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Россия не намерена уничтожать украинский народ - Лавров

Россия не намерена уничтожать украинский народ - Лавров - 06.12.2024 Украина.ру

Россия не намерена уничтожать украинский народ - Лавров

Россия не намерена уничтожать братский украинский народ. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью журналисту Такеру Карлсону

2024-12-06T10:44

2024-12-06T10:44

2024-12-06T10:55

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"Мы не говорим об истреблении чьего-либо населения. Не мы начинали эту войну. На протяжении многих лет мы предупреждали о том, что приближение НАТО к нашим границам создаст проблему", - сказал министр.Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин "годами объяснял это на международных площадках людям, которые грезили о "конце истории" и своем "доминировании".В этом же интервью он указал, что США не скрывали, что стоят за государственным переворотом на Украине."Есть запись разговора между тогдашним заместителем государственного секретаря США Викторией Нуланд и тогдашним послом США в Киеве Джеффри Пайеттом, когда они обсуждают людей, которые будут включены в новое правительство после государственного переворота. Была озвучена цифра в пять миллиардов долларов, потраченных на Украину после обретения независимости, в качестве гарантии того, что все будет так, как хотят американцы", - напомнил министр.Подробнее об интервью Лаврова - в материале Павла Котова Украинцы - братья, сильный Трамп, неадекватный Зеленский: интервью Лаврова Карлсону на сайте Украина.ру.

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новости, россия, сергей лавров, сша, украина, такер карлсон, владимир путин, нато