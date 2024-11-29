Песков ответил на планы Запада ввести миротворцев на Украину - 29.11.2024 Украина.ру
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Песков ответил на планы Запада ввести миротворцев на Украину
Песков ответил на планы Запада ввести миротворцев на Украину - 29.11.2024 Украина.ру
Песков ответил на планы Запада ввести миротворцев на Украину
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 29 ноября ответил на вопрос журналистов, допускает ли Россия размещение каких-либо миротворческих сил на Украине
2024-11-29T14:05
2024-11-29T14:05
новости
дмитрий песков
украина
россия
запад
владимир путин
служба внешней разведки
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"У нас есть абсолютно четкие параметры, необходимые для урегулирования (украинского конфликта - ред.)", - сказал официальный представитель Кремля.Песков также указал, что для выхода на траекторию урегулирования по Украине нужно решать первопричины конфликта, этот вопрос глубже, чем направление миссии миротворцев.Ранее в пятницу пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый "миротворческий контингент" численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины.В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.Подробнее о фундаментальном мирном плане не только для Украины, но и для всей Евразии, который озвучил российский лидер, - в материале Сергея Зуева Киселев: "Мирный план — продукт скоропортящийся" на сайте Украина.ру.
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новости, дмитрий песков, украина, россия, запад, владимир путин, служба внешней разведки
Новости, Дмитрий Песков, Украина, Россия, Запад, Владимир Путин, Служба внешней разведки

Песков ответил на планы Запада ввести миротворцев на Украину

14:05 29.11.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 29 ноября ответил на вопрос журналистов, допускает ли Россия размещение каких-либо миротворческих сил на Украине
"У нас есть абсолютно четкие параметры, необходимые для урегулирования (украинского конфликта - ред.)", - сказал официальный представитель Кремля.
Песков также указал, что для выхода на траекторию урегулирования по Украине нужно решать первопричины конфликта, этот вопрос глубже, чем направление миссии миротворцев.
"А еще это, собственно, те тезисы, которые изложил президент, выступая в июне месяце перед руководящим составом министерства иностранных дел", - объяснил он.
Ранее в пятницу пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый "миротворческий контингент" численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины.
В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
Подробнее о фундаментальном мирном плане не только для Украины, но и для всей Евразии, который озвучил российский лидер, - в материале Сергея Зуева Киселев: "Мирный план — продукт скоропортящийся" на сайте Украина.ру.
 
НовостиДмитрий ПесковУкраинаРоссияЗападВладимир ПутинСлужба внешней разведки
 
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