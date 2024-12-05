Зеленский ввел санкции против Грузии
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Владимир Зеленский своим указом ввел в действие санкции против руководства Грузии за разгон протестов оппозиции. Об этом он сообщил в видеообращении в своем телеграм-канале
Под ограничительные меры попал, в частности, премьер страны Ираклий Кобахидзе и другие представители руководства, в том числе лидер правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили.
"Это санкции против той части грузинского правительства, которая сейчас сдает Грузию [президенту России Владимиру] Путину. <...> Нельзя потерять никого в этом регионе: ни Грузию, ни Молдову, ни Украину. Вместе нужно защищаться против Москвы", — заявил Зеленский.
Ранее в ответ на угрозы Зеленского о введении санкций официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале указала, что его "злоба заела, что Грузия нашла в себе силы отказаться от украинского сценария".
Внутриполитическая обстановка в Грузии усугубилась после парламентских выборов в конце октября, на которых вновь одержала победу "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций.
Представители оппозиции заявили, что не признают данные ЦИК. Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.
Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года.
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