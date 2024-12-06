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Безуглая назвала Умерова и его окружение преступной группировкой
Безуглая назвала Умерова и его окружение преступной группировкой - 06.12.2024 Украина.ру
Безуглая назвала Умерова и его окружение преступной группировкой
Министр обороны Украины Рустем Умеров и глава комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Завитневич действуют заодно в своих интересах и являются преступной группировкой. Об этом заявила в своем телеграм-канале украинский парламентарий Марьяна Безуглая
2024-12-06T08:23
2024-12-06T08:23
2024-12-06T08:23
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"Об организованной преступной группировке. Министр обороны Умеров и председатель комитета Верховной Рады Украины по нацбезопасности Завитневич действуют заодно. Завитневич, в свою очередь, "крышует" государственную службу экспортного контроля, которую возглавляет его доверенное лицо (директор украинского Хельсинского союза по правам человека Александр) Павличенко… (заместитель министра обороны страны Дмитрий) Клименков - полностью человек министра. Клименкову, тоже мусульманину, Умеров сейчас передал все ресурсные вопросы в министерстве обороны. Забрали, в частности, у первого заместителя (Ивана) Гаврилюка, который отказался участвовать в схемах", - написала Безуглая.По ее данным, деятельность антикоррупционного председателя закупочного агентства была максимально ограничена, а наблюдательный совет, который должен обеспечивать контроль и прозрачность, до сих пор не функционирует. Как указала Безуглая, временную специальную комиссию украинского парламента, которая отвечает за надзор за оказанной военно-технической помощью, возглавляет депутат Александра Устинова. Она рекомендовала Умерова главе Офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку как кандидата на должность министра и всячески его поддерживает, в частности оправдывает перед международными партнерами.Накануне депутат украинского парламента Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене заявил, что Умеров готовится к бегству из страны с 1,5 миллиардами долларов, которые он и его окружение получили за счет коррупционных схем на закупках вооружения для ВСУ.Подробнее о позиции депутата и наказаниях за нее - в материале Критиковала руководство ВСУ. Нардеп Безуглая угодила в базу "Миротворца" на сайте Украина.ру.
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новости, украина, марьяна безуглая, рустем умеров, владимир зеленский, верховная рада, вооруженные силы украины, сизо
Новости, Украина, Марьяна Безуглая, Рустем Умеров, Владимир Зеленский, Верховная Рада, Вооруженные силы Украины, СИЗО
Безуглая назвала Умерова и его окружение преступной группировкой
Министр обороны Украины Рустем Умеров и глава комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Завитневич действуют заодно в своих интересах и являются преступной группировкой. Об этом заявила в своем телеграм-канале украинский парламентарий Марьяна Безуглая
"Об организованной преступной группировке. Министр обороны Умеров и председатель комитета Верховной Рады Украины по нацбезопасности Завитневич действуют заодно. Завитневич, в свою очередь, "крышует" государственную службу экспортного контроля, которую возглавляет его доверенное лицо (директор украинского Хельсинского союза по правам человека Александр) Павличенко… (заместитель министра обороны страны Дмитрий) Клименков - полностью человек министра. Клименкову, тоже мусульманину, Умеров сейчас передал все ресурсные вопросы в министерстве обороны. Забрали, в частности, у первого заместителя (Ивана) Гаврилюка, который отказался участвовать в схемах", - написала Безуглая.
По ее данным, деятельность антикоррупционного председателя закупочного агентства была максимально ограничена, а наблюдательный совет, который должен обеспечивать контроль и прозрачность, до сих пор не функционирует.
Как указала Безуглая, временную специальную комиссию украинского парламента, которая отвечает за надзор за оказанной военно-технической помощью, возглавляет депутат Александра Устинова
. Она рекомендовала Умерова главе Офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку
как кандидата на должность министра и всячески его поддерживает, в частности оправдывает перед международными партнерами.
"Круговая порука… Владимир Зеленский, вы не знали?", - возмутилась Безуглая.
Накануне депутат украинского парламента Александр Дубинский
, находящийся в СИЗО
по обвинению в госизмене заявил, что Умеров готовится к бегству из страны с 1,5 миллиардами долларов, которые он и его окружение получили за счет коррупционных схем на закупках вооружения для ВСУ
.