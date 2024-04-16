https://ukraina.ru/20240416/1054547913.html

ПАСЕ одобрила призыв изъять замороженные активы РФ в пользу Украины

ПАСЕ одобрила призыв изъять замороженные активы РФ в пользу Украины - 16.04.2024 Украина.ру

ПАСЕ одобрила призыв изъять замороженные активы РФ в пользу Украины

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) единогласно проголосовала за резолюцию с призывом изъять замороженные после начала спецоперации активы России и направить их в пользу Украины. Об этом 16 апреля сообщили в пресс-службе ассамблеи

2024-04-16T20:08

2024-04-16T20:08

2024-04-16T20:08

новости

украина

парламентская ассамблея совета европы

совет европы

ес

алексей гончаренко

замороженные активы

сво

россия

кремль

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045744334_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b8776224aa31aa0963e7aff83d144431.jpg

Украинский нардеп Алексей Гончаренко* сообщил, что Ассамблея призвала расширить действие резолюции и на активы российских олигархов в ЕС, которые сотрудничают с Кремлем. "Основные положения резолюции: необходимость создания международного механизма компенсации под эгидой Совета Европы, призыв к странам активно сотрудничать ради быстрой передачи активов РФ в механизм по компенсации ущерба, создать международный трастовый фонд, куда будут переводиться средства всех государственных активов России в ЕС, создание беспристрастной и эффективной комиссии по международным претензиям", – говорится в телеграм-канале нардепа. Проект резолюции прошел политический комитет ПАСЕ в начале года. Тогда сообщалось, что документ предлагает Совету Европы возглавить процесс "изъятия российских государственных активов и их использования на восстановление Украины" и создать под ее эгидой международный компенсационный механизм. Такой механизм предусматривал бы создание международного трастового фонда, в который передали бы замороженные российские активы из стран-участниц Совета Европы и других государств. Ранее сообщалось, что ЕС конфискует активы РФ если Москва откажется от репараций Киеву после СВО. *Признан террористом и экстремистом в РФ

https://ukraina.ru/20240309/1053789948.html

украина

россия

кремль

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, парламентская ассамблея совета европы, совет европы, ес, алексей гончаренко, замороженные активы, сво, россия, кремль