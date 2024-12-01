Что скрывает администрация Байдена на Украине: Межевич о демонстративной коррупции и о многом другом - 01.12.2024 Украина.ру
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Что скрывает администрация Байдена на Украине: Межевич о демонстративной коррупции и о многом другом
Что скрывает администрация Байдена на Украине: Межевич о демонстративной коррупции и о многом другом - 01.12.2024 Украина.ру
Что скрывает администрация Байдена на Украине: Межевич о демонстративной коррупции и о многом другом
Руководитель Центра белорусских исследований Института Европы Российской Академии наук Николай Межевич в эфире Украина.ру прокомментировал военно-политическую... Украина.ру, 01.12.2024
2024-12-01T16:22
2024-12-01T16:22
видео
украина
россия
польша
джо байден
адольф гитлер
владимир зеленский
ес
дональд трамп
балтийское море
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Руководитель Центра белорусских исследований Института Европы Российской Академии наук Николай Межевич в эфире Украина.ру прокомментировал военно-политическую обстановку вокруг России, а также сравнил фигуры Гитлера и Зеленского. 00:23 - Об отношениях России и Казахстана; 04:22 - О желании Польши создать в Балтике военно-морскую полицию; 05:58 - О возможностях наступления польских войск на Россию; 08:29 - Что администрация Байдена передаст Украине? 10:55 - Почему США держатся за Украину? 13:00 - О вероятности прямых переговоров между Трампом и Ким Чен Ыном; 14:08 - О переговорах по Украине; 16:03 - Сравнение фигур Гитлера и Зеленского. ТГ-канал Профессор Межевич: https://t.me/MEZHEVICH_N_M Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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видео, украина, россия, польша, джо байден, адольф гитлер, владимир зеленский, ес, дональд трамп, балтийское море, балтика, калининградская область, казахстан, молдавия, белоруссия, сво, прибалтика, бывший ссср, кндр, видео
Видео, Украина, Россия, Польша, Джо Байден, Адольф Гитлер, Владимир Зеленский, ЕС, Дональд Трамп, Балтийское море, Балтика, Калининградская область, Казахстан, Молдавия, Белоруссия, СВО, Прибалтика, бывший СССР, КНДР

Что скрывает администрация Байдена на Украине: Межевич о демонстративной коррупции и о многом другом

16:22 01.12.2024
 
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Руководитель Центра белорусских исследований Института Европы Российской Академии наук Николай Межевич в эфире Украина.ру прокомментировал военно-политическую обстановку вокруг России, а также сравнил фигуры Гитлера и Зеленского.
00:23 - Об отношениях России и Казахстана;
04:22 - О желании Польши создать в Балтике военно-морскую полицию;
05:58 - О возможностях наступления польских войск на Россию;
08:29 - Что администрация Байдена передаст Украине?
10:55 - Почему США держатся за Украину?
13:00 - О вероятности прямых переговоров между Трампом и Ким Чен Ыном;
14:08 - О переговорах по Украине;
16:03 - Сравнение фигур Гитлера и Зеленского.
ТГ-канал Профессор Межевич: https://t.me/MEZHEVICH_N_M
Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official
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Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
Наш сайт: https://ukraina.ru
 
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