Шмыгаль рассказал о многомиллионной помощи Украине от Южной Кореи - 29.11.2024 Украина.ру
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Шмыгаль рассказал о многомиллионной помощи Украине от Южной Кореи
Шмыгаль рассказал о многомиллионной помощи Украине от Южной Кореи - 29.11.2024 Украина.ру
Шмыгаль рассказал о многомиллионной помощи Украине от Южной Кореи
Киев получил 100 миллионов долларов от Южной Кореи. Об этом сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в своем телеграм-канале
2024-11-29T12:03
2024-11-29T12:03
новости
киев
денис шмыгаль
украина
южная корея
владимир зеленский
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"Это первая бюджетная помощь от наших корейских партнеров, которая будет направлена на поддержку социальной сферы", - написал Шмыгаль.Он напомнил, что в текущем году Киев и Сеул подписали соглашение, которое позволит Украине привлечь до 2,1 миллиарда долларов.В ноябре 2023 года Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.Киев давно закрывает дыры в госбюджете с помощью западного финансирования.Украинский парламентарий Александра Устинова ранее признавалась, что если США прекратят помогать Киеву, власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7.Подробнее о бедственном положении Киева - в материале В марте дефицит госбюджета Украины превысил 100 млрд грн – Forbes на сайте Украина.ру.
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новости, киев, денис шмыгаль, украина, южная корея, владимир зеленский
Новости, Киев, Денис Шмыгаль, Украина, Южная Корея, Владимир Зеленский

Шмыгаль рассказал о многомиллионной помощи Украине от Южной Кореи

12:03 29.11.2024
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Киев получил 100 миллионов долларов от Южной Кореи. Об этом сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в своем телеграм-канале
"Это первая бюджетная помощь от наших корейских партнеров, которая будет направлена на поддержку социальной сферы", - написал Шмыгаль.
Он напомнил, что в текущем году Киев и Сеул подписали соглашение, которое позволит Украине привлечь до 2,1 миллиарда долларов.
В ноябре 2023 года Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.
Киев давно закрывает дыры в госбюджете с помощью западного финансирования.
Украинский парламентарий Александра Устинова ранее признавалась, что если США прекратят помогать Киеву, власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7.
Подробнее о бедственном положении Киева - в материале В марте дефицит госбюджета Украины превысил 100 млрд грн – Forbes на сайте Украина.ру.
 
НовостиКиевДенис ШмыгальУкраинаЮжная КореяВладимир Зеленский
 
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