Лошкарев: если Москва не пойдет на заморозку СВО, то в США могут пригрозить, что накачают оружием Украину - 12.11.2024 Украина.ру
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Лошкарев: если Москва не пойдет на заморозку СВО, то в США могут пригрозить, что накачают оружием Украину
Лошкарев: если Москва не пойдет на заморозку СВО, то в США могут пригрозить, что накачают оружием Украину - 12.11.2024 Украина.ру
Лошкарев: если Москва не пойдет на заморозку СВО, то в США могут пригрозить, что накачают оружием Украину
Определенный нажим на Россию возможен уже в первые месяцы президентства Трампа. США могут заявить, что накачают Украину оружием и деньгами, если Москва не пойдет на заморозку СВО по текущей линии соприкосновения. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру доцент кафедры политической теории МГИМО, политолог-международник Иван Лошкарев
2024-11-12T05:45
2024-11-12T05:45
новости
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сша
украина
дональд трамп
оружие
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заморозка
северная корея
иран
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Трамп склоняется к точке зрения, что США надо навязать России определённую политику, которая не предполагает ее тесного сотрудничества с соседями и присутствия в других регионах мира, сообщил эксперт.При этом первый срок Трампа на посту президента США показал, что он действительно любит доводить ситуацию "до грани ядерной войны". Тут и обострение с Северной Кореей и убийство иранского генерала Касема Сулеймани. Но с Россией такие вещи проделать сложнее, отметил политолог.Эксперт допустил, что определенный нажим на Россию возможен уже в первые месяцы президентства Трампа. США действительно могут заявить, что накачают Украину оружием и деньгами, если Москва не пойдет на заморозку СВО по текущей линии соприкосновения, добавил он."Наверное, Трамп, как и в 2017 году, поначалу будет действовать мягко. Он попытается встретиться с Путиным, чтобы предложить некий размен", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Иван Лошкарев: Россия побьет ВСУ так, чтобы вручить Трампу чемодан без ручки и выставить длинный счет на сайте Украина.руЧто необходимо сделать, чтобы на Западе отказались от идеи нанести стратегическое поражение России — в интервью Дмитрий Стефанович: Запад готов унести ноги с Украины и бежать на войну с Китаем за Тайвань на сайте Украина.ру
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новости, россия, сша, украина, дональд трамп, оружие, деньги, заморозка, северная корея, иран, сулеймани, сво, детали
Новости, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, оружие, деньги, заморозка, Северная Корея, Иран, Сулеймани, СВО, детали

Лошкарев: если Москва не пойдет на заморозку СВО, то в США могут пригрозить, что накачают оружием Украину

05:45 12.11.2024
 
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Солдат ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Силы теробороны ВСУ, официальная страница
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Определенный нажим на Россию возможен уже в первые месяцы президентства Трампа. США могут заявить, что накачают Украину оружием и деньгами, если Москва не пойдет на заморозку СВО по текущей линии соприкосновения. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру доцент кафедры политической теории МГИМО, политолог-международник Иван Лошкарев
Трамп склоняется к точке зрения, что США надо навязать России определённую политику, которая не предполагает ее тесного сотрудничества с соседями и присутствия в других регионах мира, сообщил эксперт.
При этом первый срок Трампа на посту президента США показал, что он действительно любит доводить ситуацию "до грани ядерной войны". Тут и обострение с Северной Кореей и убийство иранского генерала Касема Сулеймани. Но с Россией такие вещи проделать сложнее, отметил политолог.
"Во-первых, у нас больше инструментов для ответа. Во-вторых, наша позиция находит больше понимания в странах Глобального Юга (а американцы не хотели бы потерять свои проекты в той же Индии и Саудовской Аравии)", — указал Лошкарев.
Эксперт допустил, что определенный нажим на Россию возможен уже в первые месяцы президентства Трампа. США действительно могут заявить, что накачают Украину оружием и деньгами, если Москва не пойдет на заморозку СВО по текущей линии соприкосновения, добавил он.
"Наверное, Трамп, как и в 2017 году, поначалу будет действовать мягко. Он попытается встретиться с Путиным, чтобы предложить некий размен", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Иван Лошкарев: Россия побьет ВСУ так, чтобы вручить Трампу чемодан без ручки и выставить длинный счет на сайте Украина.ру
Что необходимо сделать, чтобы на Западе отказались от идеи нанести стратегическое поражение России — в интервью Дмитрий Стефанович: Запад готов унести ноги с Украины и бежать на войну с Китаем за Тайвань на сайте Украина.ру
Ростислав Ищенко интервью
Вчера, 05:39
Ростислав Ищенко о том, как Харрис проиграла выборы и что Трамп сделает с Европой и СШАСейчас наши отношения с США — это отношения войны. Об этом говорили американцы, об этом говорили мы. Мы не воюем на поле боя, потому что мы ядерные державы, и наше столкновение приведет к нежелательным последствиям. Но фактически мы сейчас боремся на уничтожение друг с другом.
 
НовостиРоссияСШАУкраинаДональд ТрампоружиеденьгизаморозкаСеверная КореяИранСулейманиСВОдетали
 
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