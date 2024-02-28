https://ukraina.ru/20240228/1053570024.html

Дмитрий "Араб" Джиникашвили: Мы воюем сами с собой

Дмитрий "Араб" Джиникашвили: Мы воюем сами с собой - 28.02.2024 Украина.ру

Дмитрий "Араб" Джиникашвили: Мы воюем сами с собой

Враг, с которым столкнулась Россия в ходе СВО, самый сильный в нашей истории. Это та же выучка, та же сила духа, те же боевые традиции, считает руководитель аппарата Союза добровольцев Донбасса Дмитрий Джиникашвили (позывной "Араб")

2024-02-28T06:23

2024-02-28T06:23

2024-02-28T06:23

интервью

спецоперация

сирия

украина

всу

ссср

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Дмитрий, вы профессиональные военный. В каких конфликтах вам довелось поучаствовать?- Сирийская Арабская республика, страны Ближнего Востока, Африканский континент.- Где было сложнее до СВО?- До СВО бои за освобождение города Алеппо были для меня самыми сложными. Это своеобразная специфика городского боя в условиях арабского города, в плотной городской застройке.Могу признаться, что, имея за плечами освобождение города Алеппо, на СВО я предполагал и думал, что в городском бою я имею колоссальный опыт, могу кого-то научить. Но оказалось, что специфика СВО и уровень подготовки противника отличаются. Мой опыт сирийской кампании имел большой плюс, но СВО это совершенно другая тактика. Так перемещаться короткими перебежками в городе, как я делал это в Арабской республике, на Украине уже не получится.- Это связано с тем, что у противника и тепловизоры, и дроны?- Да, техническая оснащенность противника, эшелонированность его обороны. Это не разрозненные бандформирования как в Сирии, которые могут не взаимодействовать друг с другом, хотя могут находиться на одной линии соприкосновения. Все-таки на Украине единый военный организм, армия в классическом смысле со всеми видами управления, родами войск, включая авиацию, разведку, спутниковую группировку. Сирия и Украина два разных конфликта.Сирийская кампания, хотя и была сложной и тяжелой, но это легкая прогулка по сравнению с тем накалом боевых действий, с которым сталкиваются наши бойцы и офицеры.- В чем основная сложность сегодняшнего противостояния?- Враг, с которым столкнулась Россия, самый сильный в нашей истории. Это та же выучка, та же сила духа, те же боевые традиции. Это наследие СССР, хотя они и кричат, что декоммунизация и так далее, но Кировоградская бригада спецназа была одной из лучших в СССР. Офицеры ВСУ заканчивали профильные военные вузы еще при Советском Союзе. К тому же они учли опыт афганской войны.И с учетом западного вооружения мы имеем сейчас самого сложного противника. Когда мы победим, армия России будет самой сильной в мире. Ни одна другая армия мира не сравнится по силе духа, по смекалке, дерзости с армией Советского Союза. А армия Украины ее прямой потомок, как и мы. Мы воюем сами с собой.- Поговорим об идеологии. Как идеи маргинальной группы с 2014 года распространились на всю стану и в результате мы имеем сильного, мотивированного и идеологически заряженного противника?- Идеология украинского национализма через законопроекты, через пропаганду в СМИ, на радио постепенно приходила в массы. Тех, кто пытался сопротивляться, через грамотную политику и законотворчество арестовывали, лишали возможности голоса.Да, многие идеи нашего противника рассыпаются, но будем откровенны, мы не ожидали такого упорного сопротивления. К сожалению, и сейчас у них пропаганда на очень высоком уровне. Они делают качественный контент, проводят работу с личным составом. На некоторых участках фронта я лично общался с военнопленными, которые были уверены, что мы звери, что в плен сдаваться нельзя, их ждут пытки, и мы отрежем им пальцы. Они были удивлены, что такое не происходит. Хотя и в плен сдавались с трудом, вгрызались в землю, считая, что проще умереть, чем сдаться в плен.Пропаганда со стороны ВСУ с помощью западных кураторов на колоссально высоком уровне. Специалисты из Голливуда, профильных спецслужб проводят огромный пласт работы. На территории Херсонской области на УКВ-частотах мы ловили радиостанции с Украины. Одна из них называлась "Байрактар-ФМ". Эта радиоволна была вся пропитана ненавистью к русским и России и поддерживала идею непобедимости украинских воинов. Всё в духе Геббельса.- Некоторые россияне до сих пор не понимают почему началась СВО…- К сожалению, такое есть. В госпитале я проводил время в беседах с мобилизованными и кадровыми военными на тему зачем это все. У нас имеются определенные проблемы в работе с личным составом и информационном освещении. С течением времени ситуация становится намного лучше. Но в первые месяцы информационный вакуум, который был создан по причине законодательной регламентации работы СМИ в зонах военных конфликтов еще со времен Сирии, многие не понимали, что происходит. Многие проблемы решены, но большой фронт работы еще остается.- Расскажите, как вы получили ранение. Как долго длится реабилитация?- Я получил ранение на южном фланге города Бахмут в районе населенного пункта Андреевка. Будучи в должности замначальника штаба выдвинулся с комбригом и заместителем командира бригады по боевому применению на линию боевого соприкосновения (ЛБС) оценить обстановку, осмотреть рубежи для выдвижения личного состава, чтобы понять, как это сделать с минимальными потерями. В некоторых местах до противника было около 300 метров. Когда мы возвращались для доклада вышестоящему командованию попали под обстрел. По характеру осколков, которое получило транспортное средство многие склоняются, что это был танковый обстрел.Для меня, как для одессита, сложился определённый гештальт, потому что из всех танковых подразделений, которые были в том районе, там находилась 28-я отдельная механизированная бригада ВСУ. Это город Чабанка Одесской области. Мои землячки меня же и достали, но работу с ними мы в свое время еще проведем. Получил тяжелое осколочное ранение с массивным дефектом, отрывом кости, с разорванной артерией. Благо ребята мне быстро оказали помощь, оперативно доставили в передовой медицинский пункт. Быстро я был доставлен в Москву, где начал лечение. Только полтора месяца назад мое стационарное лечение было закончено. Вместо положенного санатория планирую вернуться назад в бригаду и восстанавливаться уже там.

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Роман Гнатюк

Роман Гнатюк

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Роман Гнатюк

интервью, спецоперация, сирия, украина, всу, ссср