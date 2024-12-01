https://ukraina.ru/20241201/1059344066.html
Посольство России в Узбекистане выясняет судьбу иноагента Пивоварова
Посольство России в Узбекистане выясняет судьбу иноагента Пивоварова - 01.12.2024 Украина.ру
Посольство России в Узбекистане выясняет судьбу иноагента Пивоварова
Российские дипломы в Узбекистане связались с МИД постсоветской республики для выяснения обстоятельств задержания в Нукусе граждан Российской Федерации. Об этом сообщило посольство России в Узбекистане.
2024-12-01T19:31
2024-12-01T19:31
2024-12-01T19:31
новости
узбекистан
россия
посольство
мид рф
российское гражданство
дипломаты
дипломатические отношения
бывший ссср
средняя азия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102775/10/1027751095_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_b123243676ba8f3accf83726bd10be6b.jpg
"В СМИ появляются сообщения о задержании в Нукусе российского блогера и журналиста Алексея Пивоварова*, а также его съемочной группы. Посольство связалось с МИД РУ для выяснения обстоятельств произошедшего", - сказано в сообщении российского посольства.Российские дипломаты заверили, что в случае необходимости окажут российским гражданам необходимую поддержку.Информацию о задержании в Узбекистане иноагента Пивоварова* и его товарищей распространили СМИ среднеазиатской постсоветской республики. По неофициальной информации, съёмочную группу задержали в Нукусе по заявлению местного жителя вместе с участниками проекта "Редакция" и местной журналисткой Феридой Масхетовой.Содержание жалобы заявителя не известно. Пивоваров был замечен в ГУВД города Нукуса. Власти Узбекистана не комментируют ситуацию.* признан в России иностранным агентомБолее подробная новостная картина дня представлена в обзоре Отправка европейских войск. Итоги 1 декабря на Украине
узбекистан
россия
бывший ссср
средняя азия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102775/10/1027751095_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_72eaeba5747d9695a8b0cf69d0e52330.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, узбекистан, россия, посольство, мид рф, российское гражданство, дипломаты, дипломатические отношения, бывший ссср, средняя азия, журналисты, иноагент
Новости, Узбекистан, Россия, посольство, МИД РФ, российское гражданство, дипломаты, дипломатические отношения, бывший СССР, Средняя Азия, журналисты, иноагент
Посольство России в Узбекистане выясняет судьбу иноагента Пивоварова
Российские дипломы в Узбекистане связались с МИД постсоветской республики для выяснения обстоятельств задержания в Нукусе граждан Российской Федерации. Об этом сообщило посольство России в Узбекистане.
"В СМИ появляются сообщения о задержании в Нукусе российского блогера и журналиста Алексея Пивоварова*, а также его съемочной группы. Посольство связалось с МИД РУ для выяснения обстоятельств произошедшего", - сказано в сообщении российского посольства.
Российские дипломаты заверили
, что в случае необходимости окажут российским гражданам необходимую поддержку.
Информацию о задержании в Узбекистане иноагента Пивоварова* и его товарищей распространили СМИ среднеазиатской постсоветской республики. По неофициальной информации, съёмочную группу задержали в Нукусе по заявлению местного жителя вместе с участниками проекта "Редакция" и местной журналисткой Феридой Масхетовой.
Содержание жалобы заявителя не известно. Пивоваров был замечен в ГУВД города Нукуса. Власти Узбекистана не комментируют ситуацию.
* признан в России иностранным агентом
Более подробная новостная картина дня представлена в обзоре Отправка европейских войск. Итоги 1 декабря на Украине