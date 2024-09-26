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"С союзниками так не поступают": Сийярто раскритиковал Киев за остановку транзита нефти
"С союзниками так не поступают": Сийярто раскритиковал Киев за остановку транзита нефти - 26.09.2024 Украина.ру
"С союзниками так не поступают": Сийярто раскритиковал Киев за остановку транзита нефти
Глава венгерского министерства иностранных дел Петер Сийярто на полях Генассамблеи ООН раскритиковал Украину за остановку транзита нефти "Лукойла" из России в Венгрию
2024-09-26T10:15
2024-09-26T10:15
2024-09-26T10:20
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"Если Украина хочет вступить в Европейский союз, мы не ждем, что она будет вести себя так со странами-членами ЕС. Одним шагом они поставили под угрозу безопасность поставок нефти для двух стран-членов ЕС. Проблема в том, что если это случилось однажды, то может случиться и снова", – сказал Сийярто.При этом министр отметил, что если бы Украина заранее сообщила о проблеме и предложила найти решение, "ситуация была бы совершенно иной".Ранее венгерская компания MOL сообщила о вступлении в силу нового соглашения по транзиту нефти из России в Европу через Украину, в соответствии с которым MOL получает нефть в собственность - начиная с белорусско-украинской границы. Эта мера была принята после того, как Украина в июле сделала невозможным транзит нефти от компании "Лукойл" через свою территорию. Сийярто позже назвал подтвержденным тот факт, что остановка транзита координировалась из Брюсселя.Подробнее о претензиях Венгрии к Украине - в материале Правительство Венгрии: Украина нарушила положения Договора об ассоциации с ЕС, может быть суд на сайте Украина.ру.
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Новости, Украина, Россия, Венгрия, Петер Сийярто, ЕС, ООН
"С союзниками так не поступают": Сийярто раскритиковал Киев за остановку транзита нефти
10:15 26.09.2024 (обновлено: 10:20 26.09.2024)
Глава венгерского министерства иностранных дел Петер Сийярто на полях Генассамблеи ООН раскритиковал Украину за остановку транзита нефти "Лукойла" из России в Венгрию
"Если Украина хочет вступить в Европейский союз, мы не ждем, что она будет вести себя так со странами-членами ЕС. Одним шагом они поставили под угрозу безопасность поставок нефти для двух стран-членов ЕС. Проблема в том, что если это случилось однажды, то может случиться и снова", – сказал Сийярто.
При этом министр отметил, что если бы Украина заранее сообщила о проблеме и предложила найти решение, "ситуация была бы совершенно иной".
"Так не поступают с союзниками", – добавил Сийярто.
Ранее венгерская компания MOL сообщила о вступлении в силу нового соглашения по транзиту нефти из России в Европу
через Украину, в соответствии с которым MOL получает нефть в собственность - начиная с белорусско-украинской границы.
Эта мера была принята после того, как Украина в июле сделала невозможным транзит нефти от компании "Лукойл" через свою территорию.
Сийярто позже назвал подтвержденным тот факт, что остановка транзита координировалась из Брюсселя
.