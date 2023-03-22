https://ukraina.ru/20230322/1044636778.html

Мэр Мариуполя Олег Моргун: Российское руководство ставит задачу - восстановить город за 2, а не за 3 года

Мэр Мариуполя Олег Моргун: Российское руководство ставит задачу - восстановить город за 2, а не за 3 года - 22.03.2023 Украина.ру

Мэр Мариуполя Олег Моргун: Российское руководство ставит задачу - восстановить город за 2, а не за 3 года

"Утром 19 марта, в воскресенье, когда я проснулся, мне начали задавать вопросы в канун моего дня рождения: Владимир Владимирович приезжал тебя поздравлять? Так пошутили" - рассказал мэр Мариуполя Олег Моргун Украина.ру о том, как он узнал о визите президента Мариуполь в субботу ,18 марта

2023-03-22T17:39

2023-03-22T17:39

2023-03-22T17:39

мариуполь

интервью

днр

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Нынешний глава города приступил к выполнению своих обязанностей совсем недавно - в конце января 2023 года, сменив на этой должности Константина Иващенко, первого руководителя российского Мариуполя.Олегу Моргуну - 56 лет. Образование получил в Донецкой области. Среднего роста. Лысина. Седые волосы. Выбрит. Аккуратен. Ходит в военизированной одежде цвета хаки. Подвижный. Улыбчивый. Коммуникабельный. Не хам. Открыт. Быстро раздает поручения своим подчиненным. Кабинет в иконах. Икона святого Николая лежит (именно лежит) у него на столе рядом с папками с документами. Контакт с ним устанавливается очень легко: узнаешь его телефон, звонишь, договариваешься непосредственно с ним об интервью. Никакого мучительного согласования с пресс-секретарем вопросов, которые ему будут задаваться.Начинаем разговор, естественно, с визита Путина. - Олег Валерьевич, в ночь с субботы на воскресенье в город Мариуполь впервые прибыл президент России Владимир Путин. Для вас лично это был неожиданный визит? Я так понимаю, что вы с ним не встречались, потому что сам визит прошел в обстановке строжайшей секретности. Вот вы узнаете, что Путин здесь, какая ваша первая реакция? Когда вы об этом узнали?- Это была суббота, выходной день, мы находились на работе, приехал Марат Шакирзянович Хуснуллин, проводил штабные мероприятия с нами по восстановлению города Мариуполя, он ответственный за все четыре региона Российской Федерации, которые были присоединены указом президента РФ.Проводили мы эти мероприятия с 12 часов дня до 19 вечера. Была дана оценка того, что происходит в Мариуполе по восстановлению города, какими темпами оно идет, что не устраивает. Марат Шакирзянович очень грамотный, толковый руководитель, нам только учиться, как правильно организовать работу, все очень доступно, понятно.Поэтому мы были целый день с ним, никто и не подозревал, что приедет главнокомандующий к нам сюда в наш многострадальный город Мариуполь.Тем не менее, утром, когда я проснулся в воскресенье, мне начали задавать вопросы в канун моего дня рождения – 19 марта в воскресенье – Владимир Владимирович приезжал тебя поздравлять? Ну так пошутили.Невзирая на свою занятость, страна-то огромная, большая, со своими проблемами, живет под западными санкциями, но, тем не менее, он успевает везде. Конечно же, хотелось, чтобы президент Российской Федерации приехал к нам, в город. Ресурсы вкладываются сюда огромнейшие: тут работает большее 16 субъектов Российской Федерации, очень много подрядных организаций, больше 20 тысяч строителей.Поэтому ударными темпами и оперативно закрываются все те проблемы, которые возникли в ходе проведения СВО.Украинские силы, отходя, уничтожали все, поэтому, к сожалению, город очень сильно пострадал. Пострадал жилой фонд, частные дома, социальные объекты, инфраструктура, но, тем не менее, ударными темпами, как я уже говорил, мы работаем.- Хуснуллин сопровождал президента России в его поездке по городу. А потом он вам рассказывал, что похвалил президент, чем остался недоволен, или какие-то рекомендации дал?- Разговора у нас не было, потому что он уехал потом, после инспектирования. Мы с 12 дня до 19 проводили рабочие мероприятия в штабе, на территории, пешком прошлись в парковую зону, на набережную.- Вы можете нам рассказать, какие объекты посетил президент Российской Федерации?- Это микрорайон Невский, новый, который построен с нуля. Однокомнатных квартир - чтобы было понятно – там меньше сорока квадратов нет. Хорошее, комфортабельное жилье.Мы по поручению Дениса Владимировича Пушилина уже начинаем размещать на первых этажах объекты торговли – аптека, банк, почта, возможно будут детские игровые комнаты.То есть, максимально все то, что необходимо для людей, было в шаговой доступности, всё для удобства людей, которые пострадали в результате проведения СВО, потеряли свое жилье, и вновь обрели новое – чтобы им было комфортно.Президент проехал по центру города…- Центр города, это в районе драмтеатра?- Да, драмтеатра. Я маршрута точного не знаю, я отсутствовал, но, тем не менее, судя по видеоролику мы понимаем, где он был.Понятно, что Марат Шакирзянович докладывал президенту о том, что делается. За прошлый год было построен 23 дома прямо с нуля, и десять уже в этом. То есть, 33 дома уже сданы строителями военно-строительной компанией, и люди получают ордера.Это порядка 1700 ордеров. Те, кто потерял свое имущество, согласно 175 постановлению КО, получают по 100 тысяч рублей компенсации.И нас в беде политическая партия "Единая Россия" не оставляет - помогает приобретать необходимое имущество – мебель, утварь, короче, все необходимое для людей.Филармонию помог отремонтировать Санкт-Петербург. Был сделан капитальный ремонт этого здания – оно было внешне повреждено.Сейчас Питер заканчивает делать спортивный комплекс, где сможем проводить соревнования. Буквально в конце месяца проведем спортивный праздник по поводу открытия комплекса. Все очень современно делается, туда тоже были попадания. Эти два объекта рядом, возможно он их видел.Труппа филармонии уехала сейчас в турне по Российской Федерации, пока идут ремонтные работы. Вскоре они закончатся, и музыканты вернутся к себе домой и будут проводить здесь все свои творческие концерты и другие мероприятия, которые так необходимы для города.- Вы, насколько мне известно, до января 2023 года были главой Новоазовского района ДНР, который с 2014 года входит в состав ДНР, а теперь вас перебросили на Мариуполь. Как получили предложение занять эту должность, были ли сомнения? Там же, в Новоазовске, все понятно, а здесь неизвестный большой город, серьезные проблемы. Как вы приняли решение?- В начале 2015 года, когда еще в 2014 принял решение остаться на территории ДНР и не уезжать на Украину, я был назначен главой администрации Новоазовского района, проработал в этой должности полтора года. Потом было предложение первого главы ДНР Александра Владимировича Захарченко возглавить Ясиноватую, там проработал 2,5 года.Потом, когда все более-менее было налажено, вернулся к себе, в Новоазовск, проработал четыре года. Набрался немного опыта - все-таки почти восемь лет на руководящих должностях в республике.Мариуполь я знаю – все-таки до 2014 года я работал здесь начальником милиции в Ильичевском районе.- Вы мариуполец?- Я из Винницы родом, но оказалось так, что тут работал начальником милиции. Многих людей знал. Понятно, это недостаточно для того, чтобы управлять таким крупным городом и в непростых условиях, в которых он сейчас оказался. Но, тем не менее, опыт у меня есть.Есть хороший и сплоченный коллектив. Лично меня Денис Владимирович Пушилин отправил на усиление руководства городом.- Многие считают, что Мариуполь станет "вторым Грозным". Столица Чечни после Второй Чеченской войны был сильно разрушена, а сейчас, двадцать лет спустя, это цветущий город, с новой современной архитектурой. Каким будет Мариуполь лет через десять? Можете себе его представить? Какие-то новые объекты, некоторые считают, что он должен оставаться промышленным городом, другие говорят, что Мариуполь должен стать городом-курортном, туристическим. А мэр Мариуполя каким видит его будущее?- Я вижу его и курортным, и промышленным. Потому что такие гиганты, как комбинат Ильича, "Азовмаш", морской порт должны оставаться – это рабочие места для людей.Данные объекты инфраструктурной промышленности сохранились, невзирая на то, что были сильные обстрелы.- А какие промышленные производства сейчас работают?- Порт у нас готов полностью. Может через себя пропускать все необходимые грузы.- Восстановлен порт? Там минимум разрушений?- Нормально. И краны рабочие, и директор на своем месте, и коллектив сплотил вокруг себя. Надо сейчас побольше объемов работы, и все пойдет.Комбинат Ильича тоже потихонечку восстанавливается, процесс разминирования прошел, былую трудовую и промышленную славу должны ему вернуть. Это был город в городе, большой комбинат.- А печи когда начнут работать?- Я не готов давать комментарий, что они должны прямо завтра заработать, но все делается для того, чтобы комбинат Ильича заработал. "Азовмаш", там будет быстрее всего восстановлено производство.- Что там будут делать?- Возможно комплектующие для КАМАЗа. Приезжают инвесторы, смотрят. Тут если сейчас запустить завод, надо же электрическую составляющую в норму привести. Мариуполь же питался с Запорожской АЭС, а у нас сейчас не хватает энергии. И запустить такие гиганты – мы "посадим" весь город.- В Энергодаре же есть АЭС... Она постоянно под обстрелом ВСУ.- Я и говорю: мы получали электричество оттуда. Рано или поздно все наладится, линия фронта отодвинется подальше, чтобы было безопаснее на АЭС работать.Есть машиностроительное предприятие "Магма", это частная структура. Больше 100 человек они взяли на работу, есть перспектива развития.- А что за предприятие?- Детали. Даже договора уже заключены, и с Челябинской областью, и с многими предприятиями РФ. Оно тоже очень сильно пострадало, но тем не менее, собственники не уехали из города.Собственники самоорганизовались и зарегистрировались, и за свои средства полностью восстанавливают предприятие и производят продукцию. Продукция их ценится в России.Перспективы "Азовстали"… там разные разговоры ходят, возможно, там будет Технопарк.Кстати, из-за "Азовстали" у Мариуполя постоянная проблема была: нам не давали статуса курортного города, потому что это было невозможно с точки зрения экологии.- "Азовстали" не будет, а если и будет, то ее, может быть, возродят где-то далеко от Мариуполя, потому что там химическое производство было, море было загрязнено.- До 2014 года были протестные движения экологов, потому что город страдал от загрязнения окружающей среды.- Сколько сейчас в Мариуполе находится жителей? Сколько было, и сколько сейчас есть?- До начала СВО, как мне докладывают мои подчиненные – было 470 тысяч. Сейчас 230-240 тысяч.- То есть, половина города. А где остальная половина, уехали на территорию России, на территорию Украины, в Европу? Что-то известно об этом?- Везде частями, статистику в процентном отношении не приведу, но уехали и в Европу, и на Украину, и большая часть, наверное, в Россию. Уехали, потому что дома разрушены, рабочих мест пока нет. Только в этом году планируем более полутора тысяч многоквартирных домов восстановить.- А полностью жилой фонд Мариуполя когда будет восстановлен?- Есть мастер-план на три года. Марат Шакирзянович поставил задачу за два года восстановить жилой фонд, чтобы максимальное количество людей могло вернуться в свои дома.- За два года, это с 2023?- До 2025 мы расписали наш план, он касается именно жилфонда и социальных объектов.- А объекты культурного назначения? А что со зданием знаменитого теперь драмтеатра?- Драмтеатр полностью демонтирован. Его необходимо было демонтировать согласно экспертной оценке строителей.Александр Викторов Беглов, губернатор Санкт-Петербурга, приезжал сюда. Питер - город-побратим Мариуполя.Очень ответственный руководитель, и вся команда его ответственная. Они работают на объектах социального назначения: тут и МКД, и Драмтеатр.Буквально в этом месяце уже начнутся работы по восстановлению театра - погодные условия уже позволяют. Было принято решение: провести демонтаж того, что нужно было демонтировать. Уже вывезли весь строительный мусор с площадки.- А как театр будет выглядеть? Как прежний театр, или это будет совершенно новый театр?- Александром Викторовичем Бегловым принято решение о том, что он должен быть внешне как прежний, но внутри с современной начинкой.- Насколько я знаю, президент России поставил задачу, чтобы исторический центр Мариуполя был восстановлен.- Да.- Речь о дореволюционной и сталинской архитектуре. Что для этого делается? Кто будет заниматься восстановлением? Специальные бригады? Архитектурные планы по восстановлению уже есть?- У нас расписана дорожная карта, есть перечень этих объектов на восстановление, их около ста. Это именно центр города. Сейчас решается вопрос, какая подрядная организация зайдет, какой субъект Российской Федерации это будет делать.Я знаю, что Московская область. Они восстанавливают более 500 объектов. Они тоже хорошо работают, как и питерцы, как и Тула. Многие позиции по восстановлению закрывают у нас.По старому городу пока принимают решения, потому что там своя специфика, тут с кондачка нельзя, тут надо подойти с умом, экспертные оценки окончательно пройти все, и понимать цену вопроса.Хотя ту часть, которую положено разобрать – уже разбирают, строительный мусор вывозят. Центр города не останется разрушенным, в любом случае его сделают.- Что сейчас в городе с электричеством, с водой, с канализацией, с теплом? Уже решена эта проблема или еще нет?- Строителями города Мариуполя и подрядными организациями субъектов Российской Федерации прилагается максимум усилий, чтобы в зимний период люди могли жить в своих квартирах. Из подвалов вытянули всех, в подвалах никто в Мариуполе уже не живет – это уже хорошо.- А застеклено все?- Практически. Не везде, потому что 3 тысячи домов многоквартирного жилого фонда были повреждены, и почти 40 тысяч частных домов.Поэтому все прилагается для того, чтобы сделать все по максимуму: энергетики работают, водопроводчики, тепловики. Теперь уже позволяют погодные условия, поэтому полностью идет замена сетей.- Работают ли магазины, аптеки, кафе, рестораны? Приезжий человек может сходить в ресторан, поселиться в гостинице? Жизнь возрождается в этом плане?- Жизнь возрождается. Хотелось бы, чтобы это было более оперативно. То, что мы делаем максимум для простых людей – это порядка 10 тысяч койко-мест для временного проживания.Это маневренное жилье, где люди могут в тот период, когда будут идти ремонтные работы в его жилье, переждать это время в более-менее комфортных условиях – в помещениях с ремонтом, водой, туалетом, со светом, с теплом.У нас более двух тысяч мариупольцев уже проживают в таких помещениях.Как только будет тепло в этих помещениях, люди вернуться к себе, в квартиры. Таким образом мы снимем эту проблему. Это то, что касается местных жителей.Магазины, аптеки, кафе тоже постепенно начинают открываться, рынки работают. Я уверен, со временем всего этого в Мариуполе будет в достатке.Касаемо приезжих. Гостиницы… понятно, что все разбито, где-то они работают, где-то не работают, где-то восстанавливаются, но тоже ударными темпами. Субъекты РФ помогают восстанавливать эти объекты, конечно, не в том объеме, что был до начала СВО, но это делается.- А что со школами? ВУЗы работают или не работают?- До начала СВО в Мариуполе было 84 детских сада и 62 школы. Из них были невостребованы тогда уже около 15 заведений. Они уже были закрыты при Украине.Тем не менее, на сегодняшний день у нас работают уже 19 школ, 16 в городе и три в присоединенных к Мариуполю населенных пункта – это Старый Крым, Сартана, Толоковка.Это тоже был Мариуполь, но по указу главы ДНР они были временно переданы в подчинение Новоазовскому району. Теперь эти поселки снова стали Мариуполем.Работают 10 детских садов. Дети возвращаются, динамика положительная, только за последнюю неделю прибавилось 130 детей. В целом сейчас порядка 15 тысяч детей ходят в школы и детсады.

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https://ukraina.ru/20230321/1044552316.html

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Александр Чаленко

Александр Чаленко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

мариуполь, интервью, днр