https://ukraina.ru/20241201/1059344066.html

Посольство России в Узбекистане выясняет судьбу иноагента Пивоварова

Посольство России в Узбекистане выясняет судьбу иноагента Пивоварова - 01.12.2024 Украина.ру

Посольство России в Узбекистане выясняет судьбу иноагента Пивоварова

Российские дипломы в Узбекистане связались с МИД постсоветской республики для выяснения обстоятельств задержания в Нукусе граждан Российской Федерации. Об этом сообщило посольство России в Узбекистане.

2024-12-01T19:31

2024-12-01T19:31

2024-12-01T19:31

новости

узбекистан

россия

посольство

мид рф

российское гражданство

дипломаты

дипломатические отношения

бывший ссср

средняя азия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102775/10/1027751095_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_b123243676ba8f3accf83726bd10be6b.jpg

"В СМИ появляются сообщения о задержании в Нукусе российского блогера и журналиста Алексея Пивоварова*, а также его съемочной группы. Посольство связалось с МИД РУ для выяснения обстоятельств произошедшего", - сказано в сообщении российского посольства.Российские дипломаты заверили, что в случае необходимости окажут российским гражданам необходимую поддержку.Информацию о задержании в Узбекистане иноагента Пивоварова* и его товарищей распространили СМИ среднеазиатской постсоветской республики. По неофициальной информации, съёмочную группу задержали в Нукусе по заявлению местного жителя вместе с участниками проекта "Редакция" и местной журналисткой Феридой Масхетовой.Содержание жалобы заявителя не известно. Пивоваров был замечен в ГУВД города Нукуса. Власти Узбекистана не комментируют ситуацию.* признан в России иностранным агентомБолее подробная новостная картина дня представлена в обзоре Отправка европейских войск. Итоги 1 декабря на Украине

узбекистан

россия

бывший ссср

средняя азия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, узбекистан, россия, посольство, мид рф, российское гражданство, дипломаты, дипломатические отношения, бывший ссср, средняя азия, журналисты, иноагент