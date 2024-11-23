Путин: испытания новейшей ракетной системы "Орешник" прошли успешно - 23.11.2024 Украина.ру
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Путин: испытания новейшей ракетной системы "Орешник" прошли успешно
Путин: испытания новейшей ракетной системы "Орешник" прошли успешно - 23.11.2024 Украина.ру
Путин: испытания новейшей ракетной системы "Орешник" прошли успешно
Испытания ракетного комплекса "Орешник" прошли успешно, достигнутые результаты и скорость разработки новой системы вызывают и гордость, и восхищение. Об этом президент России Владимир Путин заявил во время встречи с руководством Минобороны, представителями ОПК и разработчиками ракетных систем
2024-11-23T10:19
2024-11-23T10:50
новости
россия
владимир путин
нато
минобороны
днепропетровск
ракеты
разработки
испытания
угроза
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"Вы знаете, вчера я проинформировал личный состав Вооружённых Сил, граждан России, наших союзников во всём мире, а также тех, кто пытается шантажировать нас силой, о новейшей российской ракетной системе средней дальности. Это наш, ваш комплекс, который вы назвали "Орешник". Баллистическая ракета в безъядерном гиперзвуковом оснащении", – заявил Путин.Президент России сообщил, что согласно анализу данных объективного контроля, испытания нового ракетного комплекса прошли успешно.Путин подчеркнул, что достигнутые результаты и скорость разработки новой системы действительно вызывают и гордость, и восхищение, убедительно демонстрирует, что отечественная школа ракетостроения обладает огромным потенциалом, и способна решить самые сложные задачи по обеспечению безопасности и суверенитета России.В ночь на 21 ноября российские войска испытали новейшее оружие - баллистическую ракету средней дальности "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в обращении к россиянам вечером 21 ноября."Испытания "Орешника" проводится в ответ на агрессивные действия НАТО в отношении России. Объекты поражений в ходе дальнейших наших испытаний будут выбираться в зависимости от угрозы РФ", – сказал Путин.Ракетный удар был нанесен по промышленному предприятию в Днепропетровске (Днепр), на котором производили, в том числе, и ракетную технику.Также по этой теме: Версия 3.0: "Кедр". В ГУР прокомментировали удар по "Южмашу".Об испытаниях и боевом применении новой ракетной системы "Орешник" – в интервью Юрий Баранчик: Если ВСУ нападут на Белоруссию и Калининград, "Орешники" полетят в три европейские столицы на сайте Украина.ру.
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новости, россия, владимир путин, нато, минобороны, днепропетровск, ракеты, разработки, испытания, угроза, сво, "орешник", оружие
Новости, Россия, Владимир Путин, НАТО, Минобороны, Днепропетровск, ракеты, разработки, испытания, угроза, СВО, "Орешник", оружие

Путин: испытания новейшей ракетной системы "Орешник" прошли успешно

10:19 23.11.2024 (обновлено: 10:50 23.11.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин выступил с заявлением о ситуации в зоне СВО
Президент Владимир Путин выступил с заявлением о ситуации в зоне СВО
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
Испытания ракетного комплекса "Орешник" прошли успешно, достигнутые результаты и скорость разработки новой системы вызывают и гордость, и восхищение. Об этом президент России Владимир Путин заявил во время встречи с руководством Минобороны, представителями ОПК и разработчиками ракетных систем
"Вы знаете, вчера я проинформировал личный состав Вооружённых Сил, граждан России, наших союзников во всём мире, а также тех, кто пытается шантажировать нас силой, о новейшей российской ракетной системе средней дальности. Это наш, ваш комплекс, который вы назвали "Орешник". Баллистическая ракета в безъядерном гиперзвуковом оснащении", – заявил Путин.
Президент России сообщил, что согласно анализу данных объективного контроля, испытания нового ракетного комплекса прошли успешно.

"Как мы с вами знаем по анализу данных объективного контроля, испытания прошли успешно. Я вас с этим поздравляю", – сказал российский лидер во время встречи с руководством Минобороны, представителями ОПК и разработчиками ракетных систем.

Путин подчеркнул, что достигнутые результаты и скорость разработки новой системы действительно вызывают и гордость, и восхищение, убедительно демонстрирует, что отечественная школа ракетостроения обладает огромным потенциалом, и способна решить самые сложные задачи по обеспечению безопасности и суверенитета России.
В ночь на 21 ноября российские войска испытали новейшее оружие - баллистическую ракету средней дальности "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в обращении к россиянам вечером 21 ноября.
"Испытания "Орешника" проводится в ответ на агрессивные действия НАТО в отношении России. Объекты поражений в ходе дальнейших наших испытаний будут выбираться в зависимости от угрозы РФ", – сказал Путин.
Ракетный удар был нанесен по промышленному предприятию в Днепропетровске (Днепр), на котором производили, в том числе, и ракетную технику.
Также по этой теме: Версия 3.0: "Кедр". В ГУР прокомментировали удар по "Южмашу".
Об испытаниях и боевом применении новой ракетной системы "Орешник" – в интервью Юрий Баранчик: Если ВСУ нападут на Белоруссию и Калининград, "Орешники" полетят в три европейские столицы на сайте Украина.ру.
Президент Владимир Путин выступил с заявлением о ситуации в зоне СВО
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