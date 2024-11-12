Лошкарев: если Москва не пойдет на заморозку СВО, то в США могут пригрозить, что накачают оружием Украину
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Силы теробороны ВСУ, официальная страницаСолдат ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Силы теробороны ВСУ, официальная страница
Определенный нажим на Россию возможен уже в первые месяцы президентства Трампа. США могут заявить, что накачают Украину оружием и деньгами, если Москва не пойдет на заморозку СВО по текущей линии соприкосновения. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру доцент кафедры политической теории МГИМО, политолог-международник Иван Лошкарев
Трамп склоняется к точке зрения, что США надо навязать России определённую политику, которая не предполагает ее тесного сотрудничества с соседями и присутствия в других регионах мира, сообщил эксперт.
При этом первый срок Трампа на посту президента США показал, что он действительно любит доводить ситуацию "до грани ядерной войны". Тут и обострение с Северной Кореей и убийство иранского генерала Касема Сулеймани. Но с Россией такие вещи проделать сложнее, отметил политолог.
"Во-первых, у нас больше инструментов для ответа. Во-вторых, наша позиция находит больше понимания в странах Глобального Юга (а американцы не хотели бы потерять свои проекты в той же Индии и Саудовской Аравии)", — указал Лошкарев.
Эксперт допустил, что определенный нажим на Россию возможен уже в первые месяцы президентства Трампа. США действительно могут заявить, что накачают Украину оружием и деньгами, если Москва не пойдет на заморозку СВО по текущей линии соприкосновения, добавил он.
"Наверное, Трамп, как и в 2017 году, поначалу будет действовать мягко. Он попытается встретиться с Путиным, чтобы предложить некий размен", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Иван Лошкарев: Россия побьет ВСУ так, чтобы вручить Трампу чемодан без ручки и выставить длинный счет на сайте Украина.ру
Что необходимо сделать, чтобы на Западе отказались от идеи нанести стратегическое поражение России — в интервью Дмитрий Стефанович: Запад готов унести ноги с Украины и бежать на войну с Китаем за Тайвань на сайте Украина.ру
Вчера, 05:39Ростислав Ищенко о том, как Харрис проиграла выборы и что Трамп сделает с Европой и СШАСейчас наши отношения с США — это отношения войны. Об этом говорили американцы, об этом говорили мы. Мы не воюем на поле боя, потому что мы ядерные державы, и наше столкновение приведет к нежелательным последствиям. Но фактически мы сейчас боремся на уничтожение друг с другом.