https://ukraina.ru/20231026/1050520562.html

Украинский агент сознался в попытке убить выпускников авиаучилища тортом с ядом

Украинский агент сознался в попытке убить выпускников авиаучилища тортом с ядом - 26.10.2023 Украина.ру

Украинский агент сознался в попытке убить выпускников авиаучилища тортом с ядом

В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело по факту террористического акта, совершенного в отношении выпускников военного авиационного училища, сообщает 26 октября местное управление СК России

2023-10-26T17:43

2023-10-26T17:43

2023-10-26T18:33

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теракт

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Уголовное дело в отношении 33-летнего уроженца Мелитополя возбуждено по подозрению в совершении террористического акта. Следователями СКР и сотрудниками краевого управления ФСБ России при силовой поддержке МВД России мужчина задержан.В субботу, 21 октября выпускники АВВАКУЛ, закончившие 20 лет назад учебное заведение, встретились, чтобы отметить круглую дату. На банкет в ходе праздника курьер доставил огромный 20-киллограмовый торт и несколько ящиков виски. Пока торт резали, гости пытались узнать имя столь щедрого дарителя – празднование не афишировалось и о нем знали только участники закрытых чатов. Никто не сознавался и тогда один из офицеров обратил внимание на курьера, принёсшего торт. Он снял его фотографию с камер видеонаблюдения и отправил знакомым сотрудникам правоохранительных органов, чтобы установить его личность. И тут выяснилось, что курьер только что купил билет на самолёт. Мужчину задержали. Он быстро признался, что доставил торт и спиртное с сильнодействующим ядом. Также сообщил, откуда узнал количество гостей и место проведения праздника.Массового убийства удалось избежать как раз благодаря тому, что летчики решили не пробовать угощение от анонима. 77 гостей остались живы и здоровы.Задержанный курьер признался в работе на Главное управление разведки Минобороны Украины.По изъятым вещам и предметам назначено проведение комплекса судебных экспертиз, в том числе химическая, судебно-медицинская, генетическая и иные. Допрашиваются свидетели, устанавливаются все возможные очевидцы преступления, выясняются иные обстоятельства произошедшего.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, уголовное дело, терроризм, торт, летчики, теракт