https://ukraina.ru/20241027/1058360239.html
Если по закону нужно будет родить 10 детей, население не увеличится. А в этом и нет надобности — Ищенко
Если по закону нужно будет родить 10 детей, население не увеличится. А в этом и нет надобности — Ищенко - 27.10.2024 Украина.ру
Если по закону нужно будет родить 10 детей, население не увеличится. А в этом и нет надобности — Ищенко
Предлагаемые меры по повышению рождаемости никак ее не улучшат. Они только вызовут недовольство общества. Более того, еще ни одна страна, которая сталкивалась с проблемами демографии, не смогла их решить
2024-10-27T05:30
2024-10-27T05:30
2024-10-27T05:30
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брикс
рождаемость
демография
детали
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В Советском Союзе не было пропаганды чайлдфри и были налоги на бездетность, а рожать перестали еще тогда. В СССР даже абортов было больше, чем в современной России. Хотя государство вовсю пропагандировало рождаемость.Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.Эксперт задумался о том, нужно ли России вообще увеличивать население, и если нужно, то в на сколько. Он напомнил, что есть такие оценки ученых: если Россия через пять лет перейдет к тому уровню автоматизации производства, который может достигнуть, то в стране появится 12-15 миллионов лишних рабочих рук.“Практика показывает, что такие инновации в экономике постепенно набирают разгон, а потом происходит их взрывное внедрение. И мы можем оказаться в ситуации, когда у нас будет много лишних людей, которых нечем занять”, — описал Ищенко.По его словам, Россия не знает, какой уровень рождаемости ей нужен.“Если мы точно знаем, что нам надо увеличить рождаемость, то мы должны точно знать, насколько ее надо увеличить (на 5%, на 10% или на 100%). Нам нужна рождаемость времен Российской Империи в начале 20 века? Или нам нужна рождаемость Советского Союза 1950х годов? Это же два разных вида рождаемости. Мы хотим 2,5 ребенка на семью? Три? Десять? Сколько мы хотим населения?”, — задался вопросами Ищенко.Ранее в интервью изданию Украина.ру директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец высказал свою точку зрения по поводу мер по повышению рождаемости.“России надо найти 10 триллионов рублей для поддержки многодетных семей. И одним из вариантов поиска денег для поддержки является введение налога на бездетные семьи. То есть налог не ради налога, а ради сбора денег для решения демографической проблемы”, — прокомментировал Зубец.Подробнее об этом — в интервью Европа должна почувствовать боль. Алексей Зубец о том, почему БРИКС станет новой ООН, и хрупком КитаеВ последнее время в России всерьез озаботились проблемой демографии и выдвигают по этому поводу множество инициатив. В частности, Госдума готовит запрет пропаганды чайлдфри (люди, которые сознательно не заводят детей), а некоторые экономисты предлагают вернуть налог на бездетность, как это было при Советском Союзе.Полный текст интервью — Ростислав Ищенко: Если Россия решит быстро повысить рождаемость, она оставит без пенсии бывших украинцев
https://ukraina.ru/20241023/1058300197.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, ссср, российская империя, брикс, рождаемость, демография, детали
Если по закону нужно будет родить 10 детей, население не увеличится. А в этом и нет надобности — Ищенко
Предлагаемые меры по повышению рождаемости никак ее не улучшат. Они только вызовут недовольство общества. Более того, еще ни одна страна, которая сталкивалась с проблемами демографии, не смогла их решить
В Советском Союзе не было пропаганды чайлдфри и были налоги на бездетность, а рожать перестали еще тогда. В СССР даже абортов было больше, чем в современной России. Хотя государство вовсю пропагандировало рождаемость.
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.
“Надо же понять, что в личной жизни человек не руководствуется пропагандой. Ему можно сколько угодно говорить, что он должен завести десять детей, но он все равно будете рожать столько, сколько захочет. Есть люди, которые в любой ситуации будут рожать много. Но вопрос с рождаемостью зависит от основных тенденций в обществе”, — поделился своим мнением Ищенко.
Эксперт задумался о том, нужно ли России вообще увеличивать население, и если нужно, то в на сколько. Он напомнил, что есть такие оценки ученых: если Россия через пять лет перейдет к тому уровню автоматизации производства, который может достигнуть, то в стране появится 12-15 миллионов лишних рабочих рук.
“Практика показывает, что такие инновации в экономике постепенно набирают разгон, а потом происходит их взрывное внедрение. И мы можем оказаться в ситуации, когда у нас будет много лишних людей, которых нечем занять”, — описал Ищенко.
По его словам, Россия не знает, какой уровень рождаемости ей нужен.
“Если мы точно знаем, что нам надо увеличить рождаемость, то мы должны точно знать, насколько ее надо увеличить (на 5%, на 10% или на 100%). Нам нужна рождаемость времен Российской Империи в начале 20 века? Или нам нужна рождаемость Советского Союза 1950х годов? Это же два разных вида рождаемости. Мы хотим 2,5 ребенка на семью? Три? Десять? Сколько мы хотим населения?”
, — задался вопросами Ищенко.
Ранее в интервью изданию Украина.ру директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец высказал свою точку зрения по поводу мер по повышению рождаемости.
“России надо найти 10 триллионов рублей для поддержки многодетных семей. И одним из вариантов поиска денег для поддержки является введение налога на бездетные семьи. То есть налог не ради налога, а ради сбора денег для решения демографической проблемы”, — прокомментировал Зубец.
В последнее время в России всерьез озаботились проблемой демографии и выдвигают по этому поводу множество инициатив. В частности, Госдума
готовит запрет пропаганды чайлдфри (люди, которые сознательно не заводят детей), а некоторые экономисты предлагают вернуть налог на бездетность, как это было при Советском Союзе.