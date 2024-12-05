Зеленский ввел санкции против Грузии - 05.12.2024 Украина.ру
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Зеленский ввел санкции против Грузии
Зеленский ввел санкции против Грузии - 05.12.2024 Украина.ру
Зеленский ввел санкции против Грузии
Владимир Зеленский своим указом ввел в действие санкции против руководства Грузии за разгон протестов оппозиции. Об этом он сообщил в видеообращении в своем телеграм-канале
2024-12-05T12:28
2024-12-05T12:28
новости
грузия
владимир зеленский
россия
молдавия
бидзине иванишвили
мария захарова
ес
цик
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Под ограничительные меры попал, в частности, премьер страны Ираклий Кобахидзе и другие представители руководства, в том числе лидер правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили.Он также призвал ЕС, США и весь мир "действовать принципиально" в этом вопросе. Ранее в ответ на угрозы Зеленского о введении санкций официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале указала, что его "злоба заела, что Грузия нашла в себе силы отказаться от украинского сценария".Внутриполитическая обстановка в Грузии усугубилась после парламентских выборов в конце октября, на которых вновь одержала победу "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций.Представители оппозиции заявили, что не признают данные ЦИК. Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года.Подробнее - в материале "Там пахнет кровью и смертью": Кочетков раскрыл, почему оппозиция в Грузии готова уничтожить свою страну на сайте Украина.ру.
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новости, грузия, владимир зеленский, россия, молдавия, бидзине иванишвили, мария захарова, ес, цик
Новости, Грузия, Владимир Зеленский, Россия, Молдавия, Бидзине Иванишвили, Мария Захарова, ЕС, ЦИК

Зеленский ввел санкции против Грузии

12:28 05.12.2024
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Владимир Зеленский своим указом ввел в действие санкции против руководства Грузии за разгон протестов оппозиции. Об этом он сообщил в видеообращении в своем телеграм-канале
Под ограничительные меры попал, в частности, премьер страны Ираклий Кобахидзе и другие представители руководства, в том числе лидер правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили.
"Это санкции против той части грузинского правительства, которая сейчас сдает Грузию [президенту России Владимиру] Путину. <...> Нельзя потерять никого в этом регионе: ни Грузию, ни Молдову, ни Украину. Вместе нужно защищаться против Москвы", — заявил Зеленский.
Он также призвал ЕС, США и весь мир "действовать принципиально" в этом вопросе.
Ранее в ответ на угрозы Зеленского о введении санкций официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале указала, что его "злоба заела, что Грузия нашла в себе силы отказаться от украинского сценария".
Внутриполитическая обстановка в Грузии усугубилась после парламентских выборов в конце октября, на которых вновь одержала победу "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций.
Представители оппозиции заявили, что не признают данные ЦИК. Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.
Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года.
Подробнее - в материале "Там пахнет кровью и смертью": Кочетков раскрыл, почему оппозиция в Грузии готова уничтожить свою страну на сайте Украина.ру.
 
НовостиГрузияВладимир ЗеленскийРоссияМолдавияБидзине ИванишвилиМария ЗахароваЕСЦИК
 
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