https://ukraina.ru/20231114/1051013000.html

Зеленский шантажирует республиканцев? Почему "Буратино" Дубинского арестовали

Зеленский шантажирует республиканцев? Почему "Буратино" Дубинского арестовали - 14.11.2023 Украина.ру

Зеленский шантажирует республиканцев? Почему "Буратино" Дубинского арестовали

Депутат Рады Александр Дубинский встретит Новый год в СИЗО. Киевские власти могут использовать депутата для "легкого шантажа" республиканцев - разблокируйте помощь Украине, а мы не расскажем, как вы собирали компромат на Байдена

2023-11-14T14:00

2023-11-14T14:00

2023-11-14T14:00

эксклюзив

александр дубинский

верховная рада

сизо

владимир зеленский

андрей ермак

андрей деркач

хантер байден

игорь коломойский

суд

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Депутату Верховной Рады Александру Дубинскому суд в Киеве в ночь на 14 ноября определил меру пересечения в виде содержания под стражей на 60 суток.Сразу после оглашения решения суда, Дубинский прокомментировал ситуацию украинским СМИ. Он подсчитал, что мера лишения свободы действует до 12 января 2024 года, что значит - Новый год он встретит в СИЗО."Это называется "Новый год в СИЗО за то, что критиковал власть". Интересно, а мандарины будут?", - поинтересовался Дубинский.Против депутата Верховной Рады него заведено уголовное дело по двум статьям, среди которых государственная измена. Совет безопасности Украины подозревает Дубинского в распространении фейков о высшем военно-политическом руководстве страны. Также по материалам следствия, он имел позывной “Буратино” и входил в состав некой организации, сформированной главным управлением Генштаба ВС России.Сам депутат считает, что дело против него сфабрикованное и является местью государственного руководства за то, что он "осмелился говорить правду про коррупцию и непрофессионализм шайки Ермака-Зеленского".Издание Politico в статье, посвященной судебному процессу против Дубинского подчеркивает, что речь идет о депутате, который в 2019 году помогал адвокату бывшего президента США Дональда Трампа Руди Джулиани в поисках компромата на Джо и Хантера Байденов, связанного с бизнесом Байдена-младшего на Украине. По информации издания, Дубинский встретился с Джулиани во время его визита в Киев в декабре 2019 года, когда бывший мэр Нью-Йорка и несостоявшийся кандидат в президенты США снимал документальный фильм, направленный на дискредитацию расследования импичмента Трампа.Какая из предложенных версий более вероятная в интервью Украина.ру рассказывают эксперты.Расскажет, как травили БайденаИсточник Украина.ру, осведомленный с ситуацией, согласен с теми экспертами, которые утверждают, что в свое время команда Зеленского, заигрывая с находящимся при власти Трампом, решила использовать Дубинского в качестве "сливного бачка" информации о злоупотреблениях Байдена и его сына, а также о махинациях вокруг компании "Бурисма".Сейчас Байден при власти, и Зеленскому выгодно выставить Дубинского, а заодно экс-прокурора Константина Кулика и экс-депутата Андрея Деркача, в виде агентов ГРУ, отметил источник."Тем более интересно, что обвинение основывается на более чем странных доказательствах - свидетельстве охранника Андрея Деркача, который якобы где-то слышал о том, что Дубинский имеет агентурный псевдоним "Буратино". Других доказательств нет. Покровитель Дубинского, Игорь Коломойский, сейчас и сам находится в тюрьме. Надеяться не на кого", - рассказал он.Источник обратил внимание на то, что арест Дубинского состоялся в день визита главы Офиса Зеленского Андрея Ермака в США, где предполагается его встреча с Дональдом Трампом."По сути Ермак может пойти на легкий шантаж (не понимая, насколько смешно выглядят подобные шантажи): в стиле "ну что, Дональд Федорович, будем договариваться о разблокировании помощи для Украины, или же Дубинский расскажет, как вы занимались травлей Байдена?". Интересно, что в этих условиях арестом Дубинского украинская власть может только усугубить ситуацию: можно предположить с большой долей вероятности, что республиканцы вообще откажутся от переговоров с Ермаком", - допустил источник.Дружба Зеленского на него не распространяетсяПолитический эксперт и политтехнолог Михаил Павлив считает, что ни о какой госизмене Дубинского речь не идет. По его словам, Александр Дубинский не только народный депутат, но и весьма популярный журналист и блогер, который, несмотря на депутатский мандат, оставался все время очень медийным человеком."Он один из немногих, кто в период наибольшей консолидации медиапространства в поддержку как Зеленского лично, так и политики его Офиса, прошедшей в 2022 и в начале 2023 года, оказался в том небольшом кругу людей, которые были активными и продолжали высказывать какое-то независимое мнение", - отметил Павлив.При этом он делал это не просто как бескомпромиссный борец за свободу, добавил эксперт. Павлив напомнил, что Дубинский связан с украинским крупным бизнесменом Игорем Коломойским, с которым у Зеленского и его офиса своеобразные отношения."Они и дружат, и воюют параллельно. Эта дружба не распространяется на Дубинского и понятно, что его хотят лишить свободы именно по этой причине. Он для Зеленского и Ермака является очень неудобным человеком", - рассказал Павлив.Эксперт коснулся роли Дубинского в сборе компромата на Хантера Байдена. По его словам, это может быть одной из причин заключения депутата под стражу, но не главной среди них."У Дубинского большая аудитория, он влиятельный в медийном смысле человек. В условиях, когда весь карточный домик Зеленского начинает сыпаться под ударами извне, под неудачами внутри страны, неудачами на фронте, идет истерическая попытка закрыть рот тем, кому можно", - полагает Павлив.Эксперт подчеркнул, что в украинской политике есть личности, которые президенту критиковать нельзя, так как британцы и американцы этого не допустят. Среди таких людей Юлия Тимошенко, Петр Порошенко, Сергей Левочкин, отметил он. Дубинский в их число не входит, поэтому киевские власти попытаются показательно закрыть ему рот, подытожил Михаил Павлив.

https://ukraina.ru/20231114/1050996940.html

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эксклюзив, александр дубинский, верховная рада, сизо, владимир зеленский, андрей ермак, андрей деркач, хантер байден, игорь коломойский, суд