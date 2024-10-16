ВВС: вэсэушницы со свежим маникюром сбивают дроны из пулемета "Максим" - 16.10.2024 Украина.ру
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ВВС: вэсэушницы со свежим маникюром сбивают дроны из пулемета "Максим"
ВВС: вэсэушницы со свежим маникюром сбивают дроны из пулемета "Максим" - 16.10.2024 Украина.ру
ВВС: вэсэушницы со свежим маникюром сбивают дроны из пулемета "Максим"
Британское издание ВВС опубликовало материал, в котором показало работу нового добровольческого подразделения ПВО ВСУ "Ведьмы Бучи", целиком состоящего из женщин
2024-10-16T09:31
2024-10-16T09:31
новости
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вооруженные силы украины
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Авторы сюжета утверждают, что украинки, входящие в это подразделение буквально вчера работали учителями, врачами и маникюрщицами, и вдруг поняли, что нужны родине под ружьем.ВВС также сообщило, что поскольку лучшее оружие Украины на передовой, "ведьмы" отстреливают дроны пулеметами прошлой эпохи: есть два "Максима" 1939 года выпуска и ящики для боеприпасов с красными звездами советских времен. И уже даже сбили таким образом три штуки, утверждает ВВС.В конце сентября издание "Настоящее время"** сообщило, что на Украине создано подразделение "Ведьмы Бучи", целиком состоящее из женщин. В материале уточнялось, что большинство дам раньше работали в социальной сфере, а на фронт пошли "по зову сердца". При этом журналисты никак не прокомментировали татуировки националистической направленности у отдельных "ведьм".По последним данным украинского Минобороны, в ВСУ сейчас служат более 67 тысяч женщин, из них 19 тысяч - гражданские сотрудницы.Первые женщины-военнослужащие ВСУ начали попадать в плен к российским военным в середине февраля текущего года. Средний возраст - 35 лет, служат чаще всего в нацистских подразделениях "Азов"* и "Айдар"*. Это значит, отмечают эксперты, что военные преимущественно пошли на фронт добровольцами.Теперь в списках ликвидированных регулярно появляются и женские имена. Так, в конце августа российские военные уничтожили в зоне спецоперации идейного боевика “Правого сектора”* с позывным "Иранка" Наталью Кузнецову. Она вступила в ряды ВСУ вслед за мужем Виктором Панаско по кличке "Иранец", который нашел свою смерть под Артемовском (Бахмутом).В сентябре в Курской области уничтожена чемпионка Украины в тяжелой атлетике Нина Пашкевич, которая променяла штангу на оружие.Еще по теме: Вэсэушница, требовавшая отменить Минские, рассказала, сколько зарабатывает на фронте.*Организация признана в России террористической, е деятельность запрещена в РФ.** СМИ-иноагент, признанное в РФ нежелательной организацией.
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новости, украина, россия, вооруженные силы украины, ввс, женщины
Новости, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, ВВС, женщины

ВВС: вэсэушницы со свежим маникюром сбивают дроны из пулемета "Максим"

09:31 16.10.2024
 
© ВВС
© ВВС
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Британское издание ВВС опубликовало материал, в котором показало работу нового добровольческого подразделения ПВО ВСУ "Ведьмы Бучи", целиком состоящего из женщин
Авторы сюжета утверждают, что украинки, входящие в это подразделение буквально вчера работали учителями, врачами и маникюрщицами, и вдруг поняли, что нужны родине под ружьем.
"Мне 51 год, я вешу 100 кг, я не могу бегать. Я думала, они выгонят меня, но они меня взяли!" - процитировало издание слова ветеринара Валентины с позывным "Валькирия".
ВВС также сообщило, что поскольку лучшее оружие Украины на передовой, "ведьмы" отстреливают дроны пулеметами прошлой эпохи: есть два "Максима" 1939 года выпуска и ящики для боеприпасов с красными звездами советских времен. И уже даже сбили таким образом три штуки, утверждает ВВС.
В конце сентября издание "Настоящее время"** сообщило, что на Украине создано подразделение "Ведьмы Бучи", целиком состоящее из женщин. В материале уточнялось, что большинство дам раньше работали в социальной сфере, а на фронт пошли "по зову сердца". При этом журналисты никак не прокомментировали татуировки националистической направленности у отдельных "ведьм".
30 сентября, 16:04
В ВСУ появилось подразделение "Ведьмы Бучи" - СМИУкраинское издание "Настоящее время"** выпустило материал, в котором утверждается, что места мужчин в ПВО ВСУ активно стали занимать женщины, приходя на смену своим мужьям, отцам и братьям. По информации издания, это женское подразделение назвали "Ведьмы Бучи"
По последним данным украинского Минобороны, в ВСУ сейчас служат более 67 тысяч женщин, из них 19 тысяч - гражданские сотрудницы.
Первые женщины-военнослужащие ВСУ начали попадать в плен к российским военным в середине февраля текущего года. Средний возраст - 35 лет, служат чаще всего в нацистских подразделениях "Азов"* и "Айдар"*. Это значит, отмечают эксперты, что военные преимущественно пошли на фронт добровольцами.
Теперь в списках ликвидированных регулярно появляются и женские имена. Так, в конце августа российские военные уничтожили в зоне спецоперации идейного боевика “Правого сектора”* с позывным "Иранка" Наталью Кузнецову. Она вступила в ряды ВСУ вслед за мужем Виктором Панаско по кличке "Иранец", который нашел свою смерть под Артемовском (Бахмутом).
28 августа, 16:19
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Еще по теме: Вэсэушница, требовавшая отменить Минские, рассказала, сколько зарабатывает на фронте.
*Организация признана в России террористической, е деятельность запрещена в РФ.
** СМИ-иноагент, признанное в РФ нежелательной организацией.
 
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09:34Российские военные ударили по бронетанковому заводу в Николаеве — Минобороны
09:31ВВС: вэсэушницы со свежим маникюром сбивают дроны из пулемета "Максим"
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