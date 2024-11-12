https://ukraina.ru/20241112/1058806155.html

Лошкарев: если Москва не пойдет на заморозку СВО, то в США могут пригрозить, что накачают оружием Украину

Лошкарев: если Москва не пойдет на заморозку СВО, то в США могут пригрозить, что накачают оружием Украину - 12.11.2024 Украина.ру

Лошкарев: если Москва не пойдет на заморозку СВО, то в США могут пригрозить, что накачают оружием Украину

Определенный нажим на Россию возможен уже в первые месяцы президентства Трампа. США могут заявить, что накачают Украину оружием и деньгами, если Москва не пойдет на заморозку СВО по текущей линии соприкосновения. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру доцент кафедры политической теории МГИМО, политолог-международник Иван Лошкарев

2024-11-12T05:45

2024-11-12T05:45

2024-11-12T05:45

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Трамп склоняется к точке зрения, что США надо навязать России определённую политику, которая не предполагает ее тесного сотрудничества с соседями и присутствия в других регионах мира, сообщил эксперт.При этом первый срок Трампа на посту президента США показал, что он действительно любит доводить ситуацию "до грани ядерной войны". Тут и обострение с Северной Кореей и убийство иранского генерала Касема Сулеймани. Но с Россией такие вещи проделать сложнее, отметил политолог.Эксперт допустил, что определенный нажим на Россию возможен уже в первые месяцы президентства Трампа. США действительно могут заявить, что накачают Украину оружием и деньгами, если Москва не пойдет на заморозку СВО по текущей линии соприкосновения, добавил он."Наверное, Трамп, как и в 2017 году, поначалу будет действовать мягко. Он попытается встретиться с Путиным, чтобы предложить некий размен", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Иван Лошкарев: Россия побьет ВСУ так, чтобы вручить Трампу чемодан без ручки и выставить длинный счет на сайте Украина.руЧто необходимо сделать, чтобы на Западе отказались от идеи нанести стратегическое поражение России — в интервью Дмитрий Стефанович: Запад готов унести ноги с Украины и бежать на войну с Китаем за Тайвань на сайте Украина.ру

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