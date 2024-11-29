Лавров назвал главу ЮНЕСКО прямой участницей информационной войны против РФ - 29.11.2024 Украина.ру
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Лавров назвал главу ЮНЕСКО прямой участницей информационной войны против РФ
Лавров назвал главу ЮНЕСКО прямой участницей информационной войны против РФ - 29.11.2024 Украина.ру
Лавров назвал главу ЮНЕСКО прямой участницей информационной войны против РФ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал гендиректора ЮНЕСКО Одрэ Азуле прямой соучастницей информационной войны Запада против России. Это заявление он сделал 29 ноября на посольском круглом столе по теме урегулирования ситуации вокруг Украины
2024-11-29T12:37
2024-11-29T12:37
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юнеско
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В ноябре ЮНЕСКО опубликовал доклад Азуле по безопасности журналистов и проблеме безнаказанности за преступления против них за 2022–2023 годы. Из этого документа следует, что в течение двух лет не погиб ни один российский работник СМИ.После публикации этого доклада председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил, что организация отправит письмо Азуле с требованием включить в документ факты гибели и ранения российских журналистов.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что секретариат ЮНЕСКО демонстративно игнорирует официально передаваемую Россией информацию о преступлениях Киева против российских журналистов."Только за последний год от рук боевиков киевского режима, практикующих неприкрытую террористическую деятельность, погибли ещё четыре российских журналиста: Борис Максудов, Семён Ерёмин, Валерий Кожин и Никита Цицаги. Чудом выжили после целенаправленных атак беспилотников ВСУ Евгений Поддубный, а также корреспондент НТВ Алексей Ивлиев", - констатировала Захарова.Ранее постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов отмечал, что с 2014 года от рук боевиков киевского режима погибли также Ольга Мороз, Олесь Бузина, Павел Шеремет, Игорь Корнелюк, Антон Волошин, Анатолий Клян, Сергей Постнов, Олег Клоков, Алексей Ильяшевич, Ростислав Журавлёв, Владлен Татарский, Гонзало Лира и Дарья Дугина.И это - не полный список погибших от рук террористов киевского режима журналистов, операторов и фотографов из российских и иностранных СМИ, которые не нравятся Киеву и Западу. Например, в этом перечне нет нашего коллеги, фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Андрея Стенина. В августе 2014 года его автомобиль был расстрелян и сожжен на шоссе украинскими боевиками.Некоторым журналистам повезло вернуться с редакционного задания даже несмотря на прицельные атаки ВСУ. Одна из самых ярких таких историй произошла с военкором Евгением Поддубным, машина которого была атакована в Курской области в начале августа.Другие темы: В Минобороны РФ рассказали, как проучили киевский режим за ATACMS.
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новости, россия, запад, киев, сергей лавров, мария захарова, владимир соловьев, юнеско, журналисты, военкор
Новости, Россия, Запад, Киев, Сергей Лавров, Мария Захарова, Владимир Соловьев, ЮНЕСКО, журналисты, военкор

Лавров назвал главу ЮНЕСКО прямой участницей информационной войны против РФ

12:37 29.11.2024
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкИнтервью главы МИД РФ С. Лаврова РИА Новости
Интервью главы МИД РФ С. Лаврова РИА Новости - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал гендиректора ЮНЕСКО Одрэ Азуле прямой соучастницей информационной войны Запада против России. Это заявление он сделал 29 ноября на посольском круглом столе по теме урегулирования ситуации вокруг Украины

"Госпожа Азуле, генеральный директор ЮНЕСКО, является прямой соучастницей информационной войны против Российской Федерации, а по большому счету против правды", - сказал Лавров.

В ноябре ЮНЕСКО опубликовал доклад Азуле по безопасности журналистов и проблеме безнаказанности за преступления против них за 2022–2023 годы. Из этого документа следует, что в течение двух лет не погиб ни один российский работник СМИ.
После публикации этого доклада председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил, что организация отправит письмо Азуле с требованием включить в документ факты гибели и ранения российских журналистов.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что секретариат ЮНЕСКО демонстративно игнорирует официально передаваемую Россией информацию о преступлениях Киева против российских журналистов.
"Только за последний год от рук боевиков киевского режима, практикующих неприкрытую террористическую деятельность, погибли ещё четыре российских журналиста: Борис Максудов, Семён Ерёмин, Валерий Кожин и Никита Цицаги. Чудом выжили после целенаправленных атак беспилотников ВСУ Евгений Поддубный, а также корреспондент НТВ Алексей Ивлиев", - констатировала Захарова.
Коллаж: журналисты - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
13 ноября, 16:39
"Демонстративно игнорируют": в Москве напомнили Западу о расправах над теми, кого обещали защищатьСекретариат ЮНЕСКО демонстративно игнорирует официально передаваемую Россией информацию о преступлениях Киева против российских журналистов. Такое заявление на брифинге 13 ноября сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Ранее постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов отмечал, что с 2014 года от рук боевиков киевского режима погибли также Ольга Мороз, Олесь Бузина, Павел Шеремет, Игорь Корнелюк, Антон Волошин, Анатолий Клян, Сергей Постнов, Олег Клоков, Алексей Ильяшевич, Ростислав Журавлёв, Владлен Татарский, Гонзало Лира и Дарья Дугина.
И это - не полный список погибших от рук террористов киевского режима журналистов, операторов и фотографов из российских и иностранных СМИ, которые не нравятся Киеву и Западу. Например, в этом перечне нет нашего коллеги, фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Андрея Стенина. В августе 2014 года его автомобиль был расстрелян и сожжен на шоссе украинскими боевиками.
Некоторым журналистам повезло вернуться с редакционного задания даже несмотря на прицельные атаки ВСУ. Одна из самых ярких таких историй произошла с военкором Евгением Поддубным, машина которого была атакована в Курской области в начале августа.
Другие темы: В Минобороны РФ рассказали, как проучили киевский режим за ATACMS.
 
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