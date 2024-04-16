ПАСЕ одобрила призыв изъять замороженные активы РФ в пользу Украины - 16.04.2024 Украина.ру
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ПАСЕ одобрила призыв изъять замороженные активы РФ в пользу Украины
ПАСЕ одобрила призыв изъять замороженные активы РФ в пользу Украины - 16.04.2024 Украина.ру
ПАСЕ одобрила призыв изъять замороженные активы РФ в пользу Украины
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) единогласно проголосовала за резолюцию с призывом изъять замороженные после начала спецоперации активы России и направить их в пользу Украины. Об этом 16 апреля сообщили в пресс-службе ассамблеи
2024-04-16T20:08
2024-04-16T20:08
новости
украина
парламентская ассамблея совета европы
совет европы
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алексей гончаренко
замороженные активы
сво
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Украинский нардеп Алексей Гончаренко* сообщил, что Ассамблея призвала расширить действие резолюции и на активы российских олигархов в ЕС, которые сотрудничают с Кремлем. "Основные положения резолюции: необходимость создания международного механизма компенсации под эгидой Совета Европы, призыв к странам активно сотрудничать ради быстрой передачи активов РФ в механизм по компенсации ущерба, создать международный трастовый фонд, куда будут переводиться средства всех государственных активов России в ЕС, создание беспристрастной и эффективной комиссии по международным претензиям", – говорится в телеграм-канале нардепа. Проект резолюции&nbsp;прошел политический комитет ПАСЕ&nbsp;в начале года. Тогда сообщалось, что документ предлагает Совету Европы возглавить процесс "изъятия российских государственных активов и их использования на восстановление Украины" и создать под ее эгидой международный компенсационный механизм. Такой механизм предусматривал бы создание международного трастового фонда, в который передали бы замороженные российские активы из стран-участниц Совета Европы и других государств. Ранее сообщалось, что ЕС конфискует активы РФ если Москва откажется от репараций Киеву после СВО. *Признан террористом и экстремистом в РФ
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новости, украина, парламентская ассамблея совета европы, совет европы, ес, алексей гончаренко, замороженные активы, сво, россия, кремль
Новости, Украина, Парламентская ассамблея Совета Европы, Совет Европы, ЕС, Алексей Гончаренко, замороженные активы, СВО, Россия, Кремль

ПАСЕ одобрила призыв изъять замороженные активы РФ в пользу Украины

20:08 16.04.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗаседание Европейского Совета
Заседание Европейского Совета - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) единогласно проголосовала за резолюцию с призывом изъять замороженные после начала спецоперации активы России и направить их в пользу Украины. Об этом 16 апреля сообщили в пресс-службе ассамблеи
"Парламентская ассамблея единогласно принимает резолюцию, призывающую перевести замороженные российские государственные активы в новый фонд для восстановления Украины", – говорится на странице ПАСЕ в соцсети Х.
Украинский нардеп Алексей Гончаренко* сообщил, что Ассамблея призвала расширить действие резолюции и на активы российских олигархов в ЕС, которые сотрудничают с Кремлем.
"Основные положения резолюции: необходимость создания международного механизма компенсации под эгидой Совета Европы, призыв к странам активно сотрудничать ради быстрой передачи активов РФ в механизм по компенсации ущерба, создать международный трастовый фонд, куда будут переводиться средства всех государственных активов России в ЕС, создание беспристрастной и эффективной комиссии по международным претензиям", – говорится в телеграм-канале нардепа.
Проект резолюции прошел политический комитет ПАСЕ в начале года. Тогда сообщалось, что документ предлагает Совету Европы возглавить процесс "изъятия российских государственных активов и их использования на восстановление Украины" и создать под ее эгидой международный компенсационный механизм.
Такой механизм предусматривал бы создание международного трастового фонда, в который передали бы замороженные российские активы из стран-участниц Совета Европы и других государств.
Ранее сообщалось, что ЕС конфискует активы РФ если Москва откажется от репараций Киеву после СВО.
*Признан террористом и экстремистом в РФ
- РИА Новости, 1920, 09.03.2024
9 марта, 13:00
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