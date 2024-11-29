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Ракетное производство: ВС РФ уничтожили мощности завода "Хартрон" в Харькове - СМИ

Ракетное производство: ВС РФ уничтожили мощности завода "Хартрон" в Харькове - СМИ - 29.11.2024 Украина.ру

Ракетное производство: ВС РФ уничтожили мощности завода "Хартрон" в Харькове - СМИ

Российские военные нанесли удар по Харьковскому заводу "Хартрон", который производит системы управления для ракетной техники. Об этом сообщает телеграм-канал ColoneiCassad

2024-11-29T10:29

2024-11-29T10:29

2024-11-29T10:33

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Уточняется, что на этом предприятии изготавливали автономные навигационные системы, контроллеры для артиллерии и дронов, блоки автоматики и другое электронное оборудование. Также завод модернизировал советскую технику и ракетные системы Гром-2 и С-125.Днем ранее российские военные нанесли удар по Мартыновскому аэродрому в Николаевской области, где ранее были замечены американские истребители F-16. Кроме того, сообщалось о прилете "в одном из самых больших районов Харькова", а еще в Луцке, Ровно, Хмельницком, Ивано-Франковске и городу Канев Черкасской области.В последнем удар пришелся на пункт временной дислокации ВСУ. Лебедев уточнил, что по его информации, у дислоцированных там украинских военных есть потери."Хорошее попадание, "скорые" в количестве восьми штук уже поехали к месту прилета", - сказал Лебедев.Также появилась информация о том, что Российская Армия нанесла удар по объекту украинских нацистов в Житомирской области. По предварительным данным, он пришелся на полигон, который использовался для тренировок радикалов "Правого сектора"*.Другие темы: Forbes: ВСУ превращают дорогостоящее западное оружие в боеголовки для дешевых дронов.* Запрещенная в РФ террористическая организация.

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новости, россия, харьков, николаевская область, вооруженные силы украины, вс рф, завод, ракеты