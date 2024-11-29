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Песков ответил на планы Запада ввести миротворцев на Украину

Песков ответил на планы Запада ввести миротворцев на Украину - 29.11.2024 Украина.ру

Песков ответил на планы Запада ввести миротворцев на Украину

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 29 ноября ответил на вопрос журналистов, допускает ли Россия размещение каких-либо миротворческих сил на Украине

2024-11-29T14:05

2024-11-29T14:05

2024-11-29T14:05

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"У нас есть абсолютно четкие параметры, необходимые для урегулирования (украинского конфликта - ред.)", - сказал официальный представитель Кремля.Песков также указал, что для выхода на траекторию урегулирования по Украине нужно решать первопричины конфликта, этот вопрос глубже, чем направление миссии миротворцев.Ранее в пятницу пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый "миротворческий контингент" численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины.В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.Подробнее о фундаментальном мирном плане не только для Украины, но и для всей Евразии, который озвучил российский лидер, - в материале Сергея Зуева Киселев: "Мирный план — продукт скоропортящийся" на сайте Украина.ру.

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новости, дмитрий песков, украина, россия, запад, владимир путин, служба внешней разведки