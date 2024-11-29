Ракетное производство: ВС РФ уничтожили мощности завода "Хартрон" в Харькове - СМИ - 29.11.2024 Украина.ру
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Ракетное производство: ВС РФ уничтожили мощности завода "Хартрон" в Харькове - СМИ
Ракетное производство: ВС РФ уничтожили мощности завода "Хартрон" в Харькове - СМИ - 29.11.2024 Украина.ру
Ракетное производство: ВС РФ уничтожили мощности завода "Хартрон" в Харькове - СМИ
Российские военные нанесли удар по Харьковскому заводу "Хартрон", который производит системы управления для ракетной техники. Об этом сообщает телеграм-канал ColoneiCassad
2024-11-29T10:29
2024-11-29T10:33
новости
россия
харьков
николаевская область
вооруженные силы украины
вс рф
завод
ракеты
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Уточняется, что на этом предприятии изготавливали автономные навигационные системы, контроллеры для артиллерии и дронов, блоки автоматики и другое электронное оборудование. Также завод модернизировал советскую технику и ракетные системы Гром-2 и С-125.Днем ранее российские военные нанесли удар по Мартыновскому аэродрому в Николаевской области, где ранее были замечены американские истребители F-16. Кроме того, сообщалось о прилете "в одном из самых больших районов Харькова", а еще в Луцке, Ровно, Хмельницком, Ивано-Франковске и городу Канев Черкасской области.В последнем удар пришелся на пункт временной дислокации ВСУ. Лебедев уточнил, что по его информации, у дислоцированных там украинских военных есть потери."Хорошее попадание, "скорые" в количестве восьми штук уже поехали к месту прилета", - сказал Лебедев.Также появилась информация о том, что Российская Армия нанесла удар по объекту украинских нацистов в Житомирской области. По предварительным данным, он пришелся на полигон, который использовался для тренировок радикалов "Правого сектора"*.Другие темы: Forbes: ВСУ превращают дорогостоящее западное оружие в боеголовки для дешевых дронов.* Запрещенная в РФ террористическая организация.
https://ukraina.ru/20241128/1059267576.html
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новости, россия, харьков, николаевская область, вооруженные силы украины, вс рф, завод, ракеты
Новости, Россия, Харьков, Николаевская область, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, завод, ракеты

Ракетное производство: ВС РФ уничтожили мощности завода "Хартрон" в Харькове - СМИ

10:29 29.11.2024 (обновлено: 10:33 29.11.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа реактивной артиллерии ВС РФ на Артемовском направлении
Боевая работа реактивной артиллерии ВС РФ на Артемовском направлении - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Российские военные нанесли удар по Харьковскому заводу "Хартрон", который производит системы управления для ракетной техники. Об этом сообщает телеграм-канал ColoneiCassad
Уточняется, что на этом предприятии изготавливали автономные навигационные системы, контроллеры для артиллерии и дронов, блоки автоматики и другое электронное оборудование. Также завод модернизировал советскую технику и ракетные системы Гром-2 и С-125.
Днем ранее российские военные нанесли удар по Мартыновскому аэродрому в Николаевской области, где ранее были замечены американские истребители F-16. Кроме того, сообщалось о прилете "в одном из самых больших районов Харькова", а еще в Луцке, Ровно, Хмельницком, Ивано-Франковске и городу Канев Черкасской области.
В последнем удар пришелся на пункт временной дислокации ВСУ. Лебедев уточнил, что по его информации, у дислоцированных там украинских военных есть потери.
"Хорошее попадание, "скорые" в количестве восьми штук уже поехали к месту прилета", - сказал Лебедев.
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Вчера, 10:19
"Хорошее попадание, поехали скорые": на какие регионы Украины пришлись удары ВС РФУкраинские чиновники и СМИ сообщили об ударах в различных регионах страны. В частности, мэр Харькова Игорь Терехов информировал о прилете в "одном из самых больших районов города", а также взрывы были зафиксированы в Луцке, Ровно, Хмельницком, Ивано-Франковске и городу Канев Черкасской области
Также появилась информация о том, что Российская Армия нанесла удар по объекту украинских нацистов в Житомирской области. По предварительным данным, он пришелся на полигон, который использовался для тренировок радикалов "Правого сектора"*.
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Вчера, 10:41
ВС РФ атаковали "Правый сектор"* в Житомирской области - подпольеРоссийская Армия нанесла удар по объекту украинских нацистов в Житомирской области. По предварительным данным, он пришелся на полигон, который использовался для тренировок радикалов "Правого сектора"*. Об этом журналистам агентства РИА Новости сообщил координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев
Другие темы: Forbes: ВСУ превращают дорогостоящее западное оружие в боеголовки для дешевых дронов.
* Запрещенная в РФ террористическая организация.
 
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