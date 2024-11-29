Ракетное производство: ВС РФ уничтожили мощности завода "Хартрон" в Харькове - СМИ
10:29 29.11.2024 (обновлено: 10:33 29.11.2024)
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа реактивной артиллерии ВС РФ на Артемовском направлении
Российские военные нанесли удар по Харьковскому заводу "Хартрон", который производит системы управления для ракетной техники. Об этом сообщает телеграм-канал ColoneiCassad
Уточняется, что на этом предприятии изготавливали автономные навигационные системы, контроллеры для артиллерии и дронов, блоки автоматики и другое электронное оборудование. Также завод модернизировал советскую технику и ракетные системы Гром-2 и С-125.
Днем ранее российские военные нанесли удар по Мартыновскому аэродрому в Николаевской области, где ранее были замечены американские истребители F-16. Кроме того, сообщалось о прилете "в одном из самых больших районов Харькова", а еще в Луцке, Ровно, Хмельницком, Ивано-Франковске и городу Канев Черкасской области.
"Хорошее попадание, "скорые" в количестве восьми штук уже поехали к месту прилета", - сказал Лебедев.
Вчера, 10:19"Хорошее попадание, поехали скорые": на какие регионы Украины пришлись удары ВС РФУкраинские чиновники и СМИ сообщили об ударах в различных регионах страны. В частности, мэр Харькова Игорь Терехов информировал о прилете в "одном из самых больших районов города", а также взрывы были зафиксированы в Луцке, Ровно, Хмельницком, Ивано-Франковске и городу Канев Черкасской области
Также появилась информация о том, что Российская Армия нанесла удар по объекту украинских нацистов в Житомирской области. По предварительным данным, он пришелся на полигон, который использовался для тренировок радикалов "Правого сектора"*.
Вчера, 10:41ВС РФ атаковали "Правый сектор"* в Житомирской области - подпольеРоссийская Армия нанесла удар по объекту украинских нацистов в Житомирской области. По предварительным данным, он пришелся на полигон, который использовался для тренировок радикалов "Правого сектора"*. Об этом журналистам агентства РИА Новости сообщил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев
* Запрещенная в РФ террористическая организация.