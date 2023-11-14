https://ukraina.ru/20231114/1051013000.html
Зеленский шантажирует республиканцев? Почему "Буратино" Дубинского арестовали
Зеленский шантажирует республиканцев? Почему "Буратино" Дубинского арестовали - 14.11.2023 Украина.ру
Зеленский шантажирует республиканцев? Почему "Буратино" Дубинского арестовали
Депутат Рады Александр Дубинский встретит Новый год в СИЗО. Киевские власти могут использовать депутата для "легкого шантажа" республиканцев - разблокируйте помощь Украине, а мы не расскажем, как вы собирали компромат на Байдена
2023-11-14T14:00
2023-11-14T14:00
2023-11-14T14:00
эксклюзив
александр дубинский
верховная рада
сизо
владимир зеленский
андрей ермак
андрей деркач
хантер байден
игорь коломойский
суд
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Депутату Верховной Рады Александру Дубинскому суд в Киеве в ночь на 14 ноября определил меру пересечения в виде содержания под стражей на 60 суток.Сразу после оглашения решения суда, Дубинский прокомментировал ситуацию украинским СМИ. Он подсчитал, что мера лишения свободы действует до 12 января 2024 года, что значит - Новый год он встретит в СИЗО."Это называется "Новый год в СИЗО за то, что критиковал власть". Интересно, а мандарины будут?", - поинтересовался Дубинский.Против депутата Верховной Рады него заведено уголовное дело по двум статьям, среди которых государственная измена. Совет безопасности Украины подозревает Дубинского в распространении фейков о высшем военно-политическом руководстве страны. Также по материалам следствия, он имел позывной “Буратино” и входил в состав некой организации, сформированной главным управлением Генштаба ВС России.Сам депутат считает, что дело против него сфабрикованное и является местью государственного руководства за то, что он "осмелился говорить правду про коррупцию и непрофессионализм шайки Ермака-Зеленского".Издание Politico в статье, посвященной судебному процессу против Дубинского подчеркивает, что речь идет о депутате, который в 2019 году помогал адвокату бывшего президента США Дональда Трампа Руди Джулиани в поисках компромата на Джо и Хантера Байденов, связанного с бизнесом Байдена-младшего на Украине. По информации издания, Дубинский встретился с Джулиани во время его визита в Киев в декабре 2019 года, когда бывший мэр Нью-Йорка и несостоявшийся кандидат в президенты США снимал документальный фильм, направленный на дискредитацию расследования импичмента Трампа.Какая из предложенных версий более вероятная в интервью Украина.ру рассказывают эксперты.Расскажет, как травили БайденаИсточник Украина.ру, осведомленный с ситуацией, согласен с теми экспертами, которые утверждают, что в свое время команда Зеленского, заигрывая с находящимся при власти Трампом, решила использовать Дубинского в качестве "сливного бачка" информации о злоупотреблениях Байдена и его сына, а также о махинациях вокруг компании "Бурисма".Сейчас Байден при власти, и Зеленскому выгодно выставить Дубинского, а заодно экс-прокурора Константина Кулика и экс-депутата Андрея Деркача, в виде агентов ГРУ, отметил источник."Тем более интересно, что обвинение основывается на более чем странных доказательствах - свидетельстве охранника Андрея Деркача, который якобы где-то слышал о том, что Дубинский имеет агентурный псевдоним "Буратино". Других доказательств нет. Покровитель Дубинского, Игорь Коломойский, сейчас и сам находится в тюрьме. Надеяться не на кого", - рассказал он.Источник обратил внимание на то, что арест Дубинского состоялся в день визита главы Офиса Зеленского Андрея Ермака в США, где предполагается его встреча с Дональдом Трампом."По сути Ермак может пойти на легкий шантаж (не понимая, насколько смешно выглядят подобные шантажи): в стиле "ну что, Дональд Федорович, будем договариваться о разблокировании помощи для Украины, или же Дубинский расскажет, как вы занимались травлей Байдена?". Интересно, что в этих условиях арестом Дубинского украинская власть может только усугубить ситуацию: можно предположить с большой долей вероятности, что республиканцы вообще откажутся от переговоров с Ермаком", - допустил источник.Дружба Зеленского на него не распространяетсяПолитический эксперт и политтехнолог Михаил Павлив считает, что ни о какой госизмене Дубинского речь не идет. По его словам, Александр Дубинский не только народный депутат, но и весьма популярный журналист и блогер, который, несмотря на депутатский мандат, оставался все время очень медийным человеком."Он один из немногих, кто в период наибольшей консолидации медиапространства в поддержку как Зеленского лично, так и политики его Офиса, прошедшей в 2022 и в начале 2023 года, оказался в том небольшом кругу людей, которые были активными и продолжали высказывать какое-то независимое мнение", - отметил Павлив.При этом он делал это не просто как бескомпромиссный борец за свободу, добавил эксперт. Павлив напомнил, что Дубинский связан с украинским крупным бизнесменом Игорем Коломойским, с которым у Зеленского и его офиса своеобразные отношения."Они и дружат, и воюют параллельно. Эта дружба не распространяется на Дубинского и понятно, что его хотят лишить свободы именно по этой причине. Он для Зеленского и Ермака является очень неудобным человеком", - рассказал Павлив.Эксперт коснулся роли Дубинского в сборе компромата на Хантера Байдена. По его словам, это может быть одной из причин заключения депутата под стражу, но не главной среди них."У Дубинского большая аудитория, он влиятельный в медийном смысле человек. В условиях, когда весь карточный домик Зеленского начинает сыпаться под ударами извне, под неудачами внутри страны, неудачами на фронте, идет истерическая попытка закрыть рот тем, кому можно", - полагает Павлив.Эксперт подчеркнул, что в украинской политике есть личности, которые президенту критиковать нельзя, так как британцы и американцы этого не допустят. Среди таких людей Юлия Тимошенко, Петр Порошенко, Сергей Левочкин, отметил он. Дубинский в их число не входит, поэтому киевские власти попытаются показательно закрыть ему рот, подытожил Михаил Павлив.
https://ukraina.ru/20231114/1050996940.html
https://ukraina.ru/20231101/1050671017.html
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эксклюзив, александр дубинский, верховная рада, сизо, владимир зеленский, андрей ермак, андрей деркач, хантер байден, игорь коломойский, суд
Зеленский шантажирует республиканцев? Почему "Буратино" Дубинского арестовали
Депутат Рады Александр Дубинский встретит Новый год в СИЗО. Киевские власти могут использовать депутата для "легкого шантажа" республиканцев - разблокируйте помощь Украине, а мы не расскажем, как вы собирали компромат на Байдена
Депутату Верховной Рады Александру Дубинскому суд в Киеве в ночь на 14 ноября определил меру пересечения в виде содержания под стражей на 60 суток.
Сразу после оглашения решения суда, Дубинский прокомментировал ситуацию украинским СМИ. Он подсчитал, что мера лишения свободы действует до 12 января 2024 года, что значит - Новый год он встретит в СИЗО.
"Это называется "Новый год в СИЗО за то, что критиковал власть". Интересно, а мандарины будут?", - поинтересовался Дубинский.
Против депутата Верховной Рады него заведено уголовное дело по двум статьям, среди которых государственная измена. Совет безопасности Украины подозревает Дубинского в распространении фейков о высшем военно-политическом руководстве страны. Также по материалам следствия, он имел позывной “Буратино” и входил в состав некой организации, сформированной главным управлением Генштаба ВС России.
Сам депутат считает, что дело против него сфабрикованное и является местью государственного руководства за то, что он "осмелился говорить правду про коррупцию и непрофессионализм шайки Ермака-Зеленского".
Издание Politico в статье, посвященной судебному процессу против Дубинского подчеркивает, что речь идет о депутате, который в 2019 году помогал адвокату бывшего президента США Дональда Трампа Руди Джулиани в поисках компромата на Джо и Хантера Байденов, связанного с бизнесом Байдена-младшего на Украине. По информации издания, Дубинский встретился с Джулиани во время его визита в Киев в декабре 2019 года, когда бывший мэр Нью-Йорка и несостоявшийся кандидат в президенты США снимал документальный фильм, направленный на дискредитацию расследования импичмента Трампа.
Какая из предложенных версий более вероятная в интервью Украина.ру рассказывают эксперты.
Расскажет, как травили Байдена
Источник Украина.ру, осведомленный с ситуацией, согласен с теми экспертами, которые утверждают, что в свое время команда Зеленского, заигрывая с находящимся при власти Трампом, решила использовать Дубинского в качестве "сливного бачка" информации о злоупотреблениях Байдена и его сына, а также о махинациях вокруг компании "Бурисма".
Сейчас Байден при власти, и Зеленскому выгодно выставить Дубинского, а заодно экс-прокурора Константина Кулика и экс-депутата Андрея Деркача, в виде агентов ГРУ, отметил источник.
"Тем более интересно, что обвинение основывается на более чем странных доказательствах - свидетельстве охранника Андрея Деркача, который якобы где-то слышал о том, что Дубинский имеет агентурный псевдоним "Буратино". Других доказательств нет. Покровитель Дубинского, Игорь Коломойский, сейчас и сам находится в тюрьме. Надеяться не на кого", - рассказал он.
Источник обратил внимание на то, что арест Дубинского состоялся в день визита главы Офиса Зеленского Андрея Ермака в США, где предполагается его встреча с Дональдом Трампом.
"По сути Ермак может пойти на легкий шантаж (не понимая, насколько смешно выглядят подобные шантажи): в стиле "ну что, Дональд Федорович, будем договариваться о разблокировании помощи для Украины, или же Дубинский расскажет, как вы занимались травлей Байдена?". Интересно, что в этих условиях арестом Дубинского украинская власть может только усугубить ситуацию: можно предположить с большой долей вероятности, что республиканцы вообще откажутся от переговоров с Ермаком", - допустил источник.
Дружба Зеленского на него не распространяется
Политический эксперт и политтехнолог Михаил Павлив считает, что ни о какой госизмене Дубинского речь не идет. По его словам, Александр Дубинский не только народный депутат, но и весьма популярный журналист и блогер, который, несмотря на депутатский мандат, оставался все время очень медийным человеком.
"Он один из немногих, кто в период наибольшей консолидации медиапространства в поддержку как Зеленского лично, так и политики его Офиса, прошедшей в 2022 и в начале 2023 года, оказался в том небольшом кругу людей, которые были активными и продолжали высказывать какое-то независимое мнение", - отметил Павлив.
При этом он делал это не просто как бескомпромиссный борец за свободу, добавил эксперт. Павлив напомнил, что Дубинский связан с украинским крупным бизнесменом Игорем Коломойским, с которым у Зеленского и его офиса своеобразные отношения.
"Они и дружат, и воюют параллельно. Эта дружба не распространяется на Дубинского и понятно, что его хотят лишить свободы именно по этой причине. Он для Зеленского и Ермака является очень неудобным человеком", - рассказал Павлив.
Эксперт коснулся роли Дубинского в сборе компромата на Хантера Байдена. По его словам, это может быть одной из причин заключения депутата под стражу, но не главной среди них.
"У Дубинского большая аудитория, он влиятельный в медийном смысле человек. В условиях, когда весь карточный домик Зеленского начинает сыпаться под ударами извне, под неудачами внутри страны, неудачами на фронте, идет истерическая попытка закрыть рот тем, кому можно", - полагает Павлив.
Эксперт подчеркнул, что в украинской политике есть личности, которые президенту критиковать нельзя, так как британцы и американцы этого не допустят. Среди таких людей Юлия Тимошенко, Петр Порошенко, Сергей Левочкин, отметил он. Дубинский в их число не входит, поэтому киевские власти попытаются показательно закрыть ему рот, подытожил Михаил Павлив.