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Российский истребитель заставил три британских военных самолёта удалиться от границы РФ

Российский истребитель заставил три британских военных самолёта удалиться от границы РФ - 24.07.2024 Украина.ру

Российский истребитель заставил три британских военных самолёта удалиться от границы РФ

Российский истребитель Су-27 обнаружил над акваторией Черного отогнал три британских военных самолёта и вынудил их ретироваться. Об этом 24 июля сообщило Минобороны России

2024-07-24T18:41

2024-07-24T18:41

2024-07-24T19:01

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военно-воздушные силы

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Российский Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил был поднят в воздух с целью предотвращения нарушения госграницы. Цели были идентифицированы экипажем как стратегический самолёт-разведчик RC-135 и два истребителя "Тайфун" британских ВВС."При приближении российского истребителя иностранные военные самолеты выполнили разворот от Государственной границы Российской Федерации.Российский самолет благополучно вернулся на аэродром базирования. Нарушения Государственной границы Российской Федерации не допущено", - сказано в официальном сообщении.Там также отмечено, что российский истребитель выполнял полёт "в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с самолетами иностранного государства".Британская сторона не комментирует инцидент. Подобные случаи над Чёрным морем фиксировались и ранее. При этом, например, власти США называли "безответственными" и "непрофессиональными" действия российских пилотов, демонстрировавших высший пилотаж при пресечении нарушения воздушной границы России.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости украины, чернигов, вкс, ввс, истребитель, су-27, шпионаж, государственная граница, военно-воздушные силы