Посольство России в Узбекистане выясняет судьбу иноагента Пивоварова - 01.12.2024 Украина.ру
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Посольство России в Узбекистане выясняет судьбу иноагента Пивоварова
Посольство России в Узбекистане выясняет судьбу иноагента Пивоварова - 01.12.2024 Украина.ру
Посольство России в Узбекистане выясняет судьбу иноагента Пивоварова
Российские дипломы в Узбекистане связались с МИД постсоветской республики для выяснения обстоятельств задержания в Нукусе граждан Российской Федерации. Об этом сообщило посольство России в Узбекистане.
2024-12-01T19:31
2024-12-01T19:31
новости
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дипломаты
дипломатические отношения
бывший ссср
средняя азия
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"В СМИ появляются сообщения о задержании в Нукусе российского блогера и журналиста Алексея Пивоварова*, а также его съемочной группы. Посольство связалось с МИД РУ для выяснения обстоятельств произошедшего", - сказано в сообщении российского посольства.Российские дипломаты заверили, что в случае необходимости окажут российским гражданам необходимую поддержку.Информацию о задержании в Узбекистане иноагента Пивоварова* и его товарищей распространили СМИ среднеазиатской постсоветской республики. По неофициальной информации, съёмочную группу задержали в Нукусе по заявлению местного жителя вместе с участниками проекта "Редакция" и местной журналисткой Феридой Масхетовой.Содержание жалобы заявителя не известно. Пивоваров был замечен в ГУВД города Нукуса. Власти Узбекистана не комментируют ситуацию.* признан в России иностранным агентомБолее подробная новостная картина дня представлена в обзоре Отправка европейских войск. Итоги 1 декабря на Украине
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новости, узбекистан, россия, посольство, мид рф, российское гражданство, дипломаты, дипломатические отношения, бывший ссср, средняя азия, журналисты, иноагент
Новости, Узбекистан, Россия, посольство, МИД РФ, российское гражданство, дипломаты, дипломатические отношения, бывший СССР, Средняя Азия, журналисты, иноагент

Посольство России в Узбекистане выясняет судьбу иноагента Пивоварова

19:31 01.12.2024
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкГосударственный флаг Узбекистана у здания генконсульства Республики Узбекистан в Екатеринбурге.
Государственный флаг Узбекистана у здания генконсульства Республики Узбекистан в Екатеринбурге. - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Российские дипломы в Узбекистане связались с МИД постсоветской республики для выяснения обстоятельств задержания в Нукусе граждан Российской Федерации. Об этом сообщило посольство России в Узбекистане.
"В СМИ появляются сообщения о задержании в Нукусе российского блогера и журналиста Алексея Пивоварова*, а также его съемочной группы. Посольство связалось с МИД РУ для выяснения обстоятельств произошедшего", - сказано в сообщении российского посольства.
Российские дипломаты заверили, что в случае необходимости окажут российским гражданам необходимую поддержку.
Информацию о задержании в Узбекистане иноагента Пивоварова* и его товарищей распространили СМИ среднеазиатской постсоветской республики. По неофициальной информации, съёмочную группу задержали в Нукусе по заявлению местного жителя вместе с участниками проекта "Редакция" и местной журналисткой Феридой Масхетовой.
Содержание жалобы заявителя не известно. Пивоваров был замечен в ГУВД города Нукуса. Власти Узбекистана не комментируют ситуацию.
* признан в России иностранным агентом
Более подробная новостная картина дня представлена в обзоре Отправка европейских войск. Итоги 1 декабря на Украине
 
НовостиУзбекистанРоссияпосольствоМИД РФроссийское гражданстводипломатыдипломатические отношениябывший СССРСредняя Азияжурналистыиноагент
 
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