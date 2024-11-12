https://ukraina.ru/20241112/1058833854.html

"В рамках поручения Владимира Зеленского": украинцу пририсовали потерянную на фронте ногу

"В рамках поручения Владимира Зеленского": украинцу пририсовали потерянную на фронте ногу - 12.11.2024 Украина.ру

"В рамках поручения Владимира Зеленского": украинцу пририсовали потерянную на фронте ногу

Одна из украинских газет, иллюстрируя заметку о центре реабилитации солдат ВСУ в Одессе, прифотошопила инвалиду-колясочнику потерянную на фронте ногу

2024-11-12T12:34

2024-11-12T12:34

2024-11-12T12:34

новости

одесса

россия

владимир зеленский

вооруженные силы украины

инвалиды

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0c/1058826155_0:412:1280:1132_1920x0_80_0_0_f9186fb9b965e24dfb9816d8a6940829.jpg

Вот так снимок выглядел уже на странице издания:"Комплекс тренажеров и аппаратов для реабилитации центров покрывает весь спектр возможных функциональный нарушений. Центр реабилитации в Одессе работает с 2023 года. Он был открыт в рамках поручения Владимира Зеленского", - гласит надпись под фото в газете.Бдительные пользователи обратили внимание на то, что украинские газетчики даже не сильно старались и "приклеили" инвалиду две правые ноги, даже не развернув стопу в нужную сторону.Интересно, что сами украинские военные, потерявшие конечности, порой шокируют общественность, заявляя, что мечтали об этом. Например, один из таких солдат заявил местным журналистам, что в рядах ВСУ происходит “такой ужас, что нужно быть либо маньяком, либо психически больным человеком, чтобы добровольно отправиться в этот ад”.“Мне оторвало всего лишь голень, это считается легкой ампутацией – мечтой любого солдата. Каждый, кто воюет, хочет, чтоб ему оторвало ногу, а потом уехать домой. С линии соприкосновения ты уезжаешь либо тяжелораненый, либо в черном мешке”, - рассказал украинец."Каждый мечтает, чтоб ему ногу оторвало": боевик ВСУ рассказал об "ужасающих реалиях" на фронте“Во всем свои плюсы. Даже в том, что мне ноги оторвало. Да, это плохо, много, кто скажет: “ну какие тут плюсы, ты остался инвалидом, может девушка тебя не воспримет”. Я хочу сказать, что, во-первых, у меня ноги не будут мерзнуть, колено левое болеть не будет”, - добавил другой украинский военный, лишившийся уже обеих ног."Есть плюсы даже в том, что мне ноги оторвало": вэсэушник нашел хорошее в инвалидностиЕсть украинские военнослужащие, которые, наоборот, хотят снова вернуться на фронт, несмотря на ампутацию и потерю конечностей. В их числе, например, Анастасия Савка с позывным “Феникс”. Она потеряла ногу в конце ноября прошлого года, однако заявила, что снова планирует воевать, так как "хочет еще больше уничтожать врага”.Потерявшая ногу снайперша из ВСУ мечтает дальше "уничтожать врагов"По последним данным Минобороны РФ, потери ВСУ за весь период СВО давно перевалили за 500 тысяч человек. Военных, получивших увечья, еще больше. И с фронта ежедневно приходят сообщения о новых убитых и раненых украинских военных.Другие темы: Более семи тысяч военнослужащих ВСУ попали в капкан у Оскольского водохранилища - Марочко.

одесса

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, одесса, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, инвалиды