоять всему взбесившемуся миру. Если, конечно, верить максиме одного хорошего писателя о том, что одна мудрая, добрая, совершенная личность способна победить всю когорту злодеев…В философской науке есть целый раздел о главных функциональных факторах формирования личности. Выбор, подлинный и сущностный выбор, более всего влияет на ее становление. И, как ни горько это констатировать, самым напряженным и концентрированным пространством выбора является опять-таки война.Здесь индивид в считанные мгновения выбирает между инстинктом самосохранения и долгом, осторожностью и честью, и, даже, между самой жизнью и смертью. Наконец, война - это суперкризисный менеджмент - мгновенный выбор оптимальных управленческих решений…Действительно, только на войне сразу проявляется качество личности и выявляется всё, от чего зависит качество жизни. Сама пассионарность - своего рода "биткоин", который майнится только из военной среды - это страсти по качеству, а не по количеству жизненных факторов…Очевидно, поэтому "фронтовики" во всех странах считались особым типом личности. И играли важнейшую роль в судьбах государств. Их, помнится, боготворил и всячески выделял Бонапарт Наполеон. А Александр Васильевич Суворов считал высшей кастой. При условии, конечно, что это были "фронтовики-победители". То есть, носители своего рода "гена победы", нарратива героизма.Поэтому не случайно особое внимание в упомянутом президентском указе отводится ветеранам СВО как фактору нового качества Русского мира.Кстати говоря, посчастливилось некогда общаться с философом, которого самые авторитетные издания планеты называли "крупнейшим мыслителем века" - Сан Санычем Зиновьевым. Он утверждал, что зрелой личностью стал не за кафедрой, а на Великой Отечественной…Да, наши враги, повторюсь, нас не предадут. Придется под их неистовым напором русофобии стать страной личностей. Хотя и от мирной жизни бесконечно много зависит. Ее условия, ее возможности, ее ресурсы, ее просторы, в том числе просторы выбора - нужны и важны. Но это само собой разумеется…Но вернемся-ка к оппонентам и недругам в военном противостоянии. Недавно их идеологи, пока еще гнездующиеся в горсовете солнечной Одессы, задали весьма креативный вопрос: "Почему в городе нет света и тепла, но есть еще памятник Пушкину?"Вопрос, конечно, интересный. Во-первых, тем, что его авторы интуитивно связывают воедино такие базовые критерии качества жизни как комфорт среды и богатство культуры. Во-вторых, в коротком вопросе вся нынешняя украинская политическая логика - сарай сгорел, гори и хата.Но если эту химерную логику просто перевернуть, возникает здравая мысль: там, где нет Пушкина, там не будет ни тепла, ни света.А если такие гении с нами, то Русский мир не может не стать синонимом нового качества.Читайте также: Лобаевский стрелок. Или патриотизм 2.0

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Дмитрий Выдрин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/12/1048790117_431:0:878:447_100x100_80_0_0_fd19cf1e2080be2e419987bfe38eb4b2.jpg

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мнения, россия, одесса, пушкин, антуан де сент-экзюпери, гайдар, русский мир, культура