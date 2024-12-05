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Зеленский ввел санкции против Грузии

Зеленский ввел санкции против Грузии - 05.12.2024 Украина.ру

Зеленский ввел санкции против Грузии

Владимир Зеленский своим указом ввел в действие санкции против руководства Грузии за разгон протестов оппозиции. Об этом он сообщил в видеообращении в своем телеграм-канале

2024-12-05T12:28

2024-12-05T12:28

2024-12-05T12:28

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Под ограничительные меры попал, в частности, премьер страны Ираклий Кобахидзе и другие представители руководства, в том числе лидер правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили.Он также призвал ЕС, США и весь мир "действовать принципиально" в этом вопросе. Ранее в ответ на угрозы Зеленского о введении санкций официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале указала, что его "злоба заела, что Грузия нашла в себе силы отказаться от украинского сценария".Внутриполитическая обстановка в Грузии усугубилась после парламентских выборов в конце октября, на которых вновь одержала победу "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций.Представители оппозиции заявили, что не признают данные ЦИК. Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года.Подробнее - в материале "Там пахнет кровью и смертью": Кочетков раскрыл, почему оппозиция в Грузии готова уничтожить свою страну на сайте Украина.ру.

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новости, грузия, владимир зеленский, россия, молдавия, бидзине иванишвили, мария захарова, ес, цик