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Украинский агент сознался в попытке убить выпускников авиаучилища тортом с ядом
Украинский агент сознался в попытке убить выпускников авиаучилища тортом с ядом - 26.10.2023 Украина.ру
Украинский агент сознался в попытке убить выпускников авиаучилища тортом с ядом
В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело по факту террористического акта, совершенного в отношении выпускников военного авиационного училища, сообщает 26 октября местное управление СК России
2023-10-26T17:43
2023-10-26T17:43
2023-10-26T18:33
новости
уголовное дело
терроризм
торт
летчики
теракт
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Уголовное дело в отношении 33-летнего уроженца Мелитополя возбуждено по подозрению в совершении террористического акта. Следователями СКР и сотрудниками краевого управления ФСБ России при силовой поддержке МВД России мужчина задержан.В субботу, 21 октября выпускники АВВАКУЛ, закончившие 20 лет назад учебное заведение, встретились, чтобы отметить круглую дату. На банкет в ходе праздника курьер доставил огромный 20-киллограмовый торт и несколько ящиков виски. Пока торт резали, гости пытались узнать имя столь щедрого дарителя – празднование не афишировалось и о нем знали только участники закрытых чатов. Никто не сознавался и тогда один из офицеров обратил внимание на курьера, принёсшего торт. Он снял его фотографию с камер видеонаблюдения и отправил знакомым сотрудникам правоохранительных органов, чтобы установить его личность. И тут выяснилось, что курьер только что купил билет на самолёт. Мужчину задержали. Он быстро признался, что доставил торт и спиртное с сильнодействующим ядом. Также сообщил, откуда узнал количество гостей и место проведения праздника.Массового убийства удалось избежать как раз благодаря тому, что летчики решили не пробовать угощение от анонима. 77 гостей остались живы и здоровы.Задержанный курьер признался в работе на Главное управление разведки Минобороны Украины.По изъятым вещам и предметам назначено проведение комплекса судебных экспертиз, в том числе химическая, судебно-медицинская, генетическая и иные. Допрашиваются свидетели, устанавливаются все возможные очевидцы преступления, выясняются иные обстоятельства произошедшего.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, уголовное дело, терроризм, торт, летчики, теракт
Новости, уголовное дело, терроризм, торт, летчики, теракт
Украинский агент сознался в попытке убить выпускников авиаучилища тортом с ядом
17:43 26.10.2023 (обновлено: 18:33 26.10.2023)
В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело по факту террористического акта, совершенного в отношении выпускников военного авиационного училища, сообщает 26 октября местное управление СК России
Уголовное дело в отношении 33-летнего уроженца Мелитополя возбуждено по подозрению в совершении террористического акта. Следователями СКР и сотрудниками краевого управления ФСБ России при силовой поддержке МВД России мужчина задержан.
"Подозреваемый, проживающий с 2015 года на территории РФ, в октябре 2023 года с целью убийства выпускников Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков (АВВАКУЛ) организовал доставку алкогольных товаров и кондитерского изделия, которые содержали в себе медицинский препарат в больших токсических дозах, для употребления ими в пищу в ходе массового мероприятия", – говорится в официальном сообщении.
В субботу, 21 октября выпускники АВВАКУЛ, закончившие 20 лет назад учебное заведение, встретились, чтобы отметить круглую дату. На банкет в ходе праздника курьер доставил огромный 20-киллограмовый торт и несколько ящиков виски.
Пока торт резали, гости пытались узнать имя столь щедрого дарителя – празднование не афишировалось и о нем знали только участники закрытых чатов. Никто не сознавался и тогда один из офицеров обратил внимание на курьера, принёсшего торт. Он снял его фотографию с камер видеонаблюдения и отправил знакомым сотрудникам правоохранительных органов, чтобы установить его личность. И тут выяснилось, что курьер только что купил билет на самолёт. Мужчину задержали. Он быстро признался, что доставил торт и спиртное с сильнодействующим ядом. Также сообщил, откуда узнал количество гостей и место проведения праздника.
"Даже эмблему АВВАКУЛ нарисовали актуальную. Торт делался с нуля в Армавире. Кондитеров сейчас ищут", — сообщал телеграм-канал Fighterbomber
.
Массового убийства удалось избежать как раз благодаря тому, что летчики решили не пробовать угощение от анонима. 77 гостей остались живы и здоровы.
Задержанный курьер признался в работе на Главное управление разведки Минобороны Украины.
По изъятым вещам и предметам назначено проведение комплекса судебных экспертиз, в том числе химическая, судебно-медицинская, генетическая и иные. Допрашиваются свидетели, устанавливаются все возможные очевидцы преступления, выясняются иные обстоятельства произошедшего.