Как в Чернобыле или "Фокусиме-1": Кириллов рассказал о планах ВСУ относительно Курской АЭС
© Курская АЭС телеграм-канал
© Курская АЭС телеграм-канал
Украинское командование "продавало" Западу свою атаку на Курскую АЭС как возможность навредить России с помощью аварии на атомной электростанции, однако на самом деле подобное ЧП привело бы к последствиям, сопоставимым с авариями на Чернобыльской АЭС и АЭС "Фукусима-1", и пострадала бы большая часть Европы
Об этом 5 ноября заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"Обращаю внимание, что одной из приоритетных целей вторжения ВСУ на территорию Курской области был захват Курской атомной электростанции. Министерству обороны Российской Федерации стал доступен доклад государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, который учитывался при планировании операции и в соответствии с которым радиоактивному заражению в случае аварии подвергнется лишь Российская Федерация", - сказал Кириллов.
Он подчеркнул, что с большей долей вероятности ситуация могла бы развиваться по совершенно другому сценарию, и радиоактивные вещества распространились бы на значительной части Европы, "как это было в случае аварии на Чернобыльской АЭС".
Проведение специальной военной операции не позволило украинской стороне реализовать собственную ядерную программу, резюмировал Кириллов.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что ВСУ могли захватить Курскую АЭС, но не стали этого делать, потому что "не было такого плана".
"Если бы мы хотели захватить их атомную станцию, мы бы это сделали. Мы могли бы это сделать. Но мы никогда не хотели этого. Никогда, потому что мы понимаем, что это означало бы стать такими, как Россия", - сказал Зеленский.
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, реагируя на ядерные угрозы Киева, отметил, что Украина вполне способна на создание такого рода оружия, так как для этой работы подойдет любая советская лаборатория, а у Украины такие есть.
Чуть позже президент РФ Владимир Путин провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания, заявив, что "именно ядерная триада продолжает оставаться надежным гарантом суверенитета и безопасности нашей страны, позволяет решать задачи стратегического сдерживания, а также поддерживать ядерный паритет и баланс сил в мире как объективные факторы глобальной стабильности".
Подробнее можно прочитать в материале Вот и ответ на "план": Путин провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания.
* СМИ-иноагент