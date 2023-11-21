На переправке украинских уклонистов в Молдавию ежемесячно зарабатывали более $100 тыс - 21.11.2023 Украина.ру
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На переправке украинских уклонистов в Молдавию ежемесячно зарабатывали более $100 тыс
На переправке украинских уклонистов в Молдавию ежемесячно зарабатывали более $100 тыс - 21.11.2023 Украина.ру
На переправке украинских уклонистов в Молдавию ежемесячно зарабатывали более $100 тыс
В Черновицкой области разоблачена группа, наладившая очередной "масштабный канал переправки уклонистов в Молдавию". Об этом 20 ноября сообщила Нацполиция Украины
2023-11-21T20:51
2023-11-21T20:51
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новости украины
уклонисты
черновцы
черновицкая область
молдавия
восточная европа
восточное партнерство
бывший ссср
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"Разоблачить злоумышленников украинским полицейским помогли молдавские коллеги", - сказано в сообщении украинской Нацполиции.Организовал схему спасениясоотечественников на коммерческой основе 44-летний житель Буковины. Вместе со своими украинскими коллегами он организовал доставку уклонистов в приграничную местность, указывал направление движения через границу. На молдавской стороне "перебежчиков" (именно такой термин использован полицией) уже ждали молдавские неравнодушные граждане, "которые тропами выводили "ухилянтів" из молдавской приграничной зоны"."Стоимость услуги составляла от 3000 до 5000 долларов. По оперативной информации, дельцы в месяц переправляли за границу не менее 20 военнообязанных мужчин, а ежемесячная прибыль от незаконной деятельности достигала более 100 000 долларов США", - сказано в официальном сообщении.Там также сказано, что участники группы соблюдали методы конспирации, а консультировал их бывший пограничник. К уголовному делу привлечены СБУ и прокуратура.Тем временем тарифы на спасение уклонистов от мобилизации ВСУ подорожали до $8 тыс – столько платят за изготовление пакета документов о непригодности к военной службе и переправку в Молдавию. Наибольший тариф - за полное сопровождение украинских уклонистов в Евросоюз запрашивали на Западной Украине – до $10 тыс.Владимир Зеленский обращался в ЕС с просьбой выдать сограждан призывного возраста для мобилизации ВСУ и отправки в зону АТО. Численность потенциального резерва ВСУ в ЕС оценивается в 650 тысяч украинцев. Западноевропейские государства ЕС отказались выдавать украинских беженцев, тогда как Польша и Прибалтика пошли на сотрудничество с Киевом и начали выдавать уклонистов.
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новости, новости украины, уклонисты, черновцы, черновицкая область, молдавия, восточная европа, восточное партнерство, бывший ссср, ес, украина-ес, пересечение границы, государственная граница, пограничники, пограничная служба украины, украина, украинские беженцы, сво, всу
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На переправке украинских уклонистов в Молдавию ежемесячно зарабатывали более $100 тыс

20:51 21.11.2023
 
© Фото : скриншот видео YouTube-канала "Перший козацький"уклонист-провокатор в Киево-Печерской лавре
уклонист-провокатор в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© Фото : скриншот видео YouTube-канала "Перший козацький"
Читать в
В Черновицкой области разоблачена группа, наладившая очередной "масштабный канал переправки уклонистов в Молдавию". Об этом 20 ноября сообщила Нацполиция Украины
"Разоблачить злоумышленников украинским полицейским помогли молдавские коллеги", - сказано в сообщении украинской Нацполиции.
Организовал схему спасениясоотечественников на коммерческой основе 44-летний житель Буковины. Вместе со своими украинскими коллегами он организовал доставку уклонистов в приграничную местность, указывал направление движения через границу. На молдавской стороне "перебежчиков" (именно такой термин использован полицией) уже ждали молдавские неравнодушные граждане, "которые тропами выводили "ухилянтів" из молдавской приграничной зоны".
"Стоимость услуги составляла от 3000 до 5000 долларов. По оперативной информации, дельцы в месяц переправляли за границу не менее 20 военнообязанных мужчин, а ежемесячная прибыль от незаконной деятельности достигала более 100 000 долларов США", - сказано в официальном сообщении.
Там также сказано, что участники группы соблюдали методы конспирации, а консультировал их бывший пограничник. К уголовному делу привлечены СБУ и прокуратура.
Тем временем тарифы на спасение уклонистов от мобилизации ВСУ подорожали до $8 тыс – столько платят за изготовление пакета документов о непригодности к военной службе и переправку в Молдавию. Наибольший тариф - за полное сопровождение украинских уклонистов в Евросоюз запрашивали на Западной Украине – до $10 тыс.
Владимир Зеленский обращался в ЕС с просьбой выдать сограждан призывного возраста для мобилизации ВСУ и отправки в зону АТО. Численность потенциального резерва ВСУ в ЕС оценивается в 650 тысяч украинцев. Западноевропейские государства ЕС отказались выдавать украинских беженцев, тогда как Польша и Прибалтика пошли на сотрудничество с Киевом и начали выдавать уклонистов.
20:18
Уклонисты из Одессы платили по $8 тыс за документы "белобилетника"Запорожские полицейские разоблачили трёх дельцов из Одессы, систематически наживавшихся на стремлении сограждан сбежать за границу и уклониться от рекрутирования в ВСУ. Об этом сообщает Нацполиция Украины
 
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21:21Украинцы протестуют на пункте пропуска с Польшей
21:18Черкасский страховщик зарабатывал на уклонистах по $4 тыс
20:56Более тысячи батальонов ВСУ релоцировались в ЕС
20:51На переправке украинских уклонистов в Молдавию ежемесячно зарабатывали более $100 тыс
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