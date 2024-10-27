https://ukraina.ru/20241027/1058360239.html

Если по закону нужно будет родить 10 детей, население не увеличится. А в этом и нет надобности — Ищенко

Если по закону нужно будет родить 10 детей, население не увеличится. А в этом и нет надобности — Ищенко - 27.10.2024 Украина.ру

Если по закону нужно будет родить 10 детей, население не увеличится. А в этом и нет надобности — Ищенко

Предлагаемые меры по повышению рождаемости никак ее не улучшат. Они только вызовут недовольство общества. Более того, еще ни одна страна, которая сталкивалась с проблемами демографии, не смогла их решить

2024-10-27T05:30

2024-10-27T05:30

2024-10-27T05:30

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В Советском Союзе не было пропаганды чайлдфри и были налоги на бездетность, а рожать перестали еще тогда. В СССР даже абортов было больше, чем в современной России. Хотя государство вовсю пропагандировало рождаемость.Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.Эксперт задумался о том, нужно ли России вообще увеличивать население, и если нужно, то в на сколько. Он напомнил, что есть такие оценки ученых: если Россия через пять лет перейдет к тому уровню автоматизации производства, который может достигнуть, то в стране появится 12-15 миллионов лишних рабочих рук.“Практика показывает, что такие инновации в экономике постепенно набирают разгон, а потом происходит их взрывное внедрение. И мы можем оказаться в ситуации, когда у нас будет много лишних людей, которых нечем занять”, — описал Ищенко.По его словам, Россия не знает, какой уровень рождаемости ей нужен.“Если мы точно знаем, что нам надо увеличить рождаемость, то мы должны точно знать, насколько ее надо увеличить (на 5%, на 10% или на 100%). Нам нужна рождаемость времен Российской Империи в начале 20 века? Или нам нужна рождаемость Советского Союза 1950х годов? Это же два разных вида рождаемости. Мы хотим 2,5 ребенка на семью? Три? Десять? Сколько мы хотим населения?”, — задался вопросами Ищенко.Ранее в интервью изданию Украина.ру директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец высказал свою точку зрения по поводу мер по повышению рождаемости.“России надо найти 10 триллионов рублей для поддержки многодетных семей. И одним из вариантов поиска денег для поддержки является введение налога на бездетные семьи. То есть налог не ради налога, а ради сбора денег для решения демографической проблемы”, — прокомментировал Зубец.Подробнее об этом — в интервью Европа должна почувствовать боль. Алексей Зубец о том, почему БРИКС станет новой ООН, и хрупком КитаеВ последнее время в России всерьез озаботились проблемой демографии и выдвигают по этому поводу множество инициатив. В частности, Госдума готовит запрет пропаганды чайлдфри (люди, которые сознательно не заводят детей), а некоторые экономисты предлагают вернуть налог на бездетность, как это было при Советском Союзе.Полный текст интервью — Ростислав Ищенко: Если Россия решит быстро повысить рождаемость, она оставит без пенсии бывших украинцев

https://ukraina.ru/20241023/1058300197.html

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новости, россия, ссср, российская империя, брикс, рождаемость, демография, детали