https://ukraina.ru/20230803/1048439918.html

Пассажиры нового аэропорта в Польше станут "живым щитом" для военной базы

Пассажиры нового аэропорта в Польше станут "живым щитом" для военной базы - 03.08.2023 Украина.ру

Пассажиры нового аэропорта в Польше станут "живым щитом" для военной базы

В рамках нового гражданского транспортного хаба Польши запланировано создание военной базы, признали в правительстве страны. Это превратит его пассажиров в "живой щит", считают многие польские военные

2023-08-03T05:11

2023-08-03T05:11

2023-08-03T08:51

эксклюзив

польша

аэропорт

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Центральный коммуникационный порт (ЦКП) — это транспортный мегапроект нынешних властей Польши. Главная его составляющая — строительство абсолютно нового гражданского аэропорта, который будет расположен примерно в 40 километрах к юго-западу от польской столицы в направлении города Лодзь, рядом с автострадой Варшава — Берлин.Также планируется, что ЦКП будет связан высокоскоростной железнодорожной магистралью с Варшавой и основными агломерациями Польши, до которых можно будет добраться за 2–2,5 часа, а в перспективе — с Берлином и Прагой. При этом первую очередь высокоскоростной магистрали Варшава — ЦКП — Лодзь должны запустить одновременно с аэропортом.ЦКП призван заменить Варшавский аэропорт имени Фредерика Шопена, расширение которого невозможно из-за проживания в непосредственной близости от него сотни тысяч человек. Первоначально новый аэропорт должен был иметь две взлётно-посадочные полосы длиной в 4000 м, но в конечном итоге было решено увеличить их количество до четырёх.Планируется, что на первом этапе аэропорт сможет обслуживать до 45 миллионов пассажиров в год (примерно в масштабах аэропорта «Берлин — Бранденбург»), а в конечном итоге — около 100 миллионов пассажиров, что сделает его самым загруженным в Европе. Для сравнения: до пандемии COVID-19 аэропорт Шопена обслуживал менее 19 миллионов пассажиров в год. То есть проект правительства, сформированного партией «Право и Справедливость» (ПиС), изначально имел оттенок Нью-Васюков.Была в нём и политическая составляющая. В ПиС стали раскручивать этот проект в преддверии парламентских выборов 2019 года. За год до них сейм Польши принял специальный закон о ЦКП, но после второй подряд победы на выборах в правящей партии реализовывать свои обещания не спешили. И даже после июля 2022 года, когда был принят закон об оптимизации инвестиционного процесса ЦКП, строительство так и не началось, ведь до сих пор властям удалось переоформить права лишь на 850 из 2100 необходимых гектаров земли.Пока что в Варшаве делают ставку на добровольную (с соответствующей натуральной или денежной компенсацией) передачу частной и коммунальной земли под ЦКП. Но уже сейчас ясно, что достижение поставленной цели — завершение строительства хаба до конца 2027 года — придётся воспользоваться возможностью изъятия земельных участков для общественных нужд. А это гарантированно вызовет недовольство их собственников.Скорее всего, именно поэтому уполномоченный правительства Польши по строительству ЦКП, замминистра региональной политики Марчин Горала решил надавить на патриотизм поляков. В недавнем интервью порталу i.pl чиновник заявил, что ЦКП является не только транспортным, но и оборонным проектом.«В рамках ЦКП запланирована чисто военная составляющая, то есть военная база. Кроме того, ЦКП важен для широко понимаемой безопасности и устойчивости государства не только в военном аспекте. Это также значительное увеличение способности быстро принимать различные виды поставок, а также воинские части, перебрасываемые в Польшу», — сказал Горала.Обосновывая необходимость военной базы в рамках ЦКП, он привёл пример аэропорта в Жешуве, который с начала 2022 года является главным хабом поставок западного вооружения и боеприпасов для Киева.«Теперь у нас есть возможность перевозить всевозможную технику, боеприпасы и т. д., но это требует времени. Возможности этой системы ограничены, что лучше всего демонстрирует аэропорт в Жешуве, который полностью загрузила военная помощь для Украины, и он работает на 100% своих возможностей уже полтора года. Мы хотели бы в случае чего поучить ещё большую помощь в случае прямой угрозы Польше и чтобы она была доставлена ​​в течение десятка или около того часов, самое большее — в течение нескольких дней», — сказал правительственный уполномоченный по строительству ЦКП.Идея такого использования крупного гражданского аэропорта не понравилась высокоранговым польским военным. В комментарии польскому порталу Fakt они прямо заявили, что это недопустимое смешение понятий.«Замминистра Горала использует довольно цветистый язык, не совсем точный и профессиональный. Международное право о вооруженных конфликтах совершенно ясно говорит в этом вопросе, что расположение воинских частей, баз и всякого рода военных объектов рядом с общественными зданиями, такими как аэропорт, не является хорошим решением», — заявил генерал Мечислав Гоцул, бывший начальник Генерального штаба Войска Польского.Он объяснил, что есть причина, по которой войска размещаются на окраинах городов. Делается это главным образом для того, чтобы в случае вооруженного конфликта мирные жители не попали под обстрел противника, который сначала захочет уничтожить военную инфраструктуру. Генерал не стеснялся в словах относительно того, кем в такой ситуации будут гражданские пассажиры, пользующиеся новым аэропортом.«Международное право запрещает выставление щитов из живых людей. А эта идея может быть трактована именно как "живой щит"», — подчеркнул генерал Гоцул.Сомнение у военных вызывает и необходимость назначения дополнительных аэродромов, которые можно было бы использовать для переброски войск по воздуху.«Что касается переброски армии, то у нас в Польше имеется достаточное количество военных аэродромов, приспособленных для приема самых тяжелых самолетов, в том числе Globemasters. Мы использовали их, когда работали в Ираке и Афганистане, и у нас никогда не было с ними проблем», — сказал генерал Вальдемар Скшипчак, бывший командующий Сухопутными войсками Польши.Это подтвердил и генерал Гоцул, добавив, что в случае нападения на Польшу союзные войска всё равно будут переброшены в немецкие или словацкие аэропорты. Он также указал, что есть достаточное количество аэропортов на юге и западе Польши, которые находятся вне досягаемости российских ракет.К военным, шокированным идеей размещения военной базы на территории ЦКП, присоединились и оппозиционные польские политики. Депутат сейма Польши от «левых» Павел Крутуль, член парламентского комитета по национальной обороне, также опасается, что если на территории ЦКП будет военная база, то в случае войны она станет объектом нападения. Заявление министра Горалы он рассматривается скорее как некую политическую уловку.По его словам, «Право и Справедливость» уже давно базирует свою предвыборную кампанию на вопросах обороны, потому неудивительно, что в неё включили и военный аэродром. «Их творчество неисчерпаемо, и они сосредоточены на тематике безопасности. Так что они вполне могут устроить в ЦКП и военный порт. А если кто-то будет против ЦКП, то он окажется "русской портянкой" (так польская пропаганда называет агентов Москвы. — Прим.)», — заключил депутат Крутуль.Напомню, что в августе 2022 года международная правозащитная организация Amnesty International опубликовала доклад, в котором утверждала, что украинские военные подвергали опасности гражданское население, размещая вооружения в жилых районах, то есть фактически использовали мирных жителей в качестве «живого щита».После нападок со стороны Киева представитель американского офиса Amnesty International сообщил, что «глубоко сожалеет о страданиях и гневе», которые вызвал доклад организации. При этом никакого воздействия на практику украинских военных документ не возымел, всё осталось по-старому. Возможно, именно поэтому Варшава как один из важнейших союзников Киева столь открыто анонсирует превращение в «живой щит» пассажиров будущего Центрального коммуникационного порта.

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

https://ukraina.ru/20230802/1048429386.html

https://ukraina.ru/20230802/1048436854.html

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Олег Хавич

Олег Хавич

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

эксклюзив, польша, аэропорт